Массовые сокращения чиновников: кого уволят

Российские власти объявили об очередном сокращении государственных служащих. Оно начнется с 2020 года. Как заявила 19 марта на коллегии Казначейства первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, это позволит сделать зарплаты госслужащих конкурентоспособными.

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«Мы не можем на эту большую, разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда», — отметила она.

В принципе решения о повышении зарплат госслужащих до «конкурентного уровня» приняты, однако на них потребуется «много денег», пояснила Нестеренко. Так, постоянная часть зарплаты должна составлять 60% от фонда оплаты труда, плавающая — оставшиеся 40%, сейчас же «пирамида перевернута».

По ее словам, в 2020 году будут сокращены 5% сотрудников территориальных органов власти, в 2021 году — еще 10%. Численность госслужащих центрального аппарата уменьшится на 10%, добавила Нестеренко.

О необходимости сокращать аппарат чиновников в правительстве говорят давно. В частности, о том, что штат чиновников нужно резать, глава правительства Дмитрий Медведев заявлял еще в 2014 году, а до этого в 2010 году. Однако, очевидно, что попытки серьезно сократить аппарат оказались не слишком удачными. Так, по данным статистики Минфина, численность госслужащих в 2017 году составляла 1,2 млн человек. Но в ней, например, не учитываются гражданские служащие силовых ведомств и спецслужб и сотрудники федеральных бюджетных и казенных учреждений. При этом, по данным Минфина, по итогам 2017 года госслужащих стало больше на 0,4% (примерно 5,2 тыс. человек).

Активно ратует за изменение системы госуправления председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В частности, выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики в 2018 году, он заявил, что в России к 2024 году можно сократить треть чиновников. «Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации», — отметил Кудрин.

По его словам, нагрузка контрольно-надзорной деятельности на проверяемых должна снизиться вдвое.

«Цифровизация неизбежно приведет к снижению числа чиновников, к изменению и сокращению контрольных функций государства», — говорил Кудрин.

То, что правительство ждет в ближайшее время могут переформатировать, подтверждали в начале 2019 года и опрошенные «Газетой.Ru» источники.

«Нынешняя структура не на 100% эффективна, и было давно понятно, что реформа неизбежна», — заявлял недавно один из источников «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией.

«Основная цель реформы по оптимизации аппарата чиновников — это повышение уровня оплаты труда госслужащих до конкурентной планки в сравнении с другими ведущими профессиями, куда молодые и перспективные кадры идут охотнее. Сокращение численности госслужащих и централизация обязанностей с последующим ростом зарплатных ожиданий в перспективе должны повысить и статус такого рабочего места и качество выполненной работы», — комментирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослава Нилова, предлагаемая сейчас реформа нужная и может поспособствовать экономии бюджетных средств.

При этом сокращения не должны быть обусловлены только повышением заработной платы. По его словам, нужно смотреть при сокращениях на потребности аппарата. Иногда бывают случаи, когда одного из двух сотрудников сокращают, повышают оставшемуся зарплату, а потом возвращают и вторую должность, признает Нилов.%

Гендиректор сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru Александр Ветерков между тем отмечает, что активного сокращения количества вакансий госслужащих сервис пока не наблюдает. Впрочем, по его словам, на протяжении последних нескольких лет видно изменение структуры госслужащих с эпизодическими выходами на рынок кандидатов из разных министерств, департаментов. Однако, по его словам, очень часто реструктуризации происходят таким образом, что высвобожденные сотрудники уходят во вновь созданные подразделения. То есть сокращения в одних местах совпадают с набором в других.

В целом же, по словам Ветеркова, на рынке труда достаточно большое количество вакансий в других сегментах, поэтому при желании сменить госслужбу на работу в других отраслях высвобожденные сотрудники смогут достаточно быстро.