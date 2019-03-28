Новый СССР? Как торговая война с США выматывает Китай

Китай может скрывать реальные темпы замедления своей экономики. Ряд индикаторов свидетельствует о том, что реальные темпы замедления экономики страны могут быть выше, чем считается.

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Так, один из ключевых индикаторов китайской экономики — объем инвестиций в основные активы, влияющий на динамику ВВП. В 2018 году его доля в ВВП Китая составила около 32%.

По данным Национального бюро статистики Китая, эти инвестиции разбиваются на два показателя: частные и государственные (госкомпаний и компаний, находящихся под контролем государства).

При этом эксперты не доверяют данным о частных инвестициях.

«Расчетный рост частных инвестиций по итогам декабря 2018 года составил 3,3% г./г., в то время как НБС отчитался о росте в 8,7%. По итогам февраля текущего года расчетные темпы роста составили -0,1%, в то время как официальные составили 7,5%», — указывают эксперты банка «Открытие».

Значительный объем частных инвестиций в Китай связан с покупкой машин и оборудования.

«Экспорт в Китай осенью 2018 года из стран-поставщиков машин и оборудования в Китай продемонстрировал значительное снижение и к декабрю ушел в отрицательную зону. И если падение экспорта из США в Китай можно списать на торговую войну между странами, то резкое падение экспорта из остальных стран в Китай очевидно имеет экономическую причину (логичнее было бы увидеть их рост как компенсацию выпадающих объемов от США)», — пишут эксперты в обзоре «Китай — «бумажный» дракон».

О возможном ухудшении состояния китайской экономики говорят и другие статистические данные Поднебесной. Так, в конце прошлого года резкое снижение продемонстрировали прибыли промышленных компаний, уйдя в отрицательную зону в ноябре-декабре с двузначных темпов роста, наблюдавшихся еще летом 2018 года, пишут эксперты банка.

Другой признак ухудшения — резкое падение продаж автомобилей в стране, начавшееся осенью 2018 года. Снизился спрос и на премиальные товары в пользу недорогих аналогов.

«Сочетание выявленных отклонений, их совпадение по времени, комментарии по продажам международных компаний в Китае, а также экспортная статистика поставщиков в Китай указывают, что реальные темпы замедления китайской экономики могут быть выше, чем те, в которые верят рынки», — говорят аналитики.

Раннее эксперты не раз сомневались в данных по росту китайской экономики. Китай даже прямо обвиняли в манипулировании цифрами.

По данным Национального бюро статистики, рост ВВП Китая по итогам 2018 года замедлился до 6,6%. Для Китая это худший показатель за последние тридцать лет.

Рост промышленного производства в Китае упал с 5,7% в декабре до 5,3% в январе и феврале, следует из данных Государственного статистического управления КНР. Это самый низкий рост за последние 17 лет.

Из других тревожных показателей — уровень безработицы. Он поднялся с 4,9% в декабре до 5,3% к концу февраля — максимума за два года.

Вместе с тем инвестиции в основной капитал увеличились на 6,1% за счет ускорения правительством проектов в области автомобильных и железных дорог. Розничные продажи выросли на 8,2%, что несколько превзошло ожидания аналитиков.

При этом новые данные об экономической активности, которые уже показывают первый за много лет серьезный спад, могут быть еще и преувеличены, заявлял недавно главный экономист по Китаю в инвестиционном банке Nomura Тинг Лу.

«Из-за кампании по борьбе с загрязнением в ноябре 2017 года и марте 2018 года данные о деятельности в январе-феврале этого года, возможно, были раздуты из-за низкой базы», — говорится в его отчете, который цитирует CNN. Эффект низкой базы объясняет впечатляющие темпы роста сравнением с крайне низкими показателями предыдущего периода.

Правительство Китая много лет борется с загрязнением воздуха. В зимние месяцы крупные города охвачены смогом. Однако борьба с загрязнением окружающей среды требует меньшей зависимости от угледобывающих предприятий, а это окажет негативное влияние на экономический рост в краткосрочной перспективе, предсказывают аналитики.

В результате «многие фабрики, которые ранее были закрыты, теперь вновь открываются в большом мегаполисе Шанхай, что ежедневно приводит к сильному смогу — гораздо хуже, чем в прошлом году», указал Юнхен Ли.

Только 6 из 39 городов северного Китая смогли сократить концентрацию опасных частиц в воздухе во время последней зимней кампании против смога, пришел к выводу Reuters. Средняя концентрация этих частиц с октября 2018 года выросла на 13%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что, несмотря на прогрессивную социальную и экономическую политику, проводимую правительством при Си Цзиньпине и активное развитие «капиталистических» рыночных институтов, страна остается одной из самых закрытых не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире.

«За исключением данных о внешней торговле, которые публикуются странами-торговыми партнерами, все, что известно о китайской экономике и изменении социально-экономических факторов в КНР, следует из данных Национального бюро статистики. Это бюро ни на йоту не является независимым и напрямую подчиняется Госсовету, то есть по факту партии», — напоминает Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер.

Учитывая, что сейчас КНР ведет торговую войну с США, своим крупнейшим партнером, а темпы экономического роста за последние десять лет замедлились с рекордно высоких 14,2% (2007 год) до рекордно низких 6,6% (2018 год), то корректировка статистических данных может быть вполне вероятным ответом.

В целом в последнее время очень часто появляются сообщения о том, что в КНР дают очень жесткие указания редакторам СМИ о том, о каких статистических данных упоминать не стоит, говорит Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

По его словам, размер забалансовых долгов китайских муниципалитетов может превышать $6 трлн, что является серьезной угрозой экономике вместе с другими показателями.