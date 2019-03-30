Россиян пожалели: счетчики не поумнеют

Правительство РФ отказалось от идеи обязательной установки «умных счетчиков» на газ, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Козак.

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По его словам, сумма, которая требовалась на реализацию проекта, оказалась слишком «чувствительной». Других источников финансирования, кроме тарифов на газ, не нашли.

«Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа»,— заявил он.

Ранее стало известно, что Минэнерго не разрабатывает нормативную базу по увеличению конечного тарифа на газ для населения из-за установки «умных счетчиков».

«На данном этапе Минэнерго России не считает, что установка «умных» ПУГ (приборов учета газа) понадобится для всех, в том числе уже подключенных, потребителей. Вероятнее всего, установка «умных» ПУГ коснется потребителей в частном секторе. Поручений правительства о проработке изменений в законодательство не было»,— заявили в пресс-службе Минэнерго.

Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд руб.

Такие данные в правительство направило Минэнерго, писали «Известия».

По данным издания, установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы, поскольку расходы на монтаж планировалось включить в тариф для населения. По мнению экспертов, тарифы увеличились бы на 5-10%.

Рассматривался вариант включения расходов на новые счетчики в плату за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим организациям. Еще один вариант — включение расходов на счетчики в тариф на транспортировку газа, который направляется газораспределительным организациям (облгазы). Именно второй вариант в Минэнерго назвали более вероятным.

Сообщалось, что право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации.

Умные счетчики могут дистанционно передавать данные в газоснабжающие компании. Таким образом, с помощью новых приборов можно будет дистанционно отключать злостных неплательщиков, а абоненту не придется ежемесячно давать показания.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии отличаются от обычных счетчиков отсутствием дисплея и возможности вмешиваться в работу счетчика.

Стоимость интеллектуальных приборов в Минэнерго оценивают примерно в 11–15 тыс. рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков (2–5 тыс. руб.).

Вопрос о новых «умных» счетчиках был поставлен в конце прошлого года. Их стоимость тогда оценивалась в 130 млрд рублей. Газета «Коммерсант», писала, что этот вопрос обсуждался на правительственном совещании и по его итогам вице-премьер Дмитрий Козак дал поручения Минэнерго, ФАС и Минэкономразвития.

По данным «Газпрома», на начало 2018 года уровень газификации в России составлял 68,1%, газ доведен до 25,6 млн домовладений и квартир. Подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд руб., подсчитала газета.

«Газпром межрегионгаз» в 2017 году поставил 250,6 млрд кубометров газа, 20,9% пришлись на население (52,4 млрд кубометров). В правительстве обсуждалась именно установка интеллектуальных систем населению, так как на предприятиях уже работают сложные системы учета газа, отмечало издание.

В целом по расчетам тогда предполагалось, что установка одного счетчика для гражданина обойдется в 5 тыс. руб.

Эксперты еще в конце прошлого года сомневались в целесообразности этой инициативы. Поскольку счетчики газа стоят дороже, чем, например, приборы учета электроэнергии, далеко не каждая квартира будет готова к внедрению их «умных» вариантов, уверена Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Установка счетчиков будет «недешевым удовольствием в масштабах страны», отмечал гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Если счетчики будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств в бюджете для этого нет, сказал Макрушин.

По данным исследования Jason & Partners Consulting, степень проникновения современных интеллектуальных средств учета электроэнергии на российском рынке к 2020 году может составить в зависимости от сценария от 10 до 40 процентов. Спрос на интеллектуальные приборы учета электроэнергии в России может составить от 700 тысяч до трех миллионов штук.