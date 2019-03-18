Носом вниз: Boeing подделал разрешение на полет?

Министерство транспорта США начало проверку, чтобы установить, не была ли выдача разрешения на полеты лайнеров Boeing 737 MAX нарушением норм безопасности со стороны Федерального авиационного управления (FAA).

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Как сообщили источники газеты The Wall Street Journal в министерстве, больше всего проверяющих интересуют системы, разработанные для автоматического определения положения самолета, которая должна не давать самолету срываться в сваливание при запредельных углах атаки.

Считается, что именно неполадки в работе этих систем могли стать причиной крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, произошедшего в октябре 2018 года

Сотрудники американского ведомства собираются выяснить, не мог ли еще один сбой в системе привести к падению самолета той же модели в Эфиопии 10 марта.

Надзорные органы, входящие в структуру Минтранса США, уже потребовали от двух сотрудников Федерального авиационного управления сохранить все компьютерные файлы и документы, касающиеся сертификации Boeing 737 MAX.

В ведомстве хотят удостовериться, что все технические характеристики нового лайнера, особенно упомянутая система, были проанализированы и оценены должным образом

Известно, что эту работу выполняли сотрудники подразделения FAA в Сиэтле, штат Вашингтон.

По данным издания, расследование было начато не сейчас, а после осенней катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Индонезии. Внедрение системы Maneuvering Characteristics Augmentation System («Увеличение характеристик системы маневрирования») стало необходимым из-за особенностей конструкции новых самолетов. Дело в том, что 737 MAX снабдили двигателями чуть большего диаметра и мощности, чем на его предшественнике 737-800 NG.

В результате их пришлось сдвинуть немного вперед и приподнять, что сказалось на особенностях поведения самолета в воздухе – у него появилась склонность к «задиранию носа», или кабрированию. Чтобы компенсировать этот недостаток и сделать его незаметным для пилотов и была разработана система автоматического определения положения носа самолета.

Если бы эта система не была установлена, Boeing 737 MAX не смог бы нормально летать – бесконтрольное кабрирование может привести к потере скорости, а затем и к сваливанию самолета

Ранее один из членов Палаты представителей США Питер ДеФацио заявил, что у него есть сомнения по поводу решений, принятых по сертификации 737 Max. Газета The Washington Post предположила, что один из инженеров Boeing мог проводить тестирование конкретной системы на Max 8, а другой инженер этой компании выступал в качестве представителя Федерального управление гражданской авиации США.

Затем он же якобы и подписал от имени американского правительства все документы, свидетельствующие о технической безопасности новых самолетов в целом и установленных на них систем в частности. В компании Boeing и в FAA отказались отвечать на вопросы о своем участии в проверке самолетов.

Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес в воскресенье, 17 марта, представила данные, полученные с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8.

По ее словам, эта катастрофа очень похожа на крушение аналогичного лайнера в Индонезии осенью 2018 года

Дагмавит Могес заявила, что к таким выводам пришли как эфиопские, так и американские следователи.

Первая катастрофа с участием Boeing 737 MAX 8 произошла 29 октября 2018 года. Лайнер авиакомпании Lion Air выполнял внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, однако уже через 13 минут после взлета самолет упал в Яванское море. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), никто из них не выжил. После анализа данных бортовых самописцев выяснилось, что в системах самолета произошло несколько сбоев – в частности, автоматика упорно направляла нос лайнера к земле, полагая, что он задран слишком высоко.

Слухи о том, что причиной катастрофы мог стать неисправный датчик, передавший неверную информацию о положении носа самолета относительно горизонта, появились почти сразу после крушения Boeing.

Еще одна трагедия произошла в Эфиопии 10 марта. Самолет Boeing 737 MAX 8, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, упал примерно в 60 километрах к юго-западу от эфиопской границы, неподалеку от города Бишофту. Катастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Точные причины крушения самолета пока не установлены.

После этих инцидентов некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх на неопределенный срок.