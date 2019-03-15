Америке оборвали крылья: МС-21 потеснит Boeing?

Покупайте отечественные самолеты

Российские авиакомпании пока не торопятся отказываться от поставок самолетов Boeing 737 Max 8 и 9.

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«По моей информации, никаких отказов от наших авиакомпаний не поступало», — цитирует ТАСС министра транспорта Евгения Дитриха.

Тем не менее, в правительстве уже посоветовали авиакомпании «Победа» отказаться от покупок Boeing 737 Max в пользу отечественного МС-21.

«Что касается позиции президента — последовательной и достаточно жесткой позиции президента, то, конечно, он всегда настоятельно рекомендует поддерживать отечественный авиапром, обращая внимание этого самого авиапрома на необходимость соответствия всем высоким международным стандартам», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ни у кого нет цели сорвать «Победе» закупки. Есть цель совместить инвестпрограммы госкомпаний с планами российских производителей», — цитировали «Ведомости» представителя вице-премьера Юрия Борисова.

Тем не менее, «Аэрофлот» не исключил возможность отказа от закупок уже заказанных для «Победы» самолетов Boeing 737 Max.

«Если не будет 100%-ной гарантии, что эта машина безопасна, никто ее брать не будет.

У нас поставки у «Победы» не раньше ноября 2019 года. К тому времени или Boeing решит проблему с безопасностью 737 Max, или мы будем заказывать другую машину», — сказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

«Победа» авансировала покупку 20 Boeing 737 Max. Заказы на этот лайнер есть также у Utair (30 самолетов), «Уральских авиалиний» (14), а также S7 (11, из них два самолета уже есть у компании во флоте, но 13 марта компания приостановила их эксплуатацию).

Впрочем, эксперты сомневаются, что отечественные авиакомпании вместо Boeing 737 Max начнут массово закупать МС-21.

Дело в том, что серийное производство гражданского самолета МС-21 переносится на 2021 год. Причин для этого несколько. В частности, из-за санкций планируется заменить зарубежные двигатели на отечественные.

«Задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство. Думаю, что все это посильно, — заявил также Юрий Борисов. — Моя мечта: надо переходить на серийность выше 100 самолетов».

«МС-21 — это действительно на данный момент «кот в мешке». И дело не только в слабой готовности ОАК поставлять самолеты новой серии МС-21, а в первый год, кстати сказать, ОАК планирует произвести не более 10 самолетов МС-21»,

— отмечает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Для «Победы» включение во флот отечественного самолета может стать особенно затруднительным.

«Лоукостер может также встать перед проблемой потери эффективности операционной деятельности из-за проблем с новым парком. В основе бизнеса лоукостера лежит стратегия высоких объемов пассажироперевозок, и ее реализация может быть сопряжена с трудностями в случае, если новые самолеты будут требовать постоянного внимания и сервисного обслуживания», — указывает Соснова.

Когда Boeing 737 Max вернется в небо

Впрочем, ясности с тем, когда Boeing 737 Max 8 и 9 смогут вернуться в небо и что будет с поставками, тоже нет.

«Решение приостановить эксплуатацию самолетов было серьезным», — сказал президент США Дональд Трамп. Он выразил надежду, что авиастроитель сможет вскоре решить проблему.

«Они должны найти, что это. Они должны разобраться с этим быстро», — указал Трамп.

Федеральное авиационное управление США предписало производителю в течение месяца устранить вероятный дефект в самолетах серии Boeing 737 Max. Однако расследование катастрофы, произошедшей в Эфиопии, может затянуться с учетом степени разрушения фюзеляжа.

Напомним, что 13 марта корпорация Boeing объявила о приостановке эксплуатации всех 371 самолета серии Boeing 737 Max 8 и 9.

В Федеральном авиационном управлении (FAA) не смогли назвать срок, когда самолеты Boeing 737 Max будут снова допущены к полетам, отметив «некоторые сходства» в авариях 10 марта в Эфиопии и 29 октября 2018 года в Индонезии.

Напомним, в результате крушения Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. Самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек. При этом у пилотов лайнеров возникли проблемы с системой управления самолетом в отсутствие внешних причин.

По оценке Bank of America, устранение возможного дефекта в системе управления самолета может занять у производителя 3-6 месяцев.

По подсчетам аналитиков, которые приводит Reuters,

из-за запрета Boeing будет ежемесячно терять от $1,8 до $2,5 млрд в результате задержки выручки.

Однако потери компании могут оказаться существенно выше, если начнутся отказы от заказов на самолеты. Кроме того, корпорация может столкнуться с массовыми требованиями компенсации от авиакомпаний как за задержку в поставках новых самолетов, так и за простой уже купленных лайнеров. Также против компании могут быть поданы судебные иски родственников жертв двух авиакатастроф.