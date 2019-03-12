Не партнеры: Европарламент опять запретил «Севпоток — 2»

Европейский парламент не настроен более рассматривать Россию в качестве стратегического партнера, а само Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) следует пересмотреть.

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Об этом говорится в одобренном 12 марта докладе Европарламента «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией» на пленарной сессии в Страсбурге. Документ был внесен в марте евродепутатом от Латвии Сандрой Калниете. За его принятие проголосовали 402 депутата ЕП, против высказались 169, а еще 89 воздержались.

Документ, как отмечает РИА «Новости», также

предлагает предусмотреть возможность расширения персональных санкций, граничить доступ России к финансам и технологиям, больше не считать Москву стратегическим партнером. Членам ЕС также предлагается пересмотреть внешнюю политику в отношении Москвы.

Принципиально отношения ЕС и России уже давно изменились и переросли в напряженную форму взаимодействия, фактически опубликованный доклад в очередной раз подчеркивает обострение ситуации, которая подогревается за счет санкций и геополитических противоречий в отношении позиции РФ по Крыму, конфликту на Донбассе, «делу Скрипалей», рассуждает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Так, в частности, евродепутаты отмечают, что вторая статья Соглашения о партнерстве и сотрудничестве больше не соблюдается. Речь идет о необходимости уважения демократических принципов и прав человека в духе Хельсинского акта 1975 года, а также Парижской хартии для новой Европы 1990 года.

Между тем переговоры о новом соглашении взамен действующего с 1998 года Брюссель и Москва ведут с 2007 года. Они неоднократно приостанавливались, последний раз — по инициативе ЕС в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

Вообще, в докладе содержится довольно много претензий к России. В их числе ситуация на Украине, присосединение Крыма к России, «дело Скрипалей», «дело Магнитского» и т.п. Целые разделы посвящены «отмыванию денег», «шпионской деятельности», «финансированию политических партий, выступающих против Евросоюза».

При этом к докладу была принята поправка, где выражается надежда на то, что Россия не выйдет из Совета Европы.

«Евросоюз желает вернуться к отношениям сотрудничества с Россией, как только российские власти начнут выполнять свои международные и юридические обязательства и подтвердят подлинное устремление РФ восстановить нарушенное доверие. Конструктивные и предсказуемые отношения будут взаимовыгодны и в идеальном варианте [будут] отвечать интересам обеих сторон», — надеется Европарламент (ЕП).

Не стоит торопиться говорить о том, что в новых дополнительных ограничениях есть прямая угроза для российской экономики, отмечает Жарский. Пока речь идет о введение дополнительных ограничений в отношении конкретных лиц, а также в ограничении доступа России к финансам и технологиям, при этом учитывая склонность европейских компаний перестраховываться в отношении своих проектов из РФ, по факту большая часть каналов по передаче технологий и потоку инвестиций из Евросоюза и так уже перекрыта, добавляет эксперт.

Традиционно особое внимание евродепутаты уделили проекту «Северный поток — 2».

«Газопровод «Северный поток — 2» усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и ее стратегическим интересам — и поэтому должен быть остановлен»,

— говорится в тексте доклада.

«Сильная зависимость ЕС от ископаемого топлива подрывает выработку сбалансированного, последовательного и основанного на европейских ценностях подхода в отношении России», — уверены парламентарии. При этом особо подчеркивается, что «существует потребность в создании более надежной и более стратегической энергетической инфраструктуры в Евросоюзе, его государствах-членах и в странах Восточного партнерства с тем, чтобы повысить их устойчивость к российским гибридным действиям».

Ранее Европарламент неоднократно выступал против нового газопровода из России.

12 декабря ЕП принял резолюцию по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина», в которой осудил строительство «Северного потока — 2» в обход Украины, так как «речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и диверсификации источников энергоснабжения», и потребовал аннулировать данный проект.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда предположила, что европейские парламентарии рассчитывают либо на глобальное потепление, либо собираются перейти на дрова.

«Выступать против энергетического сотрудничества, его диверсификации, придания взаимодействию действительно современного характера — это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях. Если европарламентарии рассчитывают на глобальное потепление — это хорошая перспективная история, вопрос только в сроках», — сказала она в ходе еженедельного брифинга.

Однако ни резолюция, ни принятый ЕП доклад не могут запретить реализацию самого проекта, так как носят скорее рекомендательный, а не обязующий характер.

«В целом документ выглядит весьма безнадежно», — прокомментировал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в фейсбуке. «Европарламент элементарно не готов к диалогу и к защите позиции лицом к лицу с нами, российскими парламентариями, и попросту боится фактов и альтернативного мнения», — отметил сенатор.

На стороне Европарламента выступает и Еврокомиссия, которая намерена расширить действие Газовой директивы ЕС на морские газотранспортные маршруты и новые проекты. Так, «Северный поток — 2» рискует долгое время оставаться заполненным лишь наполовину, так как вторую часть трубы, согласно законодательству ЕС, должен заполнить другой поставщик. Кроме того, Газовая директива создаст ряд других процедурных трудностей, на урегулирование которых «Газпрому» и его европейским партнерам может потребоваться довольно много времени.

Между тем оператор проект Nord Stream 2 уже построил более трети газопровода.