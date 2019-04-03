Долги растут, экономика буксует: кого Трамп винит в бедах США

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на деятельность Федеральной резервной системы (ФРС) и его главу Джерома Пауэлла. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Мне кажется, что я застрял с тобой», — заявил Трамп Пауэллу.

Только за прошлую неделю американский лидер трижды выступал с жесткими заявлениями на заседаниях ФРС.

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Президент США обвиняет Пауэлла в сдерживании роста экономики и фондового рынка.

В прошлом году Дональд Трамп подверг Джерома Пауэлла резкой критике за то, что ФРС трижды повышала базовую учетную ставку, доведя ее в конечном итоге до 2,5%. Это, по мнению президента США, ослабило экономический рост.

По сообщениям агентства Bloomberg, тогда глава Белого дома активно обсуждал со своим окружением возможность отставки Джерома Пауэлла.

Пауэлл, в отличие от Трампа, ведет себя сдержанно, не раскрывая содержание своих частных бесед с президентом, ссылаясь, что «это было бы неуместно». Однако он пояснял, что глава США не снимет его с должности.

«В законе четко сказано, что у меня четырехлетний срок нахождения на посту. И я намерен отслужить его полностью»,

— сказал он в эфире телеканала CBS.

Главой ФРС Джером Пауэлл был назначен в ноябре 2017 года.

На последнем заседании ФРС в марте этого американский регулятор сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 2,25–2,5% годовых. Однако Трампа это уже не радует.

Остается всего полтора года до новых президентских выборов и выборов в конгресс, и Трамп пытается максимально дистанцироваться от начинающегося потихоньку спада экономической активности в стране,

комментируют аналитики постоянную критику в адрес Пауэлла со стороны Трампа.

Сейчас задача Трампа — показывать и напоминать своим соратникам по республиканской партии, кто именно будет виноват в возможной рецессии. Это еще и страховка на случай огромных падений на рынке акций, отмечает Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade.

«Безудержное «Трамп-ралли» на рынках акций, продолжающееся буквально со дня выборов 9 ноября 2016 года, — главный к нынешнему моменту предмет экономической гордости президента. Несколько быстрых, но сравнительно небольших пока обрушений котировок вниз в 2018 году всякий раз сменялись новым долгим ростом, а поводом для этих обвальных движений каждый раз были именно подъемы процентных ставок ФРС», — комментирует Пушкарев.

Рост рынка подпитывается известиями о вроде бы успешном ходе торговых переговоров между США и Китаем. Если хорошие новости закончатся и последует обвал на рынках, то обвинить в происходящем можно будет Пауэлла, полагает эксперт.

Уже становится ясно, что у действующего президента скорее всего не получилось выполнить одно из главных предвыборных обещаний — добиться роста экономики на 3%, говорит в свою очередь Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Так, по итогам 2018 рост ВВП в США составил 2,9%, не дотянув до обещанной Трампом цели в 3%, а государственный долг Америки уже превысил показатель в $22 трлн, составив 105% ВВП.

«За 2,5 года Трампу удалось, и то с огромным трудом и нежелательными поправками, протолкнуть из обещанного через конгресс только закон о резком уменьшении налогов для компаний, чтобы стимулировать американский бизнес вести дела как можно больше на территории США, а не в оффшорах и в других зарубежных юрисдикциях. А, значит, и создавать рабочие места для американцев, и платить налоги в Америке, что было бы крайне важно для уменьшения бремени госдолга и позволило бы сократить дефицит бюджета», — отмечает Ален Сабитов, аналитик «Фридом Финанс».

При этом больше ничего у республиканцев из программы Трампа не проходит: не только спорное решение по стене (глава Белого дома хочет построить стену за $25 млрд, чтобы оградить границу с Мексикой — «Газета.Ru»), но и продвижение через конгресс триллионных инвестиций в обновление транспортной инфраструктуры: дорог, мостов.

К тому же Трампу до сих пор не удается сбросить с бюджета и груз программы обязательной медицинской страховки населения (Obamacare), на которой зарабатывают миллиарды структуры, подконтрольные «демократам», отмечает эксперт. Естественно, в этой ситуации Трамп злится и ищет крайнего.

«Вероятно, американскому президенту не нравится, что ФРС вместе с ним не стимулирует еще больший экономический рост в США. Однако у американской экономики огромные долги, и еще большее раздувание долговых пузырей грозит вылиться в полноценный кризис, последствия которого очень сложно предугадать. Фактически, весь рост американской экономики с 2008 года был обеспечен долговыми вливаниями, однако это нездоровая ситуация. Чтобы аккуратно сдуть этот пузырь, ФРС и начал сворачивать ультра-мягкую монетарную политику», — резюмирует Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».