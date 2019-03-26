Зачистка окончена? В России появился новый банк

В России появится новый банк.

«Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк 131» (город Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте», — говорится в сообщении регулятора.

Впервые с 2015 года лицензия на осуществление банковских операций будет выдана Банком России вновь созданному банку, причем это будет кредитная организация со 100% участием российского капитала, прокомментировал «Газете.Ru» это событие в ЦБ.

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«Ранее, в 2014 году, лицензии на осуществление банковских операций были получены двумя банками, учрежденными иностранными собственниками», - пояснили в ЦБ.

К банкам с базовой лицензией применяется упрощенное регулирование по сравнению с обладателями универсальной лицензии. Так, если требования к минимальному размеру собственных средств банков с универсальной лицензией — 1 млрд рублей, то с базовой лицензией — 300 млн рублей. При этом кредитные организации с базовой лицензией имеют возможность выполнять только часть банковских функций.

Однако и регулирование для них упрощено. Так, кредитные организации с базовой лицензией должны соблюдать только пять банковских нормативов. Это два норматива достаточности капитала, один норматив ликвидности, два норматива концентрации кредитного риска. Также на них распространяются упрощенные требования к раскрытию информации и предоставлению отчетности.

«С учетом небольшого капитала банкам с базовой лицензией в целях защиты от принятия повышенных рисков запрещены проведение ряда операций с иностранными лицами и открытие счетов в иностранных банках, кроме счетов для участия в иностранных платежных системах», — сообщали ранее в ЦБ.

Как отмечается, базовая лицензия «Банку 131» будет выдана после оплаты уставного капитала кредитной организацией.

Решение Банк России принял 13 марта 2019 года и отправил документы в уполномоченный регистрирующий орган. Запись о государственной регистрации банка (основной государственный регистрационный номер 1191690025746) была внесена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан 21 марта.

Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют о том, что Банк 131 был зарегистрирован с уставным капиталом 340 млн рублей. Единственным учредителем указан Дмитрий Еремеев, председателем правления — Александр Магомедов.

Как писала газета Татарстана «Бизнес Online» в 2018 году, президент группы Fix Дмитрий Еремеев сделал свое состояние в том числе на популярном в России и странах СНГ кешбэк-сервисе ePN.bz.

Между тем чистку банковского рынка ЦБ проводит уже на протяжении нескольких лет.

За шесть лет число банков в России сократилось более чем в два раза. Согласно данным регулятора на 1 февраля 2019 года, в России осталось 479 действующих кредитных организаций. Напомним, в начале 2013 года количество действующих кредитных организаций превышало тысячу — 1094.

Как отмечал ранее эксперт РАНХиГС Михаил Хромов, 2014 год стал переломным для российского банковского сектора. С конца 2014-го политика ЦБ по выводу с рынка кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям регулятора, совпала с ухудшением ситуации в российской экономике и введением международных санкций против крупнейших российских банков.

Именно с 2014 года увеличилась интенсивность отзывов лицензий у кредитных организаций. Если в 2013 году, до введения первых санкций, в среднем за месяц банковских лицензий лишалось 4–5 банков, то в 2014 году частота отзыва лицензий выросла до 7 кредитных организаций в месяц.

Пик лишения лицензий и пик кризисных явлений в российской экономике и финансовой системе совпали в 2015–2016 годах. В эти годы в среднем за месяц 8 банковских структур лишались права продолжать свою деятельность. В 2016 году, по подсчетам Хромова, было поставлено два рекорда. Во-первых, количество отозванных за год лицензий достигло 97. Во-вторых, в 2016 году был достигнут максимум по суммарному размеру активов банков, у которых была отозвана лицензия: 1,7 трлн руб., или 2% от общего объема активов банковского сектора.

Хотя сейчас ЦБ стал меньше отзывать лицензии у банков, но, как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в январе, расчистка банковской системы может закончиться только в 2020 году.

Между тем многие эксперты уже не раз выражали озабоченность, что из-за зачистки банков в России ослабляется конкуренция.