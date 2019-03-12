Мир в панике: Европа запрещает Boeing

Восстание против США

Самолет Boeing 737 Max попал в «черный список» авиавластей после авиакатастрофы в Эфиопии — она стала уже второй за пять месяцев после того, как такой же самолет разбился в Индонезии.

Реклама

«Безопасность для нас является абсолютным приоритетом, - объявил министр транспорта Германии Андреас Шойер. – Пока не будут развеяны все сомнения, воздушное пространство Германии будет закрыто для Boeing 737 Max».

Закрыли воздушное пространство для этого самолета и другие страны. В частности, Великобритания, Франция, Австрия, Нидерланды, Италия и Ирландия.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) готовится запретить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8.

Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Запрет на эксплуатацию самолетов на территории Европы может стать серьезным ударом для авиастроительной компании, так как EASA — один из двух крупнейших регуляторов отрасли наряду с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

В последнем, кстати, сообщили что хотя по первичному описанию прослеживается сходство между авиакатастрофами с воздушными судами Ethiopian Airlines и Lion Air, расследование только началось, поэтому пока регулятор не собирается предпринимать какие-либо действия.

Эксперты отмечают, что для авиарегуляторов других стран нехарактерно выступать против FAA. «То, как разворачиваются события, вызывают у меня определенное изумление и потрясение.

То, что мы наблюдаем сейчас, это почти восстание против FAA. Это первый раз, когда я вижу, что происходит подобное»,

— цитирует Bloomberg аналитика Jefferies International Сэнди Моррис.

«FAA обязало Boeing внести изменения в систему управления в воздушные суда новой линейки в течение месяца. Несмотря на наличие одних лишь предположений и догадок, регулятор заявил, что многое указывает на сходство аварий в Эфиопии и Индонезии, что, разумеется, подкрепило подозрения в наличии «врожденной» технической неисправности Boeing 737 Max. И учитывая то, что расследование может продлиться по меньшей мере 2-3 месяца, а скорее всего (принимая в расчет сильное разрушение фюзеляжа), до года, такой бы шаг EASA выглядел закономерно».

Ранее власти Сингапура распорядились приостановить эксплуатацию всех разновидностей самолетов Boeing 737 Max. От полетов на этом лайнере отказался и Китай, в чьем распоряжении около 60 самолетов.

Власти Малайзии также ввели временный запрет на эксплуатацию в воздушном пространстве страны всех модификаций самолетов Boeing 737 Max. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении управления воздушного транспорта страны. При этом в сообщении указывается, что «ни одна компания Малайзии не эксплуатирует Boeing 737 Max».

Россия ждет разъяснений

В настоящее время в России эксплуатируется 2 воздушных судна данного типа в авиакомпании «Глобус» (входит в S7).

При этом эксплуатант этих воздушных судов сообщил, что всеми экипажами Boeing 737-8 Мax выполнено повторное изучение Директивы летной годности, выпущенной после катастрофы Boeing 737-8 Мax авиакомпании Lion Air в Индонезии в конце октября 2018 года.

В понедельник представитель авиакомпании S7 отметил, что «пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737 Max в авиакомпании не поступало».

Во вторник в авиакомпании прокомментировали ситуацию практически аналогичным образом. «В настоящее время нет никакой информации, подвергающей сомнению надежность этого самолета. За время эксплуатации в авиакомпании Boeing 737 Max 8 демонстрирует хорошие показатели, никаких проблем пилоты и технические специалисты не отмечают», — сказали ТАСС в S7.

Росавиация направила запросы корпорации Boeing и Федеральной авиационной администрации США в связи с крушением самолета. Запросы касаются рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing 737 Max 8, указали в ведомстве.

Пилоты не хотят летать на Boeing 737 Max

Ранее от эксплуатации начали отказываться авиакомпании.

«Авиакомпании Бразилии, Аргентины, КНР, Мексики, Монголии, Марокко, Сингапура, Индонезии, Эфиопии, ЮАР, Республики Корея и др. приостановили полеты на самолетах Boeing 737 Max 8 до получения информации о безопасности их использования», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра российского МИДа, размещенном в Twitter. Дипведомство предупредило о возможных задержках и отменах рейсов.

В понедельник о временном прекращении полетов самолетов Boeing 737 Max объявила бразильская авиакомпания GOL. Аналогично поступил крупный мексиканский авиаперевозчик Aeromexico — в его эксплуатации находятся шесть таких лайнеров.

«Авиакомпания повторяет, что полностью уверена в безопасности своего флота. Тем не менее Aeromexico решила временно отказаться от задействования своих шести Boeing 737 Max 8, пока не будут получены убедительные сведения о ходе расследования трагического инцидента в Эфиопии», — говорится в заявлении.

Пилоты крупнейшей аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas также отказались от полетов на лайнерах этого типа.

Turkish Airlines приостанавливает полеты на Boeing 737 Max с 13 марта.

Индия в свою очередь ввела новые правила, ужесточающие требования к пилотам, летающим на авиалайнерах Boeing 737 Max 8. Ведомство потребовало, чтобы этими самолетами управляли только командиры воздушного судна, имеющие налет на этом типе авиалайнера не менее 1000 часов, а вторые пилоты — не менее 500 часов. Индийская Jet Airways решила не использовать эти самолеты, тогда как SpiceJet продолжает эксплуатировать 13 лайнеров этого типа.

Решение о приостановке полетов приняли также ряд авиакомпаний в Австралии, Индонезии, ЮАР, на Каймановых островах, в Южной Корее, Марокко и в Эфиопии, где произошла авария.

Крупнейший в мире туристический концерн Tui после остановки полетов Boeing 737 Max 8 в Великобритании отменил все перелеты на данных лайнерах.

Власти Омана приостановили эксплуатацию пассажирских самолетов Boeing 737 Max.

«Главное управление гражданской авиации Омана решило приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max во всех аэропортах страны до дальнейшего уведомления», — заявили в ведомстве. По данным газеты Oman Observer, авиакомпания Oman Air использует пять лайнеров Boeing 737 Max 8 и планировала закупить еще 25 самолетов этого типа.

Трамп нашел самолеты слишком сложными

В свою очередь президент США Дональд Трамп раскритиковал современные самолеты, за то, что те стали слишком сложными в управлении.

«Самолеты становятся слишком сложными для того, чтобы на них летать. Пилоты больше не нужны, а нужны компьютерные ученые из Массачусетского технологического института», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, высокий уровень сложности только увеличивает опасность при эксплуатации.

«Не знаю, как вы, но я не хочу, чтобы Альберт Эйнштейн был моим пилотом.

Я хочу, чтобы профессиональные летчики могли легко и быстро брать в свои руки контроль над самолетом», — написал Трамп.

Акции Boeing в свободном падении

На фоне отказа авиакомпаний от использования лайнера и закрытии воздушного пространства на открытии торгов во вторник, 12 марта, акции Boeing сразу упали на 6,5%. Они снижаются второй день подряд: в понедельник максимально снижались на 13,5%, сумев только под вечер отыграть часть падения (по итогам 11 марта бумаги подешевели на 5,3%).

Компания продолжает заверять в безопасности своих машин.

«Мы полностью уверены в безопасности (модели) Max, — сказано в заявлении Boeing. — Мы понимаем, что регулирующие органы и клиенты приняли решения, которые, как они полагают, являются наиболее уместными для их местных рынков».

Компания Boeing отметила, что Федеральное управление гражданской авиации США на данный момент не предписывает никаких дальнейших действий в отношении Boeing 737 Max 8. «На основании имеющейся сейчас информации мы не имеем никаких причин выпускать какие-либо новые указания для операторов», — сообщила корпорация.

Крупные американские авиакомпании, включая American Airlines, Southwest Airlines и United Airlines заявили, что не намерены приостанавливать полеты.

Эксплуатация данного типа самолетов началась лишь в 2017 году. Лайнеры серии Max должны были заменить серию Boeing 737 Next Generation. Лайнер 737 Max стал самым продаваемым самолетом в истории Boeing. Число заказов на него по всему миру уже превысило 5000 единиц.

Вторая авиакатастрофа за последние полгода может негативно сказаться на выручке компании в связи с падением спроса на самолеты, если будет отказ от более ранних заказов,

отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов

В текущем квартале планировалось поставить 112 самолетов из линейки Max. Сокращение поставок данной модели хотя бы на 30-50% негативно скажется на конкурентоспособности: спрос на конкурирующую с Max модель A320neo от Airbus может усилиться.

Однако пока речь идет лишь о приостановке использования, что негативно скорее для самих авиалиний. Тем не менее до завершения расследования акции компании будут находиться под давлением, считают эксперты.