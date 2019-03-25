Занимать, а не копить: ставки по депозитам упадут

Снижение ключевой ставки ЦБ может привести к сокращению ставок по банковским вкладам. Однако ставки по кредитам вряд ли снизятся, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

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Напомним, в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку денежного рынка на уровне 7,75% годовых. Как объяснил ЦБ, это решение было вызвано тем, что инфляция оказалась ниже ожидаемой. По оценке на 18 марта, годовая инфляция составила 5,3%.

Следующее заседание совета директоров Банка России намечено на 26 апреля, и ЦБ уже намекнул на то, что в дальнейшем может и вовсе снизить ключевую ставку. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», - говорилось в последнем заявлении Банка России. Регулятор снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5–5,5 до 4,7–5,2%. Теперь ЦБ прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года.

При этом, хотя эксперты и предсказывали, что решение ЦБ может привести к продолжению укрепления рубля, однако вместо этого сейчас укрепляется доллар. Согласно официальному курсу Центробанка на 26 марта, курс доллара вырос до 64,5 рублей. Курс евро – до 72,92 рубля.

Между тем в ближайшее время россияне могут столкнуться и с другими последствиями решения ЦБ. В частности, часть экспертов предполагает, что банки начнут снижать ставки по вкладам, даже несмотря на то, что ЦБ не снизил ставку, а оставил ее на прежнем уровне.

Так, согласно статистике Центробанка, средние максимальные ставки по вкладам в топ-10 российских банков в первой декаде марта сохранились на уровне 7,68%.

В первой декаде февраля показатель составлял 7,5%, во второй декаде — 7,54%, в третьей — 7,68%.

Опрошенные «Газетой.Ru» банки отказались комментировать возможные шаги по снижению или повышению ставок, однако несколько банков из топ-10 после оглашения решения ЦБ в минувшую пятницу, 23 декабря, уже снизили ставки как по рублевым, так и по валютным депозитам.

«Некоторое снижение ставок по депозитам возможно на фоне окончания сезонных промо-вкладов по повышенным ставкам. В дальнейшем можно ожидать некоторой тенденции к снижению депозитных ставок по мере снижения уровня инфляции и роста ожиданий снижения ключевой ставки»,

— отмечает Елена Царева, старший аналитик БКС.

Как поясняет Станислав Дужинский, аналитик банка Хоум Кредит, скорее всего, решение регулятора оставить ставку без изменений ярко выраженного влияния на тарифную политику российских банков не окажет.

«Решение о величине ставок по вкладам принимается банками на основании совокупности факторов, которые, помимо величины ключевой ставки, включает конкурентный анализ, оценку баланса спроса и предложения привлеченных и размещенных средств, а также возможные риски. Можно предположить, что в ближайшее время ставки по вкладам несколько стабилизируются», - отмечает он.

В дальнейшем, если ключевая ставка будет снижена, то для банков из первой десятки встанет вопрос либо замораживать выгодные предложения по депозитам на текущем уровне, либо снижать их в диапазоне от 0,1 до 0,5 п.п в зависимости от конкретной кредитной организации, ожидает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. При этом он предполагает, что средняя максимальная ставка по вкладам может опуститься ниже 7,5%.

А вот снижения кредитных ставок после решения ЦБ ждать не стоит, считает главный стратег компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Как отмечает Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка,

из-за действий ЦБ ставки по депозитам могут начать снижаться, но, скорее всего, существенных изменений в ставках по кредитам и, в частности, по ипотеке не произойдет.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, пока выдача новых кредитов идет высокими темпами, у банков нет стимулов снижать ставки. Кредитование физических лиц выросло за январь-февраль 2019 года на 2,6%, существенно превысив прирост за аналогичный период 2018 года (+1,7%). Годовые темпы роста портфеля кредитов физлицам на 1 марта 2019 года составили 23,5%. Так что рост кредитного портфеля в последние шесть месяцев идет высокими темпами, несмотря на повышение ставок банками, констатирует эксперт.

По данным статистики ЦБ на 1 января, средневзвешенные ставки по кредитам в рублях на срок до года составляют 15,95%, свыше года - 13,1%.