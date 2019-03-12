«Большинство студентов уже торгуют на бирже»

— Какой объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции зафиксирован по итогам прошлого года? Какова динамика?

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— Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции растет опережающими темпами. Наша цель, которую мы поставили перед собой в начале прошлого года, - удвоить активы с 1 трлн рублей за три года. За прошлый год мы прошли уже больше половины пути, увеличив показатель до 1,6 трлн рублей.

Это дает уверенность в том, что мы добьемся своей цели быстрее и уже по итогам 2019 года достигнем намеченного уровня в 2 трлн рублей.

— Чем обеспечены такие результаты?

— Прежде всего, мы изменили подход к клиенту и первыми реализовали идею единой фабрики инвестиционных продуктов, предложив принцип «одного окна», чтобы усовершенствовать продуктовое и рисковое профилирование. Такой подход позволяет предлагать клиенту оптимальный именно для него набор инструментов. Это могут быть продукты управляющей компании, например, паевые фонды; брокерские продукты, которыми удобно управлять через наше мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции»; либо инвестиционное консультирование - как дистанционное, так и очное. Плюс, наша гордость – персональное консультирование робосоветника в онлайн-режиме для розничного клиента.

Другой важный фактор — это развитие digital-каналов. Мы провели большую работу, чтобы сделать оформление продуктов полностью онлайн. Раньше в индустрии этого не было - удаленно можно было работать только частично, и на определенном этапе все равно требовалось идти в офис. Теперь от желания инвестировать до первой покупки акций проходят считанные минуты.

— Розничные клиенты ринулись в инвестиции?

— Действительно, розничные клиенты проявляют все больший интерес к инвестиционным продуктам. Сегодня они занимают порядка 18% в общих сбережениях физлиц, и мы считаем, что эта доля в течение четырех лет вырастет до 30%. Причем это не предел, поскольку, например, за рубежом люди инвестируют 60-70% своих сбережений. Недавно мы проводили наше ежегодное обучение студентов в рамках программы «Я - профессионал», в котором приняли участие 150 учащихся со всей России. Я решил поинтересоваться у них, есть ли у кого-то опыт торговли на реальные деньги, и результаты опроса меня поразили — 60-70% аудитории ответили «да»! Поэтому я вполне могу представить, что к моменту, когда через несколько лет они перейдут в фазу активного накопления, они будут предпочитать именно инвестиционные продукты.

— Вы упомянули диджитализацию. Как меняются каналы продаж розничных продуктов под ее влиянием?

— Без адаптации продуктов для дистанционных каналов не будет роста рынка. Мы занимаемся этим как внутри группы, так и смотрим на совместные проекты с различными маркетплейсами, развиваем технологии API. Думаю, скоро сможем рассказать о новых интересных партнерских программах, в которых мы будем участвовать в качестве профессионального эксперта.

— «ВТБ Мои Инвестиции» — один из плодов диджитализации, приложение было запущено в июле прошлого года, каковы результаты работы?

— Наше приложение превысило все ожидания:

с момента запуска с нами работает уже более 50 тысяч активных клиентов, которые совершили миллион сделок с оборотом свыше 700 млрд рублей.

Пресс-служба ВТБ Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов

Такие положительные результаты связаны в первую очередь с пониманием клиентов, что такое инвестиции, ведь эффективно управлять своими финансами – не самая простая задача. Здесь должен быть ответственный и долгосрочный профессиональный подход, и «ВТБ Мои Инвестиции» помогает в этом.

— Каким образом?

— Во-первых, у нас есть уже упомянутая функция робосоветника. Это первый в России полноценный инструмент, который поддерживает ребалансировку портфеля клиента и торговые функции. Клиент заполняет онлайн-анкету для определения его инвестиционного профиля, после чего ему предлагается один из модельных портфелей, наибольшим образом соответствующий его профилю. Стоит отметить, что только в нашем приложении робосоветник круглосуточно и абсолютно бесплатно сопровождает инвестора на протяжении всего процесса инвестирования, тем самым заменяя профессионального персонального консультанта.

Также наше приложение помогает ориентироваться в текущей ситуации на рынке: персонализированная новостная лента и аналитика очень популярны среди пользователей. Эти функции основаны на советах лучших аналитиков ВТБ Капитал и, опять-таки, доступны пользователю абсолютно бесплатно.

— Какие еще функции реализованы в приложении?

— Недавно мы запустили биржевой стакан, и теперь пользователи видят перечень актуальных заявок на покупку или продажу актива фондового рынка с ценами, которые устанавливают участники фондового рынка. Для клиента это увеличивает прозрачность операций. В нашем приложении также есть методологическое ноу-хау – индикатор «настроение инвесторов», который суммирует все заявки на покупку и продажу и, соответственно, отражает настроения инвесторов.

Кроме того, роботу передана часть операций, которые он, бесспорно, может выполнять быстрее. Например, работу с большим массивом данных, контроль за ценами и котировками и многое другое. Использование алгоритмов позволяет снизить риск операционной ошибки, связанной с человеческим фактором.

— Как бы вы охарактеризовали среднестатистического пользователя приложения «ВТБ Мои Инвестиции»? Он молод, образован, работает в компании и живет в Москве?

— Приложением пользуются совершенно разные люди — от студента до клиента Private Banking. У нас есть как частные инвесторы с портфелем в несколько десятков тысяч рублей, так и крупные инвесторы, которые совершают сделки на миллионы рублей. Очевидно, наше приложение удобно для портфеля любого размера. Более того, мы хотим внедрить приложение для институциональных инвесторов.

С точки зрения объемов капитала клиентов можно разделить на квалифицированных инвесторов и нуждающихся в совете. Продвинутый клиент сам знает, что хочет купить, поэтому ему нужна удобная программа и быстрый сервис. Исторически это была подавляющая часть клиентов брокерского обслуживания и инвестиционных услуг, но полтора года назад ситуация начала меняться. Пришел практически миллион совсем других клиентов: им нужен грамотный инвестиционный совет, они не являются профессионалами в этой сфере и нечасто торгуют. Их привлекают консервативные продукты и, возможно, раньше они вкладывали свои сбережения только в депозиты. Предоставление экспертной помощи таким клиентам — наша ключевая задача.

— То есть, на ваш взгляд, российские инвесторы в большинстве своем довольно консервативны и не склонны к риску? С чем это связано?

— Люди в принципе не склонны к риску. Это абсолютно нормальное и естественное состояние человека. Более того, если это первый подход к инвестированию, он и должен быть консервативным. Один из главных уроков, которые люди обычно выносят из неоправданного риска, – не инвестировать всю сумму в один инструмент, даже если он очень вам нравится. Все модели, которые мы используем, будь то робосоветник, инвестиционное консультирование или продукты управляющей компании, — все это очень хорошо диверсифицированные портфели с правильным балансом риска и доходности. Мы должны научить клиента не гоняться за сиюминутным представлением о выгоде и всегда учитывать риски.

— Какие задачи ставите на 2019 год?

— Мы хотели бы увидеть порядка 300 тысяч новых клиентов в этом году. В достижении этой цели ведущую роль мы отводим диджитал-каналам, в которых мы видим огромный потенциал. В дальнейшем есть планы и по использованию искусственного интеллекта.

«Правило трех П» — это наш ориентир в работе с клиентами, его слагаемыми являются простота, прозрачность и персонализация. Мы будем дальше двигаться, следуя этим критериям, чтобы инвестирование для клиента становилось все более удобным и понятным.

— Как, по вашим прогнозам, будет развиваться инвестиционный рынок в России в 2019 году? На что будут обращать внимание инвесторы?

— Мы увидим дальнейшее активное вовлечение населения в инвестиционные продукты и увеличение их доли в портфеле сбережений, чему будут способствовать упрощение доступа на рынок и макроэкономические условия.

Инвестиционный рынок продолжит развиваться. Думаю, фонды должны быть одним из основных инструментов сбережения для населения. Не конкретные инструменты, а фонды с диверсифированными стратегиями станут основой портфельного инвестирования розничных клиентов. Наши флагманские фонды торгуются на бирже, это позволяет клиентам самостоятельно быстро покупать и продавать паи на брокерские счета, в том числе, через наше приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Наша задача — оказывать помощь, помогая клиенту зарабатывать.

Кстати, мы сделали ставку на индустрию фондов как лучший инструмент для входа на рынок непрофессиональных инвесторов, и это дало свои результаты: наша управляющая компания закончила год лидером рынка по привлечению в розничные фонды — более 30% всех новых денег, привлеченных в рыночные паевые фонды, пришлось на фонды под управлением нашей компании.