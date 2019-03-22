Не уследил за подчиненным: как уволили главу Росгеологии

В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор «Росгеологии» Роман Панов, был уволен. Его полномочия были прекращены досрочно, рассказала ТАСС замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко, курирующая Росимущество.

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«Поступила директива правительства (об отставке Панова). Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом», — заявила Оксана Тарасенко.

Росгеология — многопрофильный геологический холдинг. Он был создан в 2011 году, чтобы выполнять работы, связанные с геологоразведкой. 100% акций компании принадлежат государству в лице Росимущества.

Выпускник Военного университета Минобороны Роман Панов трудовую деятельность начал в качестве менеджера отдела развития ООО «Интерма». С 2003 года работал в «Росзарубежцентре» министерства иностранных дел России. В 2011 году занял должность генерального директора «Норильск Никель Интернешнл Холдинг». В его функции входило курирование производственных активов группы «Норильский Никель» за рубежом.

С 2013 года Роман Панов стал гендиректором компании Росгеология. В сентябре 2018 года на внеочередном собрании акционеров Росгеологии он был переизбран. Соглашение с ним, согласно уставу общества, было рассчитано на 5 лет.

Временно исполняющим обязанности гендиректора компании назначен Сергей Сучков. До этого он занимал должность первого заместителя гендиректора Росгеологии. Как говорится в биографии Сергея Сучкова, размещенной на сайте холдинга, с 2011 года он занимал руководящие посты в департаменте управления делами и департаменте государственной службы и кадров правительства. Кроме того, ранее руководил ОАО «Севморнефтегеофизика», АО «Зарубежгеология».

В конце января Росгеология оказалась в эпицентре скандала. В сети появился видеоролик, где тогда еще замглавы ведомства Руслан Горринг играет в компьютерную онлайн-игру. В ролике он хвалился перед другими участниками игры неуставными отношениями с женщинами на работе и нецензурно выражался. После этого он был уволен, гендиректор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды начало проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга. При этом тогда в министерстве не исключили, что проверке будет подвергнут весь топ-менеджмент Росгеологии.

«Крайне неприглядный скандал вокруг подчиненного Романа Панова продемонстрировал неспособность руководителя контролировать и работать со своими кадрами. Авторитет любого руководителя пошатнулся бы после такого. Возможно, это абсолютно верное решение — взять на себя часть ответственности и произвести замену руководителя столь стратегически важного для страны ведомства»,

— рассказал «Газете.Ru» источник на условиях анонимности.

Но на этом скандалы с руководством и холдингом не закончились. Так, 7 марта Горринг был задержан в аэропорту Внуково. Он отказался от дачи показаний, и в итоге Домодедовский городской суд Московской области арестовал его до 7 мая.

Следственный комитет обвиняет Горринга в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев [Горринг] получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. В дальнейшем он должен был передать указанные деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан», — цитировало ТАСС представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Ганижев тогда признался в содеянном, после чего был отпущен под подписку о невыезде.

Но затем он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Ганижев сменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.

А уже 12 марта стало известно, что Счетная палата нашла нарушения в работе холдинга. Регулятор в сообщении говорил, что Росгеология не в полном объеме выполняла обязательства по госконтрактам с Федеральным агентством по недропользованию.

«Росгеология не в полном объеме выполняет свои обязательства по госконтрактам с Роснедрами. В результате агентство не может полностью освоить бюджетные ассигнования, которые ему выделяются на мероприятия по воспроизводству минерально-сырьевой базы», — отмечали в контрольном ведомстве.

Из-за неисполнения обязательств Росгеологии неосвоенные остатки бюджета Роснедр по итогам 2018 года достигли 4,3 млрд рублей.

При этом эта тенденция тянется с 2016 года, подчеркивали в СП.

Всего с 2015 года Роснедра заключили с холдингом 234 госконтракта на 70,1 млрд рублей. На конец 2018 года завершены 108 контрактов на сумму 22,3 млрд рублей, из них 10 — с нарушением срока. Еще 11 госконтрактов стороны досрочно прекратили, так как увидели риски, что поставленные геологическими заданиями результаты не будут выполнены.

В итоге с учетом неисполненных обязательств 2018 года Росгеология в 2019 году должна выполнить работы на сумму свыше 20 млрд рублей по 126 государственным контрактам.

«Это в 1,3 раза превышает среднегодовой объем обязательств по контрактам и влечет риски очередного срыва сроков их реализации», — отметил аудитор.

По мнению Счетной палаты, к нарушению сроков исполнения государственных контрактов привели организационные недостатки с обеих сторон: в Роснедрах – при заключении договоров, в Росгеологии — при их исполнении.