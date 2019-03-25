Развал «российского дела» в США: что будет с рублем

На открытии торгов на московской бирже во вторник, 26 марта, рубль продолжил укрепляться: на 10.05 МСК курс доллара составил 64,05 руб. (-0,035). К 10.27 американская валюта чуть отыграла позиции — до 64,14.

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У российской валюты появился новый повод для укрепления, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Впрочем, вряд ли он будет долго играть в пользу российской валюты, добавляют они.

«Поскольку в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера не было обнаружено подтверждений сговора Дональда Трампа с Россией, это может временно поддержать российскую валюту в связи с возможным ослаблением рисков активизации антироссийских санкций», — отмечает Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

Благодаря тому, что общий итог доклада не выявил причастности России к выборам в США в 2016 году, для российской валюты появился еще один поддерживающий фактор в виде временного исчезновения введения дополнительных санкций, соглашается Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Напомним, в воскресенье, 24 марта, стало известно об итогах двухлетнего расследования Роберта Мюллера о связях между Дональдом Трампом и Россией. Это расследование вели бывший директор ФБР, а также 19 юристов и 40 агентов спецслужб. Сговора между Дональдом Трампом и Россией в итоге не выявлено.

«Расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016-м», — сообщал генпрокурор США Уильям Барр.

Администрация президента США считает ключевые выводы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера полным оправданием Дональда Трампа и призывает всех американцев принять эти заключения, прокомментировал итоги доклада вице-президент Майкл Пенс, выступая в понедельник в Вашингтоне на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC).

Краткосрочно рубль будет оставаться стабильным, однако, если говорить про долгосрочную тенденцию, то доклад Миллера вряд ли хоть что-нибудь изменит в риторике США по отношению к России, говорит Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

«На данный момент США проводят четкую, понятную экономическую политику, а именно, защиты своих бизнес-интересов и устранения конкурентов по всему миру, поэтому абсолютно не важно, какой будет причина для оказания давления на Россию», — отмечает эксперт.

По его мнению, в долгосрочной перспективе вероятность дальнейшего снижения курса рубля достаточно высока. Среди факторов — усиливающееся санкционное давление, падение мировой экономики, перечисляет Капустянский.

Вряд ли антироссийские настроения развеются с публикацией этого доклада, так как противоречия в отношениях России и США прослеживаются уже на фундаментальном уровне, соглашается и Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Официальный курс доллара по данным торгов ЦБ на 26 марта составил 64,5 рубля.

Если анализировать торги на московской бирже в понедельник, 25 марта, то рубль умеренно укреплялся благодаря операциям отечественных экспортеров, которым необходимо приобрести родную валюту для уплаты налогов: НДПИ, НДС и акцизов, указывает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

При этом укрепление рубля продолжится и дальше. В четверг экспортерам также предстоит уплата налога на прибыль, говорит Николаев.

По словам эксперта, в целом сейчас гораздо сильнее на курс влияет ситуация на глобальном рынке: риск замедления темпов роста крупнейших экономик увеличивается, о чем свидетельствует недавнее решение ФРС повременить с ужесточением денежно-кредитной политики, да и неопределенность по торговых переговорам между США и КНР все сильнее давит на мировые активы, в том числе нефть.

Таким образом, благодаря активным покупкам со стороны экспортеров курс вполне может вернуться в ближайшее время к уровню в 63,80 за доллар, считает Николаев.

Цены на «черное золото» также растут. Так, на торгах в понедельник, 25 марта, майский фьючерс на нефть марки Brent колебался в районе $66-67 за баррель.

«Рубль находится сейчас под влиянием сезона сдачи годовых налоговых деклараций, и сейчас он будет укрепляться», — констатирует Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».