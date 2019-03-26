Непосильная ноша: тарифы на газ вырастут из-за счетчиков

«Умная» система учета газа обойдется в 385 млрд рублей. Эти данные в правительство направило Минэнерго, сообщает газета «Известия». Интеллектуальная система включает установку «умных» счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

При этом с помощью новых приборов можно будет дистанционно отключать злостных неплательщиков, а абоненту не придется ежемесячно давать показания.

Кроме того,«умные» счетчики могут снабжать потребителя той или иной статистикой перерасхода, и это в результате может привести к определенной экономии, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

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Однако введение этой системы вызовет целый ряд трудностей.

«Умные» приборы учета газа более дорогостоящие, чем электросчетчики, а чтобы их устанавливать и ремонтировать, необходим беспрепятственный доступ в дома.

Стоимость ПУГ (приборов учета газа) в ведомстве оценивают в сумму примерно в 11–15 тыс. рублей за штуку, тогда как цена обычных счетчиков значительно ниже — 2–5 тыс. рублей. Серьезные затраты нужны и на монтаж и установку.

Любой из возможных вариантов внедрения подразумевает перекладывание затрат на потребителя. В частности, расходы на счетчики могут быть включены в плату за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим организациям. Еще один вариант — включение расходов на счетчики в тариф на транспортировку газа, который направляется газораспределительным организациям (облгазы). Именно второй вариант в Минэнерго считают более вероятным.

При этом, как отмечает газета «Известия» со ссылкой на расчеты экспертов, установка «умных» счетчиков приведет к росту платежей россиян на 5-10% на газ для населения.

Как сообщили «Газете.Ru» в «Газпром Межрегионгазе», вопрос источника финансирования нуждается в детальной проработке с учетом необходимого баланса интересов поставщика и потребителя.

В Минэнерго не смогли предоставить оперативный комментарий.

О том, что чиновники хотели бы обязать россиян перейти на «умные» счетчики газа, стало известно в конце прошлого года. Их стоимость оценивалась в 130 млрд рублей. В частности, как сообщала газета «Коммерсант», этот вопрос обсуждался на правительственном совещании и по его итогам вице-премьер Дмитрий Козак дал поручения Минэнерго, ФАС и Минэкономики. Тогда представитель Козака уточнил изданию, что дано поручение о «первичной проработке вопроса».

В целом по расчетам тогда предполагалось, что один счетчик будет стоить около 5 тыс. руб.

Эксперты еще в конце прошлого года сомневались в целесообразности этой инициативы. Поскольку счетчики газа стоят дороже, чем, например, приборы учета электроэнергии, далеко не каждая квартира будет готова к внедрению их «умных» вариантов, уверена Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом.

Установка счетчиков будет «недешевым удовольствием в масштабах страны», отмечал гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств в бюджете для этого нет, сказал Макрушин.

По его словам, если в энергетике «умные» системы учета позволяют населению экономить, а поставщику — оптимизировать продажи, то в газовой сфере от точных замеров потребитель вряд ли много выиграет. Иными словами, установка счетчика может и не окупиться. По его мнению, в тотальной установке счетчиков на газ может быть смысл, если системы повысят безопасность, отслеживая утечки газа.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский убежден, что установка новых «умных» счетчиков может привести к повышению инфляционных ожиданий населения, которые в этом году после роста на 2% НДС и так высоки.

«Перевод потребителей коммунальных услуг на «умные» счетчики потребует от одного года до нескольких лет, поскольку речь идет о фундаментальной смене приборов учета в масштабах всей страны. При этом пока не совсем понятно, на каком этапе дополнительная плата за установку новых приборов будет включена в тариф газоснабжающей организации. Если он будет подниматься постепенно, то серьезных инфляционных рисков может не произойти, однако внедрение умной системы скажется в конечном счете на стоимости товаров и услуг, которые производят потребители ресурсов, соответственно, общие инфляционные ожидания могут быть еще выше, чем прогнозирует финансовый регулятор», — резюмирует Дмитрий Жарский.

Напомним, согласно обновленному на прошлой неделе прогнозу Центробанка по инфляции, рост цен на конец 2019 года будет в пределах 4,7–5,2%.