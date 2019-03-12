Виновата Россия: Госдеп нашел причину кризиса в Венесуэле

Глава Госдепартамента Майк Помпео выступил с заявлением после того, как минфин США ввел санкции в отношении российского «Еврофинанс Моснарбанка».

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Банк обвинили в том, что он помогал венесуэльской компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) обойти санкции Штатов, и благодаря этому президент Венесуэлы Николас Мадуро все еще остается у власти. Кроме того, минфин США называет «Еврофинанс» главной международной финансовой организацией, которая поддерживала запуск венесуэльской криптовалюты Petro.

Владельцем банка на 49,99% является государственный венесуэльский фонд национального развития Fonden S.A., а блок-пакеты в 25% плюс одна акция принадлежат «Газпромбанку» и его «дочке», «Новфинтеху») и ВТБ (и его иностранным структурам VTB Bank (Europe) и ITC Consultants).

«Эта история будет неполной, если не упомянуть о центральной роли, которую сыграли и продолжают играть Россия и Куба в разрушении мечтаний венесуэльского народа о демократии и благополучии», — цитирует Майка Помпео агентство Reuters.

По словам госсекретаря США, Москва и Гавана продолжают оказывать поддержку режиму Николаса Мадуро – в частности, «Роснефть» закупает сырую нефть у венесуэльской PDVSA, в отношении которой в январе были введены американские санкции.

Более того, как утверждает глава Госдепартамента США, некие «российские компании» помогают президенту Венесуэлы превратить золотой запас в наличность, скупая драгоценный металл. О каких именно компаниях идет речь Помпео уточнять не стал.

За несколько часов до этого заявления Майк Помпео провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии Виджаем Гокхале. Среди прочего, американский дипломат просил Индию отказаться от закупок нефти у правительства Мадуро. «Мы просим Индию сделать то же самое, что считаем правильным для всех стран мира: прекратить экономическую поддержку режима Мадуро», — сказал журналистам Помпео, отказавшись раскрыть подробности беседы с Гокхале.

Напомним, что в последние несколько недель администрация Трампа предприняла ряд шагов для наращивания давления на Мадуро и усиления позиций Хуано Гуайдо, провозгласившего себя новым президентом Венесуэлы. Действующий глава государства Николас Мадуро обвинил Гуайдо в попытке государственного переворота под руководством США, отказался признавать за ним какие-либо полномочия и пока сохраняет контроль над основными государственными институтами Венесуэлы, в том числе над армией – а это в странах Южной Америки, пожалуй, главное.

США ввели санкции против PDVSA в ночь на 29 января. В частности, были заблокированы активы венесуэльской компании на $7 млрд.

Американцы заявили, что сторонники президента Мадуро якобы используют нефтяную компанию для отмывания денег.

Венесуэльской госкомпании принадлежит также американский холдинг Citgo Petroleum, мощность трех его НПЗ составляет 749 тысяч баррелей нефти в сутки. Американских предпринимателей обязали переводить оплату за венесуэльские углеводороды на заблокированный счет компании, к которому у Николаса Мадуро нет доступа. Согласно подсчетам американских властей, PDVSA по итогам 2019 года должна получить убытков на $11 млрд.

По данным специалистов Eikon Refinitiv, за месяц после введения санкций добыча PDVSA сократилась на 40% — до 920 тысяч баррелей в день. После масштабного отключения электроэнергии, недавно произошедшего в Венесуэле, агентство Bloomberg сообщило о снижении добычи нефти в стране на 50%.

«Роснефть», которая является крупнейшим российским и одним из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэлу, считает социально-политический кризис в стране «временным явлением». Российский нефтяной гигант совместно с PDVSA владеет пятью совместными предприятиями по геологоразведке и добыче нефти в Венесуэле. Российская госкомпания выделяла ей средства, а та погашала авансы поставками нефти и нефтепродуктов. К концу 2018 года долг венесуэльской компании перед «Роснефтью» составлял $3,1 млрд.

Однако уже в феврале компания сообщила, что долг венесуэльской PDVSA перед ней сократился в четвертом квартале на $800 млн, до $2,3 млрд, и выплаты в январе-феврале шли по графику.