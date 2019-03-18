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Конец российского газа? Решающее голосование в Европе. LIVE

Комитет Европарламента голосует по газовой директиве ЕС — онлайн

18 марта решается судьба проекта «Северный поток — 2». Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике проголосует по проекту доработанной газовой директивы ЕС, которая расширит возможности Брюсселя по контролю газопровода. Решающей в этом вопросе будет позиция Германии. Ранее представители ФРГ неоднократно говорили о важности проекта. Однако накануне голосования депутат Европарламента от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер заявил, что намерен использовать все возможные инструменты, чтобы остановить строительство газопровода.
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17:08

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель ранее отмечала, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой. И строительство «Северного потока – 2» очень важно для Германии.

16:56

Депутат Европарламента (ЕП) от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер заявил накануне, что намерен использовать все возможные «инструменты», чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Newsweek.

16:44

В итоговом тексте газовой директивы говорилось, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с «Северным потоком-2» это Германия.

16:35

При этом согласно нормам третьего энергопакета ЕС, оператором «Северного потока - 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой.

16:20

Газовая директива распространяет энергонормы ЕС на морские газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, проходящие за пределами территории государств Евросоюза. Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии (он проходит через территорию Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции), поэтому нормы газовой директивы коснутся и его.

16:10

Текст газовой директивы уже был предварительно одобрен на переговорах между Советом ЕС и Европарламентом.

16:05

Большинство членов комитета, включая его председателя польского евродепутата Ежи Бузека, уже заявляли о намерении поддержать документ.

16:00

Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня комитет Европарламента проголосует по доработанной газовой директиве ЕС. Она расширит возможности Брюсселя по контролю газопровода «Северный поток - 2». «Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию.