Конец российского газа? Решающее голосование в Европе. LIVE

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель ранее отмечала, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой. И строительство «Северного потока – 2» очень важно для Германии.
Депутат Европарламента (ЕП) от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер заявил накануне, что намерен использовать все возможные «инструменты», чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Newsweek.
В итоговом тексте газовой директивы говорилось, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с «Северным потоком-2» это Германия.
При этом согласно нормам третьего энергопакета ЕС, оператором «Северного потока - 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой.
Газовая директива распространяет энергонормы ЕС на морские газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, проходящие за пределами территории государств Евросоюза. Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии (он проходит через территорию Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции), поэтому нормы газовой директивы коснутся и его.
Текст газовой директивы уже был предварительно одобрен на переговорах между Советом ЕС и Европарламентом.
Большинство членов комитета, включая его председателя польского евродепутата Ежи Бузека, уже заявляли о намерении поддержать документ.
Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня комитет Европарламента проголосует по доработанной газовой директиве ЕС. Она расширит возможности Брюсселя по контролю газопровода «Северный поток - 2». «Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию.