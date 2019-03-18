Газовая директива Европы: у «Северного потока» режут нитки

Комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям и энергетике принял в понедельник на голосовании доработанную газовую директиву ЕС, которая повлияет на работу газопровода «Северный поток — 2», созданного для поставок газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Речь идет о двух нитках мощностью 55 млрд куб м газа в год, которые повторят маршрут «Северного потока».

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«Общие правила для внутреннего рынка природного газа. Как вы знаете, предварительное соглашение было достигнуто с румынским председательством в первом триалоге 12 февраля 2019 года. Coreper одобрил предварительное соглашение 20 февраля… Я открываю голосование… Я закрываю голосование. Есть поддержка предварительному соглашению», — сказал глава комитета Ежи Бузек.

Теперь директива должна быть рассмотрена полным составом Европарламента на пленарной сессии и утверждена Советом ЕС. После этого участники союза будут обязаны включить положения документа в национальные законодательства по энергетике.

Газовая директива распространяет действие энергонорм ЕС на все газопроводы из третьих стран на территорию союза, включая морские. При этом в ходе рассмотрения поправок в директиву Германия добилась их значительного смягчения. Так, в итоговой версии документа говорится, что решение о предоставлении исключений из действующих норм будет принимать не Брюссель, а та страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию. То есть в случае с «Северным потоком — 2» — сама Германия.

Таким образом, остановке проекта директива не угрожает. Решение о запуске «Северного потока — 2» ничто уже не изменит, и, более того, нитки уже почти готовы и смогут быть сданы в эксплуатацию к концу 2019 года или в начале 2020 года, говорит Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК ТелеТрейд.

«И заработает не только этот проект, но если понадобится, то и через несколько лет речь может идти вполне о «Северном потоке — 3», потому что европейские месторождения газа истощаются, СПГ дороже и не сможет покрыть всей растущей потребности европейских экономик»,

— говорит Петр Пушкарев.

Однако экспертов тревожит следующее: директива подразумевает, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор — в настоящее время это Nord Stream-2, на 100% принадлежащая монополии. При этом помимо «Газпрома» доступ к мощностям должны получить третьи лица, то есть 50% мощности новой трубы должно быть зарезервировано под прокачку газа независимыми поставщиками.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что это создает наибольшие риски для проекта, поскольку по российскому законодательству «Газпром» — единственная компания, имеющая право поставок газа в экспортные газопроводы. Это приведет к тому, что «Северный поток — 2» может оставаться наполовину пустым.

«Осложнения будут в передаче прав управления трубой другому, независимому оператору СП-2, на деле это будет означать, что при создании такого оператора предполагается организация им условий для доступа к мощностям трубы другим участникам энергорынка. На практике же это условие нереализуемо, поскольку в российский конец трубы подавать газ может только «Газпром», который является единственной компанией, имеющей право на экспорт голубого топлива. Иными словами, в ЕС заведомо понимают, что труба будет пустовать, показательно напоминая России, что ее доля на рынке ЕС будет сдерживаться столько, сколько это возможно», — поясняет директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Между тем избавить «Северный поток — 2» от жесткого регуляторного влияния Европы можно, отдав строительство части газопровода отдельной компании, отмечали эксперты. По версии FT, такой вариант сейчас обсуждает оператор проекта компания Nord Stream-2. Однако в самой компании слухи не комментируют.

Высокопоставленный европейский дипломат, знакомый с данным предложением, отметил, что если удастся это осуществить, то дискуссия вокруг «Северного потока — 2» окончательно перейдет из юридической или технической плоскости в политическую.

Своеобразное решение о выделении лишь небольшого участка «Северного потока — 2» в отдельную компанию под юрисдикцией ЕС может выступить компромиссным юридическим казусом в спорах по проекту, комментировал ранее «Газете.Ru» это решение руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман.