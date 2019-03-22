Прозрачный намек: почему Банк России сохранил ставку

Банк России сохранил ключевую ставку денежного рынка на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.

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Как объясняет Банк России, это решение было вызвано тем, что инфляция оказалась ниже ожидаемой. По оценке на 18 марта, годовая инфляция составила 5,3%.

Цены на непродовольственные товары и услуги за последние 12 месяцев увеличились в меньшей мере, чем на продовольственном рынке. «Ускорение годовой инфляции было ограничено динамикой потребительского спроса и доходов, укреплением рубля, снижением цен на основные виды моторного топлива и отдельные продовольственные товары в феврале по отношению к январю. Сдерживающее влияние на инфляцию также оказали упреждающие решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года», — пишет ЦБ.

Основной вклад в росту инфляции от повышения НДС в годовые темпы роста потребительских уже можно оценить. В целом в годовую инфляцию он добавил около 0,6–0,7 процентного пункта, что соответствует нижней границе интервала ожиданий Банка России.

Тем не менее отложенные эффекты от повышения НДС могут проявляться в ближайшие месяцы, предупреждает ЦБ. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить в втором квартале текущего года.

Но в целом Банк России снижает прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5–5,5 до 4,7–5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года.

При этом прогноз темпов роста ВВП Банк России сохраняет на уровне 1,2–1,7% в 2019 году.

«Повышение НДС оказывает небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов», — отмечает Банк России.

Что касается денежно-кредитных условий, то, по мнению ЦБ, с начала года они существенно не изменились.

«Динамика процентных ставок на различных сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной. Доходности ОФЗ снизились на фоне улучшения ситуации на мировых финансовых рынках и пересмотра участниками рынка ожиданий по траектории ключевой ставки Банка России в будущем. Депозитные ставки несколько выросли, кредитные ставки стабилизировались. При этом динамика доходностей ОФЗ ограничивает потенциал дальнейшего роста депозитно-кредитных ставок и создает условия для их снижения в будущем», — пишет регулятор.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится на 26 апреля 2019 года.

В нынешнем релизе регулятор прямо указал на возможность снижения ставки в перспективе.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — отмечено в заявлении.

Напомним, на прошлом заседании совета директоров ЦБ, которое состоялось 8 февраля, Банк России также оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,75%, указав в своем комментарии смещение рисков в сторону инфляционных и рост неопределенности на внешнем рынке. В 2018 году российский Центробанк дважды менял ключевую ставку: в сентябре и декабре.

При этом на этой неделе воздержался от изменения ставки и американский регулятор. Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 19-20 марта приняла решение сохранить процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Решение ФРС объяснялось тем, что американский ЦБ снизил прогнозы роста ВВП и потребительских цен на 2019 год.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты поддерживают ЦБ. В частности, спасть российскую валюту от падения у ЦБ сейчас нет необходимости.

Решения регулятора по повышению ключевой ставки в сентябре и декабре оказались достаточными для обеспечения краткосрочности влияния повышения НДС на инфляцию – инфляционные ожидания населения и предприятий в феврале перешли к снижению, динамика фактической инфляции ниже базового прогноза ЦБ, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Как отмечает эксперт, в банке прогнозируют инфляцию в 2019 году на уровне 4,9%.

«Пик инфляции придется на второй квартал и составит 5,6%, после чего уровень инфляции будет снижаться», — говорит аналитик.

Как отмечает Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрахбанка, рубль в последнее время укрепился на фоне роста цен на нефть (майский фьючерс на нефть марки Brent в последние дни торгуется на уровне $67-68 за баррель) и спроса инвесторов на активы развивающихся стран.

«В целом рынки должны позитивно воспринять итоги заседания. Рубль, скорее всего, укрепится до отметки в 63 рубля за доллар, но это может оказаться пиком на продолжительное время. В среднесрочной же перспективе ожидается укрепление доллара к рублю на уровне 64,7-65,0 рублей», — комментирует Екатерина Френкель, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст».

Впрочем, по данным на московской бирже, курс доллара растет. Так, на 13.44 мск он вырос до 64,23 руб. (+0,37%).

Между тем, как отмечает Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка», ставки по депозитам в банках в ближайшее время могут начать снижаться.