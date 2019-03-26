Америка наносит удар: чем ответит Россия

Вашингтон наносит один за другим удары по России. Несмотря на то, что на днях стало известно о том, что в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера не было обнаружено подтверждений сговора Дональда Трампа с Россией, ничего хорошего для нашей страны это не принесло.

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В США уже предприняли новую попытку давления на Москву. Вашингтон пытается остановить российские энергопоставки в Европу. Москва использует природный газ для того, чтобы принуждать, запугивать и оказывать влияние на другие страны, заявили авторы нового законопроекта, поддержанного на этой неделе конгрессменами. Теперь, если инициативу одобрит сенат, она отправится на подпись президенту США.

Чтобы «поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности», нужна дипломатическая, политическая и финансовая поддержка конкретных проектов в сфере энергетики, считают в Америке.

В США для этого предлагают «выделить финансирование в размере не более $1 млрд для поддержки частных инвестиций в проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в страны Центральной и Восточной Европы». Еще $5 млн будут выделены Агентству США по торговле и развитию для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами.

Озабоченность Вашингтона вызвана реализацией проекта «Северный поток — 2», который ставит под сомнение целесообразность поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, поясняют эксперты.

Законопроект со стороны США является очередной слабой попыткой создать защитные барьеры для развития российских энергетических проектов в ЕС,

констатирует партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт.

«Не исключено, что часть выделенных денег в рамках законопроекта пустят на субсидирование поставок своего газа, чтобы хоть немного снизить слишком явную разницу в ценах между российским газом и американским СПГ, а остальное пойдет, очевидно, на неприкрытый лоббизм через политиков и какие-то доверенные частные структуры, а возможно, на «откаты». Локально и в основном в странах Восточной Европы, США чего-то добьются, но в целом это небольшие успехи на фоне потребляемых Европой объемов ничем не помешают российско-европейским газовым отношениям», — отмечает Петр Пушкарев, шеф-аналитик «Теле Трейд».

Инвестиции в районе $1 млрд — это даже не одна вторая от объема инвестиций на вторую нитку «Северного потока» или «Южного потока» до берегов Болгарии, говорит Павел Иккерт.

Впрочем, если попытки США остановить российские энергопоставки в Европу вряд ли окажутся удачными, то готовящиеся «адские» санкции против России эксперты называют серьезной угрозой.

В феврале конгресс США опубликовал обновленный проект пакета санкций против России. Предложен запрет на сделки с нефтегазовыми проектами, а также ограничительные меры в отношении банков, поддержавших вмешательство в выборы за пределами РФ. Самая сильная часть санкционного пакета — запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Предполагается, что ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

Проект документа, напомним, был предложен в середине февраля американскими сенаторами, представляющими обе партии США — Демократическую и Республиканскую. Авторами законопроекта стали республиканцы Линдси Грэм, Кори Гарднер, а также демократы Роберт Менендем, Джинн Шэхин и Бен Кардин.

Несмотря на неоднократные заверения чиновников, что, вводя санкции, США в первую очередь будут бить по своим, эксперты призывают отнестись к новым санкциям максимально серьезно. Вероятность того, что новый санкционный пакет будет согласован, очень высокая, и российский Минфин по этой же причине старается занять именно сейчас на долговых рынках, и уже выбрал весь лимит заимствований на 2019 год, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Так, в феврале нерезиденты купили ОФЗ на 88 млрд руб.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что в случае введения запрета на выпуски российского госдолга вложения иностранных инвесторов в ОФЗ сократятся, и это приведет к существенному ослаблению рубля.

Внесение на рассмотрение законопроекта о новых санкциях со стороны США, в рамках которого будет введен запрет на покупку новых суверенных облигаций РФ негативен прежде всего для российской валюты, отмечал, в частности, Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Аналитики дают разные масштабы ослабления курса – от 65 до 70 рублей за доллар.

При этом по сути Россия в данный момент не может дать адекватный ответ Америке на вводимые ограничения против нашей страны, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Меры, которые уже приняты Москвой по противодействию США, особого результата пока не принесли.

Так, после введения санкций Россия начала снижать вложения в американские ценные бумаги. По данным на январь этого года, вложения Москвы в американские бумаги составили $13,18 млрд, что на $36 млн меньше по сравнению с декабрем.

В 2018 году Россия резко сокращала покупку госдолга США. В апреле прошлого года вложения России сократились с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель упал до $14,9 млрд. Всего с марта по май удалось избавиться от облигаций на сумму $80 млрд. После этого Россия перестала входить в список 33 стран-крупнейших держателей госдолга США.

Вложения в облигации гипотетически могут быть заблокированы со стороны США. Это стало бы чувствительным ударом для международных резервов России, комментирует Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков «ЦАФТ».

Однако для США уход России из их облигаций мало значим, отмечает эксперт. Так, по данным на январь 2019 года доля вложений России в американские облигации составляла 0,2%. В марте же 2018 года, то есть до демарша Москвы, удельный вес вложений нашей страны составлял 1,5%.

Таким образом, инвестиции России в госдолг не имеют принципиального значения для Штатов,

резюмирует Гойхман.

Другие популярные антисанкционные инициативы — контрсанкции Москвы против США, введенные в прошлом году в ответ на ограничения против нашей страны, и стремление России снизить долю расчетов в долларах, также не сильно вредят Вашингтону.

По закону о контрсанкциях ограничения со стороны РФ могут распространяться на организации, находящиеся под юрисдикцией недружественных государств, а также на организации, прямо или косвенно аффилированных с недружественными странами, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Иными словами, иностранным компаниям запрещено участие в госзакупках или приватизации госимущества, ограничен импорт товаров из этих государств. Впрочем, если оценивать действенность этих мер, то пока можно сказать, что серьезного давления на оппонентов они не оказали и вряд ли окажут, поскольку реальных рычагов «перекрывать кислород западному бизнесу» у России нет, добавляет эксперт.

Так, несмотря на контрсанкции, в 2018 году произошел рост российского-американского товарооборота. «Двусторонний товарооборот… вышел в прошлом году на уровень 25 миллиардов долларов», — заявил на днях глава российского МИДа Сергей Лавров.

Вряд ли может серьезно навредить США и частичный отказ нашей стран от долларовых расчетов, отмечает Жарский. В какой-то степени дедолларизация российской экономики может даже оказать поддержку политике по репатриации промышленного производства в США, считает он. Так, по словам Жарского, сейчас главным фактором, который мешает Трампу развивать производство, — это крепкий доллар.

Федрезерв в прошлом году провел 4 раунда повышения ключевой ставки, чем вызвал вполне логичное недовольство Белого Дома.

«Дорогой доллар делает американские товары неконкурентоспособными как на внешних рынках, так и на внутреннем, о чем свидетельствует как минимум рост дефицита торгового баланса в прошлом году на 12,5%, до $891,3 млрд.

Соответственно, дедолларизация формирует предпосылки для снижения спроса на доллары, а чем ниже спрос, тем слабее американская валюта, а чем она слабее, тем выше шансы на усиление роста промышленного производства в Соединенных Штатов, роста числа новых рабочих мест, сокращения дефицита торгового баланса», — поясняет Жарский.

К тому же, как отмечает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями, проект по отказу от долларовых расчетов в данный момент буксует: России удалось нарастить операции в нацвалютах с ЕЭП (Единое экономическое пространство Казахстана, России и Белоруссии — «Газета.Ru»), и перейти на частичные расчеты в золоте с Китаем, тогда как дальнейшая дедолларизация мало реализуема в текущий момент.

По словам Алексея Коренева, аналитика «Финам»,

по сути ответить на выпады США России нечем. Это будет только больнее для нас самих. «Это как булавкой ранить бегемота, можно и самим пораниться», — говорит эксперт.

Так, по словам эксперта, даже в самый пик санкций в 2015 году товарооборот между Россией и США падал незначительно, не опускаясь ниже $20 млрд. То есть России не выгодно было даже под действием санкций отказаться от налаженных поставок, отмечает эксперт.

В целом самый адекватный способ отвечать на выпады США — это развивать собственную экономику, тогда и ранить нас будет не так легко и никто не захочет, резюмирует Коренев.

Денис Лисицын, директор департамента управления активами компании ERARIUM Group, соглашается: лучший ответ на ограничения США — развитие Россией собственной экономики.