«Ведут себя неразумно»: как россияне покупают доллары

В январе 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с декабрем 2018 года сократился на 25% и составил $3,8 млрд. Об этом говорится в данных опубликованного Банком России «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в январе 2019 года».

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Примерно таким же был спрос на валюту и в 2017 году. Как говорится в материалах ЦБ, в январе наблюдается «традиционное снижение активности населения на внутреннем рынке наличной иностранной валюты».

Объем покупок населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с декабрем на 15% до $2,1 млрд. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физлица в январе сняли $1,7 млрд (минус 35% к декабрю).

В целом спрос населения на доллары США в январе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 23%, на европейскую валюту — на 29%, составив соответственно $2,6 млрд и $1,2 млрд.

Если анализировать покупки населением наличной иностранной валюты в иностранных банках, то количество операций по сравнению с декабрем 2018 года сократилось на 24% и составило 1,3 млн сделок.

Традиционно россияне предпочитают покупать доллары, а не европейскую валюту.

Доля долларов США в структуре совокупного спроса выросла в январе до 67%, доля европейской валюты составила 32%.

При этом, судя по январским данным, средний размер сделки по покупке валюты у россиян увеличился на 12% и составил $1606.

«На валютном рынке присутствует ярко выраженная сезонность. В начале года спрос на валюту низкий, что связано с завершением периода отпусков и снижением потребительского спроса, что также отражается на спросе на валюту от импортеров. Спрос на валюту со стороны населения обычно растет перед периодами отпусков — в мае-июне и в ноябре-декабре», — говорит Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markes.

Как поясняет Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра», например, традиционно в январе россияне не готовы на покупку валюты, потому что это первый, «голодный», месяц после новогодних праздников.

Низкий спрос на валюту в январе объясняется в первую очередь затяжными праздниками, поскольку те, кто планировал улететь в другие страны, закупили валюту еще в декабре, а кто, остался в России, в иностранной валюте не нуждался, отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

При этом, по словам Владимира Тихомирова, в марте-апреле зачастую рубль демонстрирует более сильную динамику, что связано с ростом спроса и цен на нефть в преддверии летнего сезона.

Так, официальный курс ЦБ на четверг, 28 марта, составил 64,6 рублей за американскую валюту и 72,2 за евро. Майский фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе $67-68.

Между тем в декабре прошлого года курс доллара США, по данным ЦБ, находился в диапазоне $66-69 рублей за доллар.

По словам экспертов, россияне редко угадывают удачное время для покупки валюты.

Чаще всего большая часть покупок со стороны розничных инвесторов валютного рынка приходится как раз на самые разворотные моменты рыночных трендов. В итоге россияне покупают себе валюту на пиках ее стоимости и продают потом в муках раскаяния, так и не дождавшись своих заветных целей.

Правильным временем для покупки валюты можно считать летний период, когда спрос на нее падает и ценовые котировки идут вниз, отмечает Денис Лисицын, директор департамента управления активами компании ERARIUM Group.

По мнению же Дмитрия Александрова, главного стратега «Универ Капитал», хорошее время для покупки валюты — обычно конец мая-начало июля. «Это связано и с торговыми потоками, и с динамикой спроса на валюту. Также существенно влияют на курс потоки, связанные с погашением внешних долгов в валюте и выплатой дивидендов по депозитарным распискам. Чаще всего это тоже приходится на конец лета, хотя с переходом на промежуточные выплаты дивидендов крупными российскими компаниями этот фактор также постепенно перестаёт давать сильный разовый эффект», — говорит эксперт.