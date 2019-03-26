Курсы валют$ 64.30 (+0.331) 72.77 (+0.405)
Москва: +4°C
Новая заморозка? Власти устанавливают цены на бензин. LIVE

Правительство обсуждает с нефтяниками продление заморозки цен на бензин

Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Вице-премьер Дмитрий Козак проводит совещание с руководителями нефтяных компаний. В центре внимания — соглашение о заморозке цен на бензин и корректировка параметров налогового маневра в нефтяной отрасли. Ранее в правительстве уже обещали сохранить во втором квартале текущие цены на топливо. Что взамен получат нефтяники и как новые договоренности отразятся на конечных ценах на АЗС, в режиме онлайн следит «Газета.Ru».
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
13:22

Предполагалось, что из-за повышения НДС с 1 января цены на нефтепродукты вырастут на оптовом рынке не более чем на 1,7%, а дальше будут индексироваться в соответствии с инфляцией. Действие договоренностей было рассчитано до 31 марта. И в целом, их соблюдением в правительстве довольны. Однако ближе к концу действия соглашения все чаще встали звучать вопросы: что дальше? Опасения, что в апреле, выйдя из-под ручного управления, бензиновые цены взмоют вверх, не высказывал только ленивый.

13:17

Напомним, речь идет о соглашений с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, достигнутом в прошлом году.

Осенью, после ряда совещаний с представителями отрасли под председательством Дмитрия Козака Минэнерго заключило соглашения со всеми вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНКи) о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо в стране. Нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) договорились поставлять топливо в объеме +3% к 2017 году и по ценам на июнь 2018 года. При этом большую часть топлива независимым АЗС нефтяникам рекомендовано продавать по прямым внебиржевым контрактам, а объем продаж на бирже сведен к 10% бензина и 5% дизтоплива.

13:10

Накануне анонсируя совещание, представитель вице-премьера Илья Джус отметил, что Дмитрий Козак намерен обсудить с руководителями нефтяных компаний вопросы лицензирования экспорта и корректировки отдельных параметров налогового маневра в нефтяной отрасли.

«На встрече будет обсуждаться продление действия соглашения правительства с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, а также параметры данного соглашения», - добавил он.

13:00

Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня в правительстве решатся вопрос продления соглашения с нефтяниками по бензину. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.