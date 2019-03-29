Запасной аэродром: россияне голосуют ногами

О том, что все больше россиян думают о получении вида на жительства в другой стране, красноречиво говорит статистика по оттоку капитала как в денежном эквиваленте, так и в человеческом капитале, комментирует Никита Рябинин, глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group.

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По его словам, «состоятельные люди голосуют ногами».

Так, по обновленным данным Банка России, чистый вывоз капитала из России частным сектором в 2018 году составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 году.

Согласно информации, опубликованной в конце прошлого года Финансовым университетом при правительстве, за последние два года интерес наших сограждан к приобретению недвижимости за рубежом вырос на 70%. При этом в топе интересных для россиян стран — Болгария, Испания, Турция, Германия, Чехия, Черногория.

Так, доля страны в общем спросе россиян на недвижимость Болгарии составила 19%, Испании — 12%, Турции — 7%.

Кипр за пределами тройки лидеров. Доля спроса россиян на недвижимость в Кипре составила 6%.

Спрос на недвижимость в Турции за последние два года вырос практически в четыре раза, в Болгарии – в два с половиной раза, в Германии, в Черногории, Германии, Чехии — в два раза.

«Рост спроса на недвижимость в Испании оказался намного ниже среднего (20%), а спрос на недвижимость во Франции, Греции, в Великобритании и многих других странах Северной и Западной Европы остался на уровне двухлетней давности или даже снизился», — говорится в исследовании.

При этом покупка недвижимости для россиян зачастую связана с желанием получить ВНЖ (вид на жительство) или гражданства за инвестиции.

Вид на жительство – документ, удостоверяющий личность иностранца и дающий ему право постоянно проживать, въезжать на территорию государства в течение определенного срока (обычно до 5 лет). Кроме того, это еще и возможность безвизово путешествовать как минимум по большинству европейских стран. По прошествии первого срока предоставления ВНЖ страны предлагают гражданину продлить ВНЖ еще на пять лет, или даже дают возможность претендовать на получение гражданства.

В целом у каждой страны ЕС есть свои правила получения ВНЖ. Зачастую это инвестирование в экономику страны союза крупной суммы в виде покупки недвижимости или открытия бизнеса, иногда также необходимо сдать экзамен на знание государственного языка, говорят эксперты.

«Любые страны заинтересованы в инвестициях (инвестициях в бизнес, недвижимость, создание рабочих мест). Есть ряд стран, которые предлагают ВНЖ (вид на жительство) по программе покупки жилья, отличия в условиях заключаются только лишь в стоимости недвижимости», — комментирует Кирилл Стариков, аналитик «Эксперт Плюс».

Так, в Испании, как и Португалии это обойдется в €500 тыс. В Болгарии, на Кипре и в Греции – в €300 тыс.

«Хотя половина островов Карибского бассейна все также без проблем выдают паспорта за инвестиции, и им совершенно все равно, откуда вы: из России, Бангладеша или из даунтауна Нью-Йорка, – на деле мы что-то не видим сумасшедшего потока заявлений на получение вида на жительство в этих столь отдаленных местах.

Люди через год устают от всей этой экзотики и начинают тяготиться отсутствием цивилизации и тем, что жизнь проходит стороной. Поэтому все же доминировать с точки зрения интереса россиян всегда будут лишь европейские и азиатские (в том числе, и из числа стран бывшего СССР) юрисдикции», — комментирует Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

При этом некоторые привычные для россиян ранее страны постепенно теряют популярность. Например, так произошло с Кипром и Великобританией. Согласно данным Финансового университета при правительстве, доля Кипра в общем спросе россиян на иностранную недвижимость — 6%, а Великобритании — менее 1%.

В конце прошлого года власти Великобритании приостановили выдачу «виз инвестора» типа Tier 1 (они позволяли получить ВНЖ), чтобы остановить приезд людей, получивших свое состояние незаконным путем.

«Мы не будем терпеть людей, которые играют не по правилам и стремятся извлечь выгоду из системы», — комментировали чиновники в Великобритании.

С подозрением к россиянам стали относиться и на Кипре.

Под давлением Европейского союза Кипр несколько ужесточил правила получения гражданства по программе «Гражданство за инвестиции», комментирует Андрей Лобода, официальный представитель «Альпари» в СНГ.

В прошлом году на Кипре сотрудники compliance-отделов стали требовать от граждан России, владеющих счетами в кредитно-денежных организациях, объяснить причины транзакций за последние 15 лет. Требования были введены после майского визита представителей минфина США на остров.

Кроме того, как отмечает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев, получить ВНЖ на Кипре по сравнению с другими странами дорого.

Гарантии сохранности инвестиций на Кипре всегда будут вызывать вопросы, учитывая опыт предыдущего кризиса, когда большая часть вкладов инвесторов была просто списана, отмечает Никита Рябинин, глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group.

Напомним, в 2013 году Кипр заморозил банковские вклады: одним из условий помощи от Евросоюза и МВФ для страны стало списание почти 10% с банковских депозитов. В итоге правительство страны ввело единовременные сборы на депозиты, чтобы вкладчики не побежали снимать вклады.

По словам Никиты Рябинина, одним из самых интересных стран для получения ВНЖ в континентальной Европе для россиян на данный момент является Люксембург. В частности, по словам эксперта, это и благоприятный налоговый режим в стране и прекрасное географическое положение Люксембурга, и высокий уровень безопасности и медицины в стране. При этом в стране легализована возможность получения двойного гражданства, а второй паспорт можно получить через 5 лет резидентства.