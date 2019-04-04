Монополии конец: чего лишится «Газпром» в Европе

Европарламент на пленарной сессии в четверг, 4 апреля, одобрил поправки к так называемой Газовой директиве ЕС. Речь идет о правилах работы газопроводов на морских участках Евросоюза, в том числе и российских «Северных потоков».

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«Сегодня мы заканчиваем эру внешних монополий на газовом рынке ЕС, которая годами заставляла потребителей платить гораздо более высокие счета за электроэнергию», — передает ТАСС слова главы комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, польского евродепутата Ежи Бузека, который стал автором проекта.

Он считает, что «это отличные новости для наших граждан, промышленности и нашей общей безопасности в ЕС».

В поправках несколько новаций. Во-первых, согласно законопроекту, новые и действующие газопроводы из третьих стран, идущие в территориальных морях государств ЕС, должны будут соответствовать тем же правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы.

А это подразумевает «анбандлинг» — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть одна компания не может добывать «голубое топливо» и одновременно владеть трубопроводом, по которому газ доставляется в страны ЕС.

Следующее новшество — половину мощности трубы должны оставить для независимых компаний-поставщиков газа в ЕС.

И наконец, Германия в соответствии с этими поправками получит право ограничивать действия Газовой директивы по согласию с Еврокомиссией.

Еврокомиссия еще в ноябре 2017 года предложила поправки в Газовую директиву, касающихся статуса морских участков трубопроводов, идущих в ЕС из третьих стран, в частности, на оба «Северных потока». Уточненная Газовая директива была подготовлена 8 февраля. Париж и Берлин тогда подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, при этом оставят Германии широкие возможности для реализации российского проекта «Северный поток — 2» в обход Украины.

Газовая директива ЕС не направлена против какой-либо страны, уточнил глава комитета Европарламента Бузек. «Директива не направлена против кого-либо, ни страны, ни поставщика. ... Мы вводим законодательство Евросоюза на нашей территории», — сказал он, выступая на пленарной сессии ЕП накануне голосования депутатов по поправкам к директиве.

Что будет с «Газпромом»

Но первой компанией, на которой отразится эта директива, будет российский «Газпром». И два его газопровода, действующий и строящийся. Компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и эксплуатации «Северного потока — 2», принадлежит «Газпрому», который планирует прокачивать газ по этой трубе. Что касается действующего «Северного потока», то компания Nord Stream AG занималась строительством и является оператором газопровода, ее мажоритарный акционер – также «Газпром» с долей в 51%.

По российскому законодательству «Газпром» — единственная компания, имеющая право поставок газа в экспортные газопроводы. Это может привести к тому, что «Северный поток — 2» останется наполовину пустым.

Следующая стадия прохождения поправок к Газовой директиве — Совет стран ЕС. Он должен завершить процесс одобрения поправок в середине апреля.

«После этого будет внедрение в национальные законодательства, и многие (страны ЕС — «Газета.Ru»), такие как Германия, ясно дали понять, что они ускорят внедрение (новых правил — «Газета.Ru»)», — пояснял ранее глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

После окончательного одобрения документа в ЕП и Совете ЕС должна последовать публикация в официальном журнале ЕС, и через 20 дней — вступление поправок в силу.

Но и это еще не все. У стран-членов Евросоюза будет 9 месяцев на имплементацию новых правил в национальные законодательства.

Дания берет измором

Между тем США предпринимают одну попытку за другой остановить российские энергопоставки в Европу. В конце марта палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

По мнению авторов законопроекта, Москва использует природный газ для того, чтобы принуждать, запугивать и оказывать влияние на другие страны.

Чтобы «поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности», нужна дипломатическая, политическая и финансовая поддержка конкретных проектов в сфере энергетики, считают законодатели США.

Для этого они предлагают «выделить финансирование в размере не более $1 млрд для поддержки частных инвестиций в проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в страна Центральной и Восточной Европы».

Активное противодействие США вызывает строительство газопровода «Северный поток — 2», который ставит под сомнение целесообразность поставок американского СПГ в Европу. Ранее в Вашингтоне не раз говорили о том, что с помощью этого проекта Европа может впасть в зависимость от поставок из России.

Еще одни очевидный противник СП-2 – это Дания. Появлялись сообщения, что Дания якобы отказала компании Nord Stream 2 в прокладке маршрута газопровода «Северный поток — 2» через свои территориальные воды. Официальные лица этой страны такие сообщения опровергали, но согласование маршрута затягивается уже несколько месяцев. И исходя из процедурных сроков, продлится, как минимум, до конца года.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.