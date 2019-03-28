Нефть и банки: кому на Руси жить хорошо

Росстат выяснил, какие профессии самые прибыльные в России. Так,

по итогам января по размеру зарплат в стране на первое место вышла сфера добычи полезных ископаемых. В этой области размер среднемесячного заработка в среднем по стране составлял 79,4 тыс. рублей, отмечает RT.

На втором месте финансовая и страховая деятельность. Здесь среднемесячный уровень дохода работника составил 77,3 тыс. рублей. Далее следует работа в области информации и связи, где средние зарплаты составляют, согласно статистике 66,2 тыс. рублей в месяц.

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На четвертом месте профессиональная, научная и техническая деятельность. В этой области средний уровень зарплаты составляет 61,2 тыс.рублей. Замыкает пятерку «лидеров» область транспортировки и хранения — здесь сотрудники зарабатывают по 46,9 тыс.рублей в месяц.

Согласно данным Росстата за январь,

самые низкие зарплаты были у работников гостиниц и предприятий общественного питания — в среднем, 27,2 тыс. рублей, доходы представители сферы сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства немногим больше — 27,3 тыс. рублей в месяц.

В целом по России средняя зарплата в январе 2019 года составила 42,2 тысячи рублей, на 8,3 процента превысив показатель за аналогичный период прошлого года.

В январе российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter составила список российских вакансий с самой большой заработной платой.

Возглавила список вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Работодатель предлагает потенциальному сотруднику оклад в размере 574 тыс. руб. до вычета НДФЛ. На втором и третьем месте также расположились московские вакансии — IT-директор (от 500 тыс. руб. на руки) и менеджер по продажам нефтепродуктов (до 500 тыс. руб. на руки).

Ранее другой портал SuperJob.ru составил список вакансий, которые будут востребованы больше всего в 2019 году.

Так, по данным рекрутеров, будет расти востребованность специалистов в области IT-технологий. Также высоким будет спрос на аналитиков данных — их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Здесь на одну вакансию приходится 4,5 резюме.

Менее высокий конкурс на специальность «разработчик приложений для iOS и Android». На фоне высокого темпа развития мобильных приложений спрос на таких специалистов продолжит расти. Средняя зарплата по Москве — 130-140 тысяч рублей, в ряде случаев их доход может достигать 300 тыс. в месяц. При этом конкуренция здесь пока два человека на место.

Наиболее высокий уровень дохода у аналитиков BigData: средний заработок по Москве 140-150 тысяч рублей в месяц, зарплатный максимум — 250 тысяч рублей.

Впрочем, далеко не у всех профессий столь радужные перспективы. Ранее другой рекрутинговый портал Rabota.ru обнародовал исследование, согласно которому

каждый четвертый работодатель в России может сократить штат сотрудников в 2019 году. При этом вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах «медиа и маркетинг» и «продукты питания».

Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.

В марте министерство труда и социальной защиты России выявило список профессий, перспективных с точки зрения быстрого трудоустройства. Так, посредством службы занятости быстрее всего найти себе работу могут специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал.

На втором месте идут квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности. А также специалисты в области электротехники и электроники, работники, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

Следом за ними идут работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности. А вот дольше всех, по данным Минтруда, работу ищут неквалифицированные работники.

Отметим, что востребованность квалифицированных рабочих в стране становится все более явной тенденцией. Как ранее отмечал Росстат со ссылкой на данные за третий квартал 2018 года, средняя фактическая продолжительность рабочей недели занятого населения России от 15 до 72 лет составила 37,1 часа. Мужчины в среднем работают больше женщин — 38,7 против 35,4 часов в неделю.