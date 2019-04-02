Инфляция и девальвация: США нанесут мощный удар по Ирану

США готовят новый удар по Ирану. Соединенные Штаты намерены ввести в отношении Исламской республики новые санкции, которые нанесут удар по тем секторам экономики, которые ранее не были затронуты ограничительными мерами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

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По его словам, США хотят сохранить «эффект охлаждения» в иранской экономике.

«Мы хотим, чтобы бизнес продолжал считать, что в настоящее время вести деловые отношения с Ираном является ужасной идеей», — сказал представитель администрации.

Он утверждает, что новые санкции могут быть введены в мае этого года.

Санкционную риторику против Ирана Вашингтон возобновил в марте прошлого года, обвинив Тегеран в невыполнении ядерной сделки и анонсировав скорый выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ядерной проблемы Ирана (СВПД), а также возобновление замороженных санкций в отношении этой страны.

После этого США начали вводить антииранские санкции. Первый блок ограничительных мер США подразумевал ограничения на торговлю с Тегераном золотом и рядом металлов, операции с его национальной валютой и госдолгом, а также запрет на продажу иранскому правительству долларов.

Также США запретили экспорт персидских ковров.

Второй, осенний блок санкций США, был уже более серьезным. Рестрикции коснулись энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана. Иран был отключен от международной межбанковской системы SWIFT. Единственная поблажка, которую сделали в США, — это позволили ряду стран все же продолжать экспортировать нефть из Ирана в течение шести месяцев. В их числе оказались Греция, Индия, Италия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея и Япония.

При этом еще до введения санкций из иранских энергопроектов начали уходить инвесторы и иностранные партнеры.

Как отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, из-за ограничений в стране практически полностью остановилось развитие гражданской авиации и автомобилестроительный сектор, что сильно ударило по простому рабочему классу.

В результате санкций против Ирана совокупно экспорт нефти из страны уже упал на 1 млн б/с, отмечает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер».

В мае заканчивается срок, на который была сделана отсрочка для восьми государств, которые по-прежнему могут покупать нефть из Ирана, напоминает эксперт. Поскольку США ранее в качестве одной из целей заявляли полное обнуление поставок, то, скорее всего, Вашингтон будет придерживаться этого плана.

Впрочем, едва ли Америка совсем запретит экспорт нефти из Ирана.

«Возможно в отношении некоторых из восьми стран будет введен полный запрет на покупку нефти из Ирана. Например, это могут быть Италия и Греция, которые и так снизили свой импорт до нуля. Либо, как вариант, будет установлено требование по определенному квотированию максимально возможного уровня поставок с его постепенным понижением.

Наиболее агрессивный сценарий предполагает полный запрет на покупку иранской нефти уже в мае, но его вероятность пока оценивается на рынке как невысокая», — говорит Карпунин.

Это бы привело к росту цен на нефть, а баррель нефти выше $70 не устраивает Дональда Трампа, так что жесткие ограничения на поставки в таком случае сомнительны, ведь это будет способствовать еще большему росту котировок, добавляет он.

Так, в одном из твитов в начале года президент США упоминал о том, что снижение цен на нефть позитивно влияет на экономику США.

«Иран в руках США является важным стратегическим инструментом для манипуляций нефтяным рынком», --

соглашается Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

О том, что обещанные США санкции коснутся, скорее всего, именно энергетического сектора, свидетельствует и тот факт, что цены на нефть во вторник, 2 апреля, выросли на новостях об ужесточении санкций. Цена на фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года составила $68,8.

Между тем и без новых санкций США Иран переживает явно не лучшие времена. По данным МВФ, инфляция в последние месяцы ускорилась в стране до 30% (курс реала потерял половину своей стоимости с начала года), а доходы бюджета продолжают уменьшаться. Только по официальному прогнозу, правительство закладывает снижение поступлений бюджета почти на 4% в 2019 году, отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Из-за нового пакета санкций Иран все больше углубится в экономическую изоляцию, местная валюта продолжит девальвировать, а черный финансовый рынок будет процветать, говорит Илья Жарский.

«Несмотря на ограничения, Иран продолжит придерживаться жесткой политической позиции «неподчинения» США, черпая поддержку из имеющихся в стране ресурсов. Средний класс, разумеется, продолжит стремительно беднеть, а стоимость продовольственных товаров и услуг — расти непропорционально зарплатам», — говорит эксперт.

При этом в Америке готовят удар не только по Ирану, но и по России. Об этом стало известно на прошлой неделе.

По данным источников агентства Bloomberg, санкции планируется ввести против России в связи с делом Скрипалей. Этот пакет должен стать ответом на отравление в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как пишет агентство, должностные лица США в государственном и казначейском департаментах «проверили санкции и ожидают одобрения Белого дома».

Какими именно будут новые американские санкции, собеседники Bloomberg также не уточняют. При этом агентство напоминает, что в сентябре 2018 года заместитель секретаря Бюро по экономическим и деловым вопросам Госдепа Маниша Сингх говорила о намерениях Вашингтона ввести «очень суровые санкции» в отношении России, включая «банковские санкции, запрет на закупку оборонных изделий и денежную помощь».