Война в Ливии зажгла нефть: что будет с ценами

В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Как сообщает Asharq Al-Awsat, атаке подверглись подразделения ЛНА в Гарьяне и Сук Хамисе.

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Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар в четверг приказал начать наступление на Триполи для его «освобождения от террористов». Армия без боев заняла несколько районов на юго-западе города, в том числе Джанзур и Эс-Свани. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москва находится в контакте со всеми политическими силами в Ливии и «не ставит на какую-то сторону конфликта».

Ситуация в Ливии остается напряженной уже третий день. На этом фоне стоимость нефти марки Brent начала расти уже в четверг и поднималась в моменте выше $70 за баррель впервые с 12 ноября 2018 года,

следовало из итогов торгов. А годовой максимум нефть обновила еще 2 апреля.

Росту цен способствовали сокращение добычи в ОПЕК+ и оптимизм в отношении торговых переговоров между Китаем и США. Позитив на рынке сохраняется вопреки беспокойству относительно замедления роста мировой экономики.

Впрочем, в минувшую пятницу стоимость барреля незначительно опустилась — до $69,94 за баррель. Точнее было бы сказать, что конфликт в Ливии поддержал снижающуюся стоимость барреля.

Стоимость нефти марки WTI показала рост. На 32% с начала года — это самый сильный квартальный рост за последние десять лет.

Лучшие показатели добычи нефти с лета 2013 года Ливия зафиксировала 23 сентября прошлого года. Об этом сообщал глава Национальной нефтяной корпорации страны (NOC) Мустафа Саналла. Он утверждал, что сейчас в Ливии самые высокие за шесть лет показатели добычи — более 1 млн барр/сутки.

Кроме того, глава концерна заявлял, что внутренний конфликт не оказал никакого влияния на добычу нефти. Он уверял, что NOC «работает нормально».

Война войной, а нефти добывают все больше

В сентябрьском 2018 года докладе ОПЕК практически было подтверждено, что добыча нефти в Ливии выросла на 256 тыс. барр/сутки — до 926 тыс барр/сутки.

При этом Ливия планирует увеличить добычу нефти за пять лет в два раза.

На тот момент, когда было обнародовано это заявление, добыча в Ливии упала на 150 тыс барр/сутки. Виной тому стало нападение боевиков и последовавший затем пожар на нефтяном терминале Рас-Лануф (Ras Lanuf).

Позднее Ливийская национальная армия (ЛНА) выбила боевиков и установила контроль над так называемым «нефтяным полумесяцем» — нефтеносными районами на ливийском побережье в восточной части страны от города Тобрук до порта эс-Сидры. При этом терминалы были заблокированы, а ЛНА заявила, что передаст контроль над портами правительству на востоке страны.

В результате сторонам удалось договориться, и 11 июля 2018 года NOC объявила о снятии блокады терминалов Рас-Лануф (Ras Lanuf), Эс-Сидр (Es Sider), Зуетина (Zuetina) и Харига (Hariga). Нынешняя фаза конфликта не дает возможности прогнозировать, как это повлияет на нефтедобычу.

До уровня Каддафи не дотянули

Выручка от экспорта нефти составляла до 97 % всех экспортных поступлений Ливии и была основным источником государственных резервов. Импортерами ливийской нефти были Италия, Германия, Испания, Франция, Китай, США и другие страны. Порядка 90% экспорта приходилось на ЕС.

Пик добычи нефти в Ливии пришелся на январь 2011 года — 1,574 млн барр/сутки. Так что даже максимум сентября прошлого года составляет лишь 58% от добычи нефти в рекордном 2011 году.

То есть свержение Каддафи привело к существенному снижению добычи нефти в Ливии, и добыча так и не восстановилась в прежних объемах. Сейчас в Ливии двоевластие, сложившееся после арабской революции 2011 года и падения режима Каддафи.

Аналитики осторожно предполагают, что нефть, скорее всего, продолжит дорожать. В силу глобальных трендов прежде всего. Цена июньских фьючерсов увеличивалась на 1,02%, до $70,02 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть росла на 0,43%, до $62,73 за баррель.

Но какое влияние окажет на баррель обострившийся конфликт в Ливии, сказать трудно. Тем более, что объемы добычи ливийской нефти поставлены под удар. Но одно очевидно, что бесследно эта ситуация для глобального рынка нефти не пройдет.

WSJ сообщила о продлении США отсрочки импортерам иранской нефти из-за конфликта в Ливии.

Разгоревшийся конфликт в Ливии угрожает нарушить мировые поставки нефти, а это подрывает планы США по полному сокращению поставок нефти из Ирана и Венесуэлы, рассказал источник газеты.

«Ливия снова в опасности. Мы не можем позволить себе допустить несчастный случай на рынке нефти», — сказал американский чиновник.

Ранее Вашингтон ввел ограничения на импорт иранской нефти, предоставив 180-дневную отсрочку на ее закупки Китаю, Японии, Южной Корее, Индии, Италии, Турции. В апреле в Белом доме предложили сократить или даже аннулировать эту отсрочку.

В январе США запретили закупки нефти у Венесуэлы, заморозив активы государственной нефтяной компании PDVSA на $7 млрд, и ввели ограничения против 34 венесуэльских танкеров и двух компаний, которые занимались экспортом нефти.