До июля: ценам на бензин приказали не расти

Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.

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«В прошлом году удалось удержать на приемлемом уровне цены на топливо. Но в этом году нам надо уйти от ручного управления. Нам надо уже в ближайшее время с учетом демпфера сделать самонастраивающийся механизм», — заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Механизм демпфера подразумевает, что фактически государство из бюджета компенсирует нефтяным компаниям выпадающие доходы, возмещая разницу между ценой на бензин на российском рынке и при поставках на экспорт.

Источник ТАСС в одной из нефтяных компаний сообщил, что речь идет о протоколе по итогам совещания, а не о соглашении. Все нефтяные компании поставили свои подписи под документом, в котором фиксируется, что компании обязуются продлить заморозку цен на топливо на второй квартал 2019 года и не будут до конца года повышать цены выше инфляции.

При этом предполагается, что объемы поставляемого на внутренний рынок топлива не будут фиксированными, а необходимый объем поставок должна будет определять мониторинговая комиссия Минэнерго. Напомним,

после стремительного подорожания бензина правительство подписало 31 октября 2018 года с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на топливо в стране.

Оно касалось мелкооптовых цен на бензины Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо.

Необходимость подписания соглашения возникло из-за того, что для большинства российских компаний поставки на экспорт стали выгоднее продаж топлива на внутреннем рынке. Поэтому многие из них вместо отгрузки на российский рынок занимались поставками на экспорт.

Заключенное между правительством и нефтяными компаниями соглашение подразумевало, что компании будут обязаны удовлетворить внутренний спрос на топливо, чтобы не допустить локального дефицита бензина и дизтоплива, который мог бы привести к росту цен.

Нефтяные компании обязались держать цены на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) не выше установленных правительством и увеличить поставки топлива на внутренний рынок на 3% по сравнению с 2017 годом. При этом государство компенсирует компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой.

Предыдущее соглашение с нефтяными компаниями об удержании цен на топливо в рамках инфляции действовало до 1 апреля.

30 марта Дмитрий Козак рассказал, что у правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин после завершения действия договора на первый квартал. Он отмечал, что демпфирующий механизм, который должен частично компенсировать нефтяным компаниям упущенную экспортную прибыль при поставках нефтепродуктов на внутренний рынок, работает.

«Продление режима ручного управления топливными ценами фактически является капитуляцией демпфирующего механизма, предложенного государством. Нефтяным компаниям в итоге удалось пролоббировать более комфортные условия для себя, включающие повышенные компенсации из бюджета, а также снятие с повестки дня вопросов введения заградительных пошлин на экспорт», — считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Как обращают внимание эксперты, несмотря на то, что соглашение было подписано, это не значит, что цены на бензин больше не будут расти.

Даже предыдущая «заморозка» не предполагала, что цены на топливо совсем не будут расти, поясняет Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс». Так, в январе цены на АЗС было разрешено поднять на 1,7% из-за повышения НДС и в каждый следующий месяц – повышать не более, чем на 0,33%.

Таким образом, пролонгирование договоренностей с нефтяниками до 1 июля может означать сдержанное минимальное повышение цен на топливо в ближайшие месяцы, поясняет эксперт.

Между тем, по словам Гайдара Гасанова, эксперта «Международного финансового центра»,

средний чек на топливо с прошлого года вырос на 11%.

«То есть фактически ни один из механизмов регулирования топливного рынка со стороны правительства не сработал. А все потому, что экспортная сырьевая модель экономики нашей страны не рассчитана на такие манипуляции», — говорит эксперт.

В результате принятого решения пострадают независимые АЗС, ожидает он.

Отечественные нефтяные компании будут заинтересованы увеличивать объемы экспорта, а также поставлять на внутренний рынок объемы топливо исключительно на свои АЗС. А независимым АЗС придется вновь скупать такое топливо у перекупщиков по завышенным ценам. Так что рост цен на бензин в стране продолжится, уверен аналитик.

В частности, на независимых АЗС стоимость бензина может вырасти на 8-9% в этом году, считает он.