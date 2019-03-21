Новый путь: инфраструктура как драйвер экономики

Венский конгресс

В Вене 18 марта стартовал международный железнодорожный конгресс One world. One rail – крупнейшая деловая площадка для встречи руководителей железнодорожной индустрии, а также поставщиков и клиентов, заинтересованных в развитии отрасли в целом.

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Участники конгресса обсуждали вопросы развития новой инфраструктуры, стратегию цифровизации железных дорог и перспективы строительства высокоскоростных магистралей. По мнению специалистов, одним из важнейших аспектов успешной работы, минимизации издержек и повышения эффективности использования инфраструктуры является тщательное планирование и проектирование. В противном случае недостаточно продуманный проект может стать не решением существующих проблем, а источником новых неприятностей, а заодно и подорожать в процессе строительства в десятки раз.

В РЖД отметили, что видят свою задачу не просто в инвестировании денег, а в получении максимального эффекта при меньшем количестве осуществленных операций. В настоящее время российская монополия активно использует элементы геоинформационных технологий при проектировании и новом строительстве – например, технологии высокоточной постановки железнодорожного пути в проектное положение с использованием системы абсолютного позиционирования PALAS.

Обеспечение высокой скорости доставки грузов, одной из приоритетных задач отрасли, требует инвестиций в строительство железнодорожной инфраструктуры. На данный момент в России грузовой контейнер за сутки преодолевает в среднем 1150 км, и таких скоростей уже недостаточно. В 2019 году показатель планируется существенно нарастить и, при условии строительства высокоскоростных магистралей и внедрения современных систем управления движением, грузовой транспорт должен со временем преодолевать путь из Китая в Европу за 2-3 дня.

«В ходе конгресса обсуждался подход увеличения пропускной и провозной способности. С точки зрения инфраструктуры видна положительная динамика: скорости растут, но для быстрой и беспрепятственной доставки грузов необходимо усовершенствовать таможенное законодательство», — полагает руководитель департамента Московского транспортного узла «Группы компаний 1520» Владимир Волков. По его словам, важным элементом комплексного подхода к проблематике является, в том числе, процесс проектирования и строительства погранпереходов и портов.

Порты Дальнего Востока

В непосредственной близости от границы решением этой задачи уже занимается компания «Дальгипротранс». Один из проектов — третья очередь углепогрузочного комплекса в порту Восточный, которая является продолжением существующего угольного производственного перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт».

Это полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного транспорта на морской с объемом переработки до 20 млн тонн в год. Полномасштабная реализация проекта, которая должна завершиться в 2020 году, обеспечит создание дополнительных рабочих мест и увеличение ежегодных налоговых отчислений.

Кроме того, уже закончено строительство железнодорожной инфраструктуры ЗАО «Дальтрансуголь», которое позволит увеличить перерабатывающую способность предприятия до 24 млн тонн в год. Ванинский балкерный терминал, принадлежащий компании – самый молодой и современный угольный терминал в России. Он имеет прямой выход к двум независимым железнодорожным магистралям — Транссибирской и Байкало-Амурской, которые, в свою очередь, связывают порт со всей территорией России. Развитие порта, построенного в 2008 году, обеспечивает кратчайший путь от добывающих предприятий до конечных потребителей в Китае, Южной Корее, Японии и на Тайване.

1520

Еще один проект, необходимый для развития международного сотрудничества – строительство железнодорожного моста через реку Амур на российско-китайской границе. Этот мост соединит российское село Нижнеленинское в Еврейском автономном округе и китайский город Тунцзян. Из России в Китай по железнодорожному пограничному переходу будут доставлять железнорудный концентрат с Кимкано-Сутарского обогатительного комбината, а в обратную сторону будут следовать строительные материалы, сельхозтехника и продукты питания.

«Строительство моста планируется завершить уже в 2019 году, — рассказывает генеральный директор «Дальгипротранс» Алексей Лобов. — Благодаря этому проекту путь продукции дальневосточных предприятий до потребителей в Китае и других странах Юго-Восточной Азии сократится на 1763 км. Мост позволит ликвидировать сезонность в работе существующего пограничного перехода, что повысит конкурентоспособность товаров с Дальнего Востока на азиатских рынках». Кроме того, новая транспортная инфраструктура позволит связать Транссибирскую магистраль с государственной железной дорогой Китая. Ожидается, что наращивание торговли с Китаем станет драйвером развития как для Ленинского муниципального района в частности, так и для Еврейской автономной области в целом.

Инновационный порт

Еще один регион, где активно ведется строительство и проектирование с использованием передовых технологий – Ленинградская область. Все железнодорожные подходы к местным портам проектировал институт «Ленгипротранс», также институт автор проектов железнодорожных подходов к активно развивающимся сейчас портам Новороссийска и Мурманска.

«Наша особенная гордость – проектирование порта Усть-Луга, крупнейший российский морской порт на Балтийском море, — делится генеральный директор «Ленгрипротранса» Дмитрий Голубовский. — Программа его развития разработана до 2025 года. Общая площадь застройки Усть-Лужского железнодорожного узла составляет 930 гектаров, из них 270 приходится на сортировочную станцию. Общая протяженность путей железнодорожного узла после завершения строительства составит более 300 км».

Лужская-Сортировочная — единственная в России инновационная станция с полностью автоматизированной сортировочной горкой. Ее уникальность, в первую очередь, заключается в самой системе управления роспуском составов. Европейская система управления MSR-32 была специально адаптирована к российским условиям эксплуатации и является на сегодня единственным опытным образцом. В результате на станции могут обрабатывать до 5 тысяч вагонов в сутки с минимальным использованием ручного труда.

Некоторые пути сортировочного парка дополнительно оборудованы управляемыми домкратовидными замедлителями типа TKG16, что позволяет осуществлять автоматический роспуск вагонов с опасными грузами. До появления этой системы на Российских железных дорогах автоматизация подобных процессов была под запретом.

Самое главное здание на станции тоже не уступает системе горочной автоматики: пост горочной автоматической централизации запроектирован как «умный дом» с полностью автоматизированными системами климата, освещения и контроля управления доступом. Отопление и горячее водоснабжение всех зданий на станции обеспечивается двумя котельными, работающими на сжиженном газе.

Еще одна инновация — новая функция системы МАЛС, а именно управление маневровым локомотивом без участия машиниста. Она обеспечивает безопасность выполнения маневровых работ на железнодорожных станциях и ограничивает движение локомотива со скоростью выше допустимой. В частности, система может автоматически остановить локомотив перед закрытым сигналом светофора или местом проведения ремонтных работ на путях.

К чему же привели все эти новшества? Суммарный железнодорожный грузооборот Усть-Лужского узла за двенадцать лет увеличился почти в 17 раз и достиг в 2017 году объема в 68,4 млн тонн. При разработке генеральной схемы развития Усть-Лужского железнодорожного узла «Ленгипротранс» предусматривал рост грузооборота до 90,8 млн тонн к 2020 году, а к 2025 году – уже до 119,1 млн тонн. После окончания всех работ по развитию Усть-Лужского железнодорожного узла грузооборот поднимется до 139,6 млн тонн в год.

«Наш холдинг имеет все возможности для выполнения самых амбициозных задач, стоящих перед страной - уверен генеральный директор «Группы компаний 1520» Алексей Крапивин. – Причем, мы способны реализовывать такие проекты «под ключ», от проектирования до всех этапов строительства».