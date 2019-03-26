Заморозки к посевной: ценам на бензин приказали не расти

Правительство РФ согласовало с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНКами) продление соглашения о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке на второй квартал 2019 года.

Таким образом, моторному топливу в России приказано не расти до июля 2019 года.

«Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке», — сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания с нефтяниками.

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Глава Минэнерго Александр Новак, в свою очередь, отметил, что соглашение о продлении договоренностей с нефтяниками будет подписано в ближайшие дни. По словам министра, объемы поставок топлива на внутренний рынок на второй квартал еще будут обсуждаться. В рамках действующих соглашений с правительством от ноября 2018 года нефтяные компании ежемесячно обязаны поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо в объемах на 3% выше, чем за аналогичный период 2017 года. Сделка была рассчитана до 31 марта, теперь, принимая решения о ее продлении до 1 июля, правительство обещает скорректировать обязательные объемы поставок.

«По поводу объемов поставки на внутренний рынок — сейчас мы в рамках подготовки соглашения, посмотрим», — пояснил Новак. Пока есть разные варианты: «либо оставить 2017 (год) плюс 3% или, может быть, скорректировать это в сторону уменьшения».

«Это расчетные показатели, которые должны обеспечить наполнение внутреннего рынка. Это будет единая цифра для всех (компаний — ред.)», — цитирует Новака «Прайм».

Снижение обязательных объемов поставок не угроза для цен. По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолия Голомолзина, запасы бензина в России в настоящее время на 10% превышают показатель аналогичного периода 2018 года, запасы дизельного топлива — на 30%.

Таким образом, по словам замглавы ФАС, обеспеченность ресурсами достаточна для весеннего периода, когда традиционно наблюдается высокий спрос.

Представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус пояснил журналистам, что действующее до конца марта соглашение должно быть продлено без перерыва. «Соответственно, мы ждем до конца этой недели. Мы должны его подписать, нужно ли для этого отдельно собираться — не факт», — сказал он (цитата по ТАСС).

Продление ручного сдерживания цен на бензин — вынужденная мера. Дело в том, что разработанный правительством новый механизм регулирования наполняемости внутреннего рынка нефтепродуктов требует дополнительного согласования с ЕАЭС. Речь идет о так называемом лицензировании экспорта.

«Оно не ограничивает объемы экспорта, а только предусматривает лицензионное обязательство нефтепереработчиков по объемам поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, для того чтобы внутренний рынок был всегда сбалансирован с точки зрения объема поставки», — объяснял ранее Козак.

Чтобы подсластить пилюлю нефтяникам, правительство согласовало снижение базовой цены топлива в демпфере (обратном акцизе) — по бензину до 51 тыс. руб., дизтопливу — до 46 тыс. руб. за тонну. Ранее цена отсечения по бензину в формуле демпфера составляла 56 тыс. рублей на тонну, по дизелю — 50 тыс. руб.

При достижении экспортными ценами данного рубежа из бюджета покрывается 60% недополученной в результате поставок на внутренний рынок прибыли нефтяникам, пояснил управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский

Смещение рубежа до 51 тыс. рублей за тонну при текущих ценах на нефть как минимум снизит выплаты нефтяников в пользу государства, отмечает эксперт.

Кардинально ситуацию на внутреннем рынке принятые решения вряд ли изменят,

полагают эксперты.

Контроль объемов поставок необходим был и до этого, и не важно, каким образом это было бы сделано — лицензированием или иным способом, но все это не меняет общей картины, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Учитывая новую сделку, ожидать нового резкого всплеска цена на топливо не стоит, тем более, что цены на нефть в последнее время стабилизировались около среднего значения $67 за баррель по Brent. Однако также не стоит ожидать падения цен на топливо, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.