Кто оплатит нацпроекты: что Путин требует от бизнеса. LIVE

Неделя российского бизнеса (НРБ) - ежегодное мероприятие. В этом году она началась 11 марта с налогового форума, посвященного будущей фискальной политике российских властей. Завершится неделя 15 марта специальным мероприятием для региональных объединений работодателей и региональных отделений РСПП. Правление РСПП и съезд организации - всегда центральное событие НРБ. В нем участвует президент РФ, и для предпринимателей это возможность понести свои чаяния до главы государства и получить четкие сигнаы о будущем развития страны.