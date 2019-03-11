Двойной счетчик: сколько россияне переплачивают за ЖКХ

Все тарифы монополий в сфере жилищно-коммунальных услуг утверждаются подотчетными Федеральной антимонопольной службой (ФАС) региональными комиссиями. Другими словами, все тарифные вопросы - дело именно службы. Но там же признаются, что люди переплачивают за большинство услуг более 100% их себестоимости. О чем прямо сказал глава ФАС Игорь Артемьев.

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Сегодня у трех четвертей регионов завышены тарифы ЖКХ, у остальных, напротив, занижены.

Тарифы на воду могут отличаться в 54 раза в соседних регионах.

Антимонопольная служба хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, отметил Артемьев в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам,— это все чушь собачья»,- Сказал глава ФАС в интервью.

По информации главы ФАС «тарифное хулиганство» — дело рук местных властей, куда антимонопольной служба не дотягивается. Он также добавил, что сегодня в правительстве уже находится проект закона об основах тарифного регулирования.

Все споры по тарифам подают либо в суд, либо в ФАС, заметил эксперт ОНФ Арсений Беленький. «Поэтому странно слышать подобное высказывание от руководителя организации управляющей всеми тарифами », - сказал собеседник «Газеты.Ru».

Тарифы рассчитываются из себестоимости услуг ЖКХ, а итоговый платеж учитывает, в том числе, неэффективность органов власти и компаний. Для примера, у двух соседних домов платеж за тепло может отличаться в два раза. Так как один дом подключен к ТЭЦ с тарифов 1300 рублей, а соседний к котельной с тарифом 2600 рублей. Если бы органы власти занялись не снижением тарифов, а эффективным управлением регулируемыми отраслями, итоговый платеж граждан снизился бы, объяснил Беленький.

По его словам, одним из решений могло бы быть передача части полномочий ФАС к профильным министерствам, которые отвечают за соответствующие отрасли, например, Минстрою, Минэнерго.

«Сейчас коммунальную отрасль контролируют десятки ведомств, но не одно за нее не отвечает. Те же тарифы ,возможно, должны регулировать те, кто понимает из чего они состоят и для каких целей устанавливаются. А ФАС выполнял бы роль арбитра в спорах», - рассуждает Беленький.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин согласен с Артемьевым в том, что необходимо менять законодательство о тарифном регулировании.

«Проблема в том, что тарифные комиссии в регионах сегодня подходят индивидуально к каждому коммунальному субъекту, что сказывается на разнице тарифов, при, в общем-то, одинаковых параметрах эксплуатации объектов и затрат на них. И сегодняшнее законодательство позволяет это делать. У кого лучше лоббистский ресурс - тот получает больший тариф», - поделился мнением Ионин.

По его словам, общая практика, что крупные коммунальные корпорации на местах имеют преференции и, условно, их котельные работают на более высоких тарифах, чем те, что, по- честному, пытается их обосновать.

«Потом ФАС в ручном режиме пытается отследить какие-то частные злоупотребления при установке тарифов, но это - сизифов труд. Правильнее четко сформулировать правила для всех, но лобби коммунальных олигархов пресекает такие попытки в зародыше», - отметил депутат.

Так или иначе, но россиян ждет очередное повышение тарифов на ЖКХ с 1 июля 2019 года на 2,4%. В этом году тарифы индексируются в два этапа. Первый прошел в феврале - на 1,7%. Такое решение было сделано из-за повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20% с 1 января 2019 года.

«В целом по году предполагается, что тарифы увеличатся на 4,3%. Уже в феврале люди почувствуют увеличение на 1,7%. Но денежка-то за полгода набежит, и потом присоединится повторное повышение на 2,4%…», - рассказала ранее в интервью «Газете.Ru» депутат Госдумы Галина Хованская.

По ее словам, долги по ЖКХ уже достигли триллиона рублей. Но граждане не главные неплательщики. Среди должников очень много бюджетных организаций, федеральных органов власти, в первую очередь, Министерство обороны – очень серьезный должник.