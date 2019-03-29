Тянут время: что Дания ловит в «Северном потоке — 2»

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал в пятницу, 29 марта, затягивание Данией согласования маршрута «Северного потока — 2».

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По словам министра, действия Дании не отразятся на планируемых сроках реализации проекта. «Нет», — подтвердил Новак в кулуарах Красноярского экономического форума.

При этом Новак выразил уверенность, что обсуждаемое сейчас Евросоюзом введение поправок к Газовой директиве также не окажет негативного воздействия на проект СП-2.

«Что касается новых поправок (к Газовой директиве ЕС — «Газета.Ru»), они, конечно, более мягкие, чем тот вариант, который рассматривался изначально. И этот вариант позволяет регулятору, на территорию которого приходит газопровод с морской части на сухопутную, самостоятельно принимать решение о регулировании и соответствии в пределах территориальных вод страны регулирования», — цитирует ТАСС Новака.

По словам министра, в реализации этого проекта заинтересованы европейские компании и европейские потребители. «Он реализуется и инвестируется европейскими инвесторами. Соответственно, здесь все идет согласно планам», — добавил министр.

Не подтверждаем, но запрашиваем

Предположение о том, что Дания отказала в прокладке «Северного потока — 2» возникло 27 марта после заявления «Нафтогаза Украины». Украинская компания объявила, что Дания отказала компании Nord Stream 2 в прокладке маршрута газопровода «Северный поток — 2» через свои территориальные воды.

«Газпром» получил очередной отказ Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорилось в сообщении компании в Twitter.

«Нафтогаз Украины» является самым жестким противником строительства, поскольку в случае его реализации Украина может лишиться функции транзитера российского газа европейским потребителям через действующую сейчас газотранспортную систему.

Между тем у властей Дании до сих пор нет внятного мнения по поводу прокладки СП-2 через свою территорию. Компания Nord Stream 2 — оператор строительства газопровода – на днях опровергла информацию о затягивании процесса со стороны датчан. Как заявил ТАСС представитель компании, Датское энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта.

«Дания не давала отказ на прокладку трубопровода. Это неправда.

Датское энергетическое агентство попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм», — сказал представитель Nord Stream 2, добавив, что компания внимательно изучит этот запрос и примет решение о дальнейших шагах.

Датское энергетическое агентство также не подтвердило информацию об отказе в сооружении газопровода в своих территориальных водах. «Нет, Датское энергетическое агентство не может подтвердить, что мы сказали «нет» проекту Nord Stream 2», — сказал ТАСС глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.

Дания — последняя страна из пяти государств, затронутых новым газопроводом. Она второй год согласовывает прокладку трубы через свои воды. Ранее проект одобрили Россия, Германия, Финляндия и Швеция.

Оператор проекта подал заявку на прокладку трубы через территориальные воды Дании еще в апреле 2017 года. Однако в прошлом году в Дании вступили в силу поправки к закону о континентальном шельфе, которые наделяют МИД королевства полномочиями давать энергетическому агентству страны рекомендации по рассмотрению инфраструктурных проектов, проходящих через территориальные воды страны. Это существенно усложнило процесс согласования и перевело его в политическую плоскость.

В августе 2018 года Nord Stream 2 подал заявку на альтернативный маршрут газопровода в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу, а не к югу от острова Борнхольм. В этом варианте труба не затрагивает территориальные воды королевства, согласование МИДа здесь не требуется, однако необходимо ободрение Энергетического агентства с точки зрения воздействия на экологию.

Альтернативный маршрут на 36 км длиннее предлагавшегося изначально. Исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой OMV (одного из участников проекта — «Газета.Ru») Манфред Ляйтнер ранее сообщил, что маршрут газопровода в обход королевства был разработан без удорожания проекта. В «Газпроме» отмечали, что могут использовать альтернативный маршрут, если Дания не выдаст разрешение. Однако долгое время на согласовании оставались обе заявки.

Поводов для беспокойства за целостность реализации проекта и сдачи его в срок в конце текущего года нет, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. То, что Дания может отказать и, скорее всего, будет затягивать процесс согласований было понятно еще летом прошлого года, поэтому еще тогда «Газпром» и его европейские партнеры приняли решение перестраховаться, и создать альтернативный вариант прокладки труб по дну Балтийского моря, отмечает эксперт.