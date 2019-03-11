Опасные связи: США наказал Россию за Венесуэлу

США ввели санкции против российский кредитной организации «Еврофинанс Моснарбанк» за связь с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, сообщил американский Минфин.

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Как участнику санкционного списка банку будут заморожены активы в юрисдикции США. Кроме того, американским физическим и юридическим лицам запрещено проводить сделки с ним.

На прошлой неделе советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что иностранные финансовые организации могут оказаться под санкциями за «незаконные транзакции в пользу (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро».

«Это решение показывает, что США предпримут действия в отношении иностранных финансовых учреждений, которые поддерживают режим Мадуро и способствуют экономическому краху и гуманитарному кризису, от которых страдает народ Венесуэлы», - говорится в заявлении руководителя Минфина США Стивена Мнучина.

В заявлении ведомства, отмечается, что «Еврофинанс Моснарбанк» является «спасательным тросом» для режима президента Венесуэлы, чьи сторонники якобы используют PDVSA для отмывания денег.

Американские и европейские финансовые учреждение «разрывали связи с нелегитимным режимом Мадуро», в то время как активы «Еврофинанса» росли, и банк «продолжил поддерживать свои существенные отношения с режимом», - говорится в заявлении.

Кроме того, «Еврофинанс Моснарбанк» назван главной международной финансовой организацией, которая поддерживала запуск венесуэльской криптовалюты Petro.

«Ранние инвесторы в Petro были приглашены к покупке криптовалюты путем перечисления средств на счета венесуэльского правительства в «Еврофинансе», — сообщили в Минфине США.

В самом банке ранее отмечали, что не работают с криптовалютой Petro.



Ранее агентство Bloomberg писало, что Венесуэла обходит международные санкции при помощи совместного с Россией банка. Правительство и крупные венесуэльские компании совершают платежи именно через него, сообщало издание.



На базе АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» для финансирования совместных проектов в 2009 году был создан российско-венесуэльский банк. Его акционерами являются Газпромбанк, ВТБ и венесуэльский Фонд национального развития. ВТБ и Газпромбанку принадлежат блокпакеты в «Еврофинанс Моснарбанке» (25%+1 акция у каждого). Еще 49,99% принадлежат венесуэльскому государственному Фонду национального развития Fonden S.A.

Кредитная организация находится на 82 месте среди российских банков по размеру активов (65 млрд рублей).

Офисы банка располагаются в Москве, Каракасе, Пекине, Невинномысске, Пятигорске, Ставрополе и Ярославле.

В начале марта международное рейтинговое агентство Moody's со штаб-квартирой в США отозвало все рейтинги «Еврофинанса», объясняя это «собственными деловыми причинами». Последнее рейтинговое действие по «Еврофинансу» другое агентство Fitch Ratings совершало в мае 2018 года, сохранив рейтинг банка на уровне B+.

Банк работает с крупными государственными и частными венесуэльскими компаниями, а также с нефтяными российско-венесуэльскими предприятиями. Банк занимается обеспечением взаиморасчетов венесуэльских клиентов с их контрагентами, включая обслуживание поставок в рамках внешнеэкономической деятельности.

В конце января 2019 года США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Вашингтон заблокировал $7 млрд на ее счетах. Из-за санкций PDVSA получит убытки в размере $11 млрд по итогам года, и у компании значительно сократится экспорт, заявил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Сегодня 11 марта также стали известны примерные сроки отерытия московского офиса PDVSA. По словам посла Венесуэлы в России Карлоса Рафаэля Фариа Тортосы Каракас намерен это сделать в течение двух месяцев, «примерно в мае». Ранее Венесуэла объявила о намерении перенести офис из Лиссабона в Москву на фоне ужесточения противостояния с Вашингтоном.

США вводят санкции, чтобы добиться изменения поведения властей Венесуэлы, объяснял министр финансов США Стивен Мнучин.



Ранее Белый дом уже поддержал объявившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.



Против главы государства Николаса Мадуро и его окружения США ввели санкции еще в 2014 году.