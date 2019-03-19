По воле Трампа: рубль укрепляется перед падением

В последние дни рубль сильно укрепился. Так, официальный курс евро на 21 марта, по данным официальных торгов ЦБ, упал до 72,94 рублей. Курс доллара снизился до 64,28 рублей.

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Рубль на Мосбирже 19 и 20 марта находится вблизи 7-месячных максимумов.

Российская валюта укрепляется в преддверии решения, которое объявит ФРС США. Сегодня началось двухдневное заседание американского регулятора, итоги которого объявят поздно вечером завтра, 20 марта. На пресс-конференции, которая последует после заседания, предполагается, что будут раскрыты подробности будущей денежно-кредитной политики.

Укрепление российской валюты связано с тем, что аналитики предполагают смягчение политики ФРС США, а это давит на доллар, объясняют аналитики.

При этом у рубля даже появился шанс укрепиться еще больше в ближайшие дни.

«На данный момент консенсус-прогноз аналитиков заключается в том, что ФРС изменит прогноз по денежной политике с двух повышений базовой процентной ставки в этом году до одного, а также, возможно, объявит о сроках приостановки сокращения своего баланса.

Любое отклонение от этого решения в сторону более «мягкой» политики спровоцирует ралли на развивающихся рынках акций и ослабление доллара. В этом случае курс рубль/доллар вполне может отправиться к уровню около 63 рубля за доллар», - говорит Игорь Костырко, руководитель департамента управления активами «Универ Сбережения».

На фоне смягчения риторики ФРС доллар оказывается под серьезным давлением. Это позволяет остальным валютам продолжать активный рост, в том числе и рублю укрепиться, соглашается Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

ФРС США не будет изменять ключевую ставку, к этому склоняется подавляющее количество экспертов, говорит и Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании «ФинИст». Сейчас американский регулятор переходит к нейтральной ДКП, и в следующем году можно ждать снижения, а не роста ставок.

Напомним, на прошлом заседании ФРС, которое состоялось в январе, регулятор не стал менять базовую ставку, сохранив ее на уровне 2,25-2,5%. Это решение было принято ФРС на фоне опасений за дальнейший рост американской экономики. В прошлом году ФРС США поднимала ставку четыре раза.

К тому, чтобы больше не поднимать ставку, неоднократно призывал Федрезерв президент США Дональд Трамп, намекая даже на возможное увольнение главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Трамп отмечал, что в условиях, когда национальная валюта очень устойчива, а инфляция фактически отсутствует, повышать ставку не стоит.

Но не Трамп виноват в изменении политики ФРС.

«Главной причиной, которая спровоцировала изменения в кредитно-денежной политике стала замедляющаяся инфляция, которая не дотягивает до таргета ФРС, а также снижение темпов экономического роста в Китае и странах Европы», - говорит Иван Капустянский, ведущий аналитик «Форекс Оптимум».

Впрочем, если произойдет почти невероятное по мнению аналитиков и все же Федрезерв поднимет ставку, то судьба российской валюты будет не такой радужной.

В случае более «жестких» комментарием по будущей денежной политике со стороны ФРС, мы увидим обратную картину: снижение рынков акций развивающихся стран и укрепление доллара. При таком развитии событий курс доллара может вернуться в диапазон 64,9-65 рублей за доллар,

говорит Игорь Костырко.

Однако укрепление рубля все равно будет временным, считают эксперты.

«Отток спекулятивного капитала из России (в том числе из облигаций федерального займа (ОФЗ) начнётся тогда, когда Америка примет свой «адский» пакет санкций, включающий в том числе запрет на вложения инвесторов в новые выпуски российских ОФЗ, говорит Андрей Перекальский.

В данный момент из-за неповоротливости американской государственной машины и противостояния сторонников и противников Дональда Трампа внутри американских элит, законопроект откладывается.

При этом последние рекордно хорошие размещение ОФЗ объясняется тем, что иностранные спекулянты спешат сейчас закупиться нашими долговыми бумагами по полной, поскольку санкции не будут иметь обратной силы и не могут распространяться на старые, уже купленные выпуски облигаций федерального займа, добавляет он.

«Курс и без санкций США к лету может достигнуть отметки 70 рублей за доллар, просто за счет спроса на валюту в период отпусков. Многое будет зависеть от предстоящего заседания ФРС, о котором, казалось бы, все уже известно заранее, но могут быть и сюрпризы в виде повышения резервной ставки, а также в виде действий Трампа, который уже несколько раз порывался уволить нынешнего главу ФРС.», - говорит гендиректор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов.