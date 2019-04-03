Паника на рынке: почему подорожал биткоин

Биткоин пробил отметку в $5 тыс., и, по данным на четверг, 4 апреля, ниже этой планки не падает. Так, по информации с биржи coinmarketcap.com, стоимость самой популярной в мире криптовалюты составила $5 025. В последний раз на этом уровне биткоин был в ноябре прошлого года.

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Глобальное разочарование в криптовалюте началось в 2018 году. Вместо того, чтобы дойти к концу 2018 года до $100 тыс., как предсказывали биткоин-энтузиасты, биткоин упал ниже $5 тыс.

Эксперты объясняли это несбывшимися надеждами на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешит биржевые инвестиционные фонды. Однако судьбоносного решения для криптовалюты не было принято. Вместо этого SEC начал чистку рынка от недобросовестных игроков.

После этого на рынке окончательно взяли вверх биткоин-пессимисты, а мнение о криптовалюте как о пузыре, который в конечном итоге лопнет, только укрепилось. В частности, известный экономист Нируэль Рубини, профессор Школы бизнеса имени Леонарда Штерна Нью-Йоркского университета, уверял, что «пузырь» криптовалют сдулся в 2018 году.

Самые популярные криптовалюты продолжали дешеветь, а большое количество крипто-инвесторов на крупных инвестиционных площадках всеми силами стремились избавится от остатков биткоина из-за опасений полного краха криптовалюты.

Сейчас трейдеры спорят о том, что послужило толчком к росту стоимости биткоина, и можно ли ожидать, что это долгосрочный тренд.

Большинство объясняют это просто удачной спекуляцией. Рост стоимости биткоина связан с разовой скупкой этой криптовалюты, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«В частности, на нескольких биржах в США и Люксембурге неизвестный покупатель купил 20 тыс. биткоинов на $100 млн, чем и спровоцировал оживление на этом рынке. После того как курс биткоина перевалил за $5 тыс., цепная реакция оказала воздействие и привела к ажиотажу и вокруг других популярных криптовалют. В результате капитализация криптовалютного рынка составила около $170 млрд, а суточный объем торгов биткоинами превысил $14 млрд», — рассказывает эксперт.

По словам Жарского,

неизвестный покупатель может быть родом из стран Азии, это может быть группа инвесторов, действующая в своих интересах. Также, по его словам, такую масштабную скупку мог совершить некий трейдинговый робот.

«Эта версия подкрепляется тем, что сделки проводились через биржи в США и Люксембурге и являлись единым алгоритмически управляемым заказом, что очень похоже на заранее продуманный и запрограммированный шаг», — говорит эксперт.

Скорее всего, какой-то фонд или крупный розничный инвестор открыл большую позицию по биткоину, что и спровоцировало массовое закрытие позиций на продажу, из-за чего котировки пулей понеслись вверх: всего было закрыто сделок почти на $500 млн, отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями

«Подобная практика не редкость на финансовых рынках: часто это явление можно встретить на низколиквидных и высоковолатильных инструментах, к которым биткоин и относится. Все это в очередной раз доказывает незрелость рынка и ни в коем случае не свидетельствует о каком-то долгосрочном росте. В отсутствие фундаментальных предпосылок, биткоин должен в ближайшее время вернуться к отметке в $4700 и отправится дальше к $4300 — $4000», — считает эксперт.

Фундаментальных причин для роста курса биткоина по-прежнему нет, соглашается Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

На данный момент самой вероятной причиной такого роста криптовалюты — действия одного покупателя, который использовал алгоритмическую систему, чтобы инициировать покупку биткоина через несколько бирж, считает он.

«Те, кто скупил криптовалюту в спешке, сейчас только начали приходить в себя и размышлять о том, что же делать дальше?! Оставаться в позиции или выходить с убытком, особенно это касается последних покупателей, которые запрыгивали в рынок по ценам ближайшим к $5000. Если в ближайшее время не появится новых покупателей по высоким ценам, то терпение остальных участников может закончится, и мы зафиксируем обратное движение к $3000 за биткоин», — полагает он.

Происходящее на рынке криптовалют с трудом можно назвать разворотом и возвращения к былым вершинам стоимости биткоина пока не предвидится, резюмирует Жарский.