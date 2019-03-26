Новая заморозка? Власти устанавливают цены на бензин. LIVE

Напомним, речь идет о соглашений с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке, достигнутом в прошлом году.

Осенью, после ряда совещаний с представителями отрасли под председательством Дмитрия Козака Минэнерго заключило соглашения со всеми вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНКи) о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо в стране. Нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) договорились поставлять топливо в объеме +3% к 2017 году и по ценам на июнь 2018 года. При этом большую часть топлива независимым АЗС нефтяникам рекомендовано продавать по прямым внебиржевым контрактам, а объем продаж на бирже сведен к 10% бензина и 5% дизтоплива.