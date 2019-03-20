Закредитованность и коррупция: от чего страдает Казахстан

Казахстан нуждается в серьезных экономических реформах. Однако неожиданная смена власти в стране вряд ли повлияет на ситуацию, заявили опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник неожиданно сообщил о своей отставке в специальном обращении к народу. Исполняющим обязанности президента стал ветеран казахстанской политики, 65-летний Касым-Жомарт Токаев, многолетний министр иностранных дел Казахстана. Сам Назарбаев остался председателем Совета безопасности, наделенным серьёзными полномочиями. Кроме того, он сохранил за собой пост председателя партии «Нур Отан», члена конституционного совета. Дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева также стала председателем Сената парламента страны.

Скорее всего, в стране будет продолжена экономическая политика, начатая предыдущим президентом, комментирует аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Преемник Назарбаева — проверенный человек, который вряд ли изменит текущий курс, а сам Назарбаев и его дочь сохранили влиятельные посты, отмечает эксперт. Так, в рамках конституционной реформы в марте прошлого года глава совета безопасности был наделён в Казахстане дополнительными полномочиями, так что без него даже заместитель министра не может быть утверждён.

В целом, если сравнивать с другими азиатскими экономиками, то ситуация в Казахстане, на первый взгляд, выглядит неплохо. Так, за последние годы в стране удалось снизить безработицу в два раза - до 4,8%.

Рост ВВП Казахстана в последние годы наблюдается в районе 4%, а инфляция стабильно остается однозначной, отмечает Коренев. Так, по итогам 2018 года инфляция в стране составила 5,3%. В прошлом году Казахстан продемонстрировал рост ВВП в 4,1%.

За последние годы в стране была проведена болезненная банковская чистка, взят курс на партнёрство как со странами СНГ в рамках ЕАЭС, так и с Китаем и другими государствами центральной Азии.

Однако, несмотря на некоторые успехи, этого не хватает стране для прорыва. Если ничего не изменится, рост ВВП страны в ближайшие годы будет оставаться в пределах 2-4%. Инфляция, вероятно, будет снижаться, но для чего-то более серьезного в плане развития нужны более масштабные реформы, говорит Нарек Авакян, начальник ивестиционного отдела «БКС Брокер».

У Казахстана очень много проблем в экономике: начиная от высокой сырьевой зависимости и заканчивая излишней забюрократизированностью,

констатирует эксперт.

Стране необходимо найти новый источник доходов, который бы позволил не полагаться так сильно на рост цен на нефть, уверен Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

На данный момент Казахстан находится на 17 месте по нефтедобыче и производству продуктов нефти и газа в мире. При этом, по данным Комитета по статистике Казахстана, в прошлом году страна экспортировала примерно 70 млн тонн нефти на сумму в $38 млрд. Это почти 53% от всего экспорта страны. Если произойдет падение цен на нефть, то это нанесет весьма серьезный удар по экономике.

Эксперты Международного валютного фонда уже спрогнозировали, что в этом году рост казахского ВВП упадет ниже 4% и составит 3,9%.

Ухудшение конъюнктуры на рынке углеводородов привело к значительному ослаблению экономического роста в 2015-2016 годах, падению как экспорта, так и импорта за указанный период в долларовом эквиваленте на 54% и 36% соответственно, напоминает Жаннур Ашигали, заместитель группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА.

Кроме того, по словам Сигала, стране необходимо ликвидировать внешний экономический долг, который составляет уже более $160 млрд. Также Казахстану нужны реформы налоговой сферы, бюджетной политики и местных бюджетов, перечисляет он.

Петр Пушкарев соглашается, что

Казахстану необходимо проводить курс на зачистку всей системы власти от почти непобедимой коррупционной составляющей и всех форм клановости.

Предыдущие многочисленные попытки министерских административных реформ в итоге сводились к разделу между чиновниками значительной части тех денег, которые были выделены на очередную реорганизацию. Но если этот процесс ещё как-то может быть на виду у верхних эшелонов власти, то сложнее с традициями, когда за каждую бумагу, за разрешительную подпись чиновника едва ли не на любом уровне бизнесмену слишком часто приходится «отстёгивать» чиновнику долю ещё не полученной будущей прибыли, поясняет эксперт.

В целом, по словам Коренева, для Казахстана актуальны все те же проблемы, что и для России. Это и высокая закредитованность населения, и сильная волатильность курса тенге.

«Наиболее существенные проблемы в экономике Казахстана – высокая зависимость от внешних факторов. Так, ослабление рубля отражается на динамике стоимости тенге, а потребительская инфляция взвинчивается при аналогичном поведении цен в РФ», - резюмирует Жаннур Ашигали.