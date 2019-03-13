Кто оплатит нацпроекты: что Путин требует от бизнеса. LIVE

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Однако пока, как признал в недавнем интервью «Газете.Ru» глава РСПП Александр Шохин, условия, для того, чтобы бизнес инвестировал в эти проекты, не созданы.
Не исключено, что среди тем, которые президент РФ захочет обсудить с бизнесом, окажутся нацпроекты. Правительство утвердило 12 направлений, включая здравоохранение, экологию, автодороги, жилье, образование, малый бизнес и т.п. На них в ближайшие годы исполнительная власть сосредоточит свои усилия и ждет от предпринимателей участия, в том числе инвестиционного.
Выступление Путина и других участников пленарного заседания будет открытым. После этого уже в закрытом режиме состоится встреча президента с членами бюро РСПП.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что «14 марта Владимир Путин выступит на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также встретится с членами бюро РСПП». «На мероприятии будут обсуждаться вопросы стимулирования инвестиционной деятельности, ситуация в строительной отрасли, экологическая ответственность бизнеса - в первую очередь, в рамках внедрения наилучших доступных технологий - и нормативная база для развития цифровой экономики», - говорится в сообщении.
Неделя российского бизнеса (НРБ) - ежегодное мероприятие. В этом году она началась 11 марта с налогового форума, посвященного будущей фискальной политике российских властей. Завершится неделя 15 марта специальным мероприятием для региональных объединений работодателей и региональных отделений РСПП. Правление РСПП и съезд организации - всегда центральное событие НРБ. В нем участвует президент РФ, и для предпринимателей это возможность понести свои чаяния до главы государства и получить четкие сигнаы о будущем развития страны.
Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня мы вместе с вами следим за съездом Российского союза промышленников и предпринимателей. Он проходит каждый год в рамках Недели российского бизнеса. Представители деловых кругов и члены экономического блока правительства в эти минуты постепенно собираются в кулуарах отеля The Ritz-Carlton. Все ждут приезда президента РФ Владимира Путина.