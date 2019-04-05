Откажемся от доллара: Саудовская Аравия угрожает США

Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters. Он позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски против стран-членов ОПЕК.

Власти Саудовской Аравии на протяжении нескольких месяцев обсуждают вариант отказа от доллара и уже сообщили об этом Вашингтону.

Саудиты также обсудили план с другими членами ОПЕК, говорят источники агентства.

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«Я не думаю, что законопроект NOPEC будет принят, но у саудитов есть план на этот случай», — сказал один из источников.

Саудовская Аравия также рассматривает продажу активов королевства в США, пишет Reuters. Саудиты инвестировали в США почти $1 трлн. Эр-Рияд владеет казначейскими облигациями США на сумму около $160 млрд.

Кроме того, Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от привязки к доллару саудовского риала, который торгуется по фиксированному курсу с 1986 года, пишет агентство.

Если Эр-Рияд откажется от доллара при торговле своей нефтью, это подорвет статус американской валюты как основной резервной,

пишет Reuters. К тому же, это ослабит влияние США на мировую торговлю и возможность Вашингтона применять санкции.

Однако Саудовской Аравии, скорее всего, не придется прибегать к такому варианту, поскольку принятие NOPEC маловероятно, отмечает агентство.

Нефтяная компания Saudi Aramco является крупнейшим в мире экспортером нефти. В прошлом году объем продаж составил $356 млрд. Не вся нефть торгуется в американской валюте, однако большинство сделок проходит в долларах.

Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи предупредил инвесторов в Вашингтоне, что в случае принятия NOPEC пострадает в первую очередь американская сланцевая отрасль, писал Bloomberg. При таком сценарии картель ОПЕК перестал бы работать. В таком случае, по его словам, каждая страна увеличила бы добычу до максимума, обрушив мировые цены на нефть.

В Саудовской Аравии тоже анализировали возможность распада ОПЕК. Газета The Wall Street Journal осенью сообщила о том, что финансируемый из казны королевства Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы проводит исследование о том, как возможный распад ОПЕК повлияет на страну и нефтяной рынок в целом.

В феврале юридический комитет палаты представителей США одобрил законопроект NOPEC, который предоставляет американским судам полномочиями рассматривать антимонопольные иски против стран ОПЕК и других участников картелей на нефтяном рынке.

В международную организацию, входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. До 2019 года в состав входил также Катар.

Проживем без доллара

Зависимость от доллара стремятся снизить и в Европе. В конце прошлого года Брюссель призвал членов ЕС переходить на расчеты в евро в стратегических отраслях, прежде всего в торговле нефтью и газом.

Годовой объем торгов на европейских энергетических рынках превышает 40 трлн евро, говорится в материалах ЕК. Но более 90% сделок, связанных с нефтью, газом и другими энергоносителями, осуществляются в валютах, отличных от евро, отмечала Еврокомиссия.

Операторы стратегических запасов нефти и нефтепродуктов должны увеличить долю контрактов в евро на приобретение, обслуживание, управление и продажу энергоносителей, говорилось в рекомендациях комиссии.

«Неправильно, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоносителей, который достигает €300 млрд в год, в американских долларах, тогда как лишь 2% нашего импорта энергии приходится на США», — говорил ранее глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

Что касается России, то страна смогла подготовиться к западным санкциям и снизить зависимость от доллара в своей экономике, писал The Wall Street Journal в ноябре.

Так, российская политика ухода от доллара привела к резкому падению доли банковских вкладов в иностранных валютах. Если в 2016 году таких вкладчиков было 37%, то по итогам 2018 года едва превышала отметку в 20%.

Доля доходов от экспорта в долларах снизилась с 80% до 68% за последние пять лет.

Газета отмечает, что при этом взрывной рост показала двусторонняя торговля с Китаем в национальных валютах. В течение четырех лет количество сделок в рублях и юанях выросло в четыре раза, и достигло 19%. Такие же усилия Россия предпринимает в отношении Турции и Ирана.

Снижение зависимости экономики России от доллара потребует много времени, но обеспечит стране устойчивость и независимость, заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Московский комсомолец».