Быстрые, но опасные транзакции: до 3 тыс. без ПИН-кода

Международная платежная система Visa с апреля установит новые правила бесконтактной оплаты покупок. Так, при приобретении товара на сумму до 3 тыс. рублей держателю карты не нужно будет вводить ПИН-код. Сейчас аналогичный допуск действует при покупках на сумму до 1 тысячи рублей.

Новые правила должны вступить в силу в середине апреля,

рассказали РБК два источника в банковской сфере. Соответствующее информационное письмо было разослано российским банкам.

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«Мы уверены, что наша инициатива учитывает сегодняшнюю стадию развития платежного рынка и сформировавшиеся новые платежные привычки россиян», — уточнили РИА «Новости» в Visa. Популярность бесконтактных платежей в России стремительно растет: этот способ оплаты удобен как для потребителей, так и для торгово-сервисных предприятий, отметили в Visa.

Руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов пояснил изданию, что требования платежной системы касаются всех банков — участников системы Visa. Действующий лимит в тысячу рублей был установлен еще, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, чем сейчас, а сами бесконтактные платежи являлись новинкой для рынка. Сейчас же, отмечает Хренов, когда бесконтактные платежи вошли в привычку, Visa поднимает его для продолжения развития рынка безналичных платежей​.

Как свидетельствуют данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС),

доля активных карт Visa в России на 1 января 2019 года составляла 39,5% от общего количества. В прошлом году на их долю пришлась почти половина всех оплаченных картами покупок (47,3%).

Еще осенью 2018 года Visa сообщала, что Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей. Причем совершаются они как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов.

По данным Сбербанка, на конец 2018 года в России было выпущено более 270 млн карт, почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом. Эксперты кредитной организации назвали рост бесконтактных платежей одним из главных трендов последних двух лет.

По прогнозу Центробанка, доля безналичных платежей в России по итогам 2019 года увеличится на десять процентных пунктов и составит 66%.

Это удобная и быстрая процедура. Однако в ней есть и свои риски, предупреждают эксперты.

Так, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отмечает, что при увеличении лимита денежных средств при оплате без ПИН-кода может вырасти количество мошенничеств, связанных с физической кражей карты

Между тем в конце прошлого года над РФ нависла угроза отключения от международной банковской сети SWIFT. Об этом заявил в начале декабря спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, отмечая, что эта одна из возможных мер из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Волкер отметил, что это приведет к издержкам для всех участников. «Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников», — сказал он, отметив, что такой вариант называют «ядерным».

После этого

Центробанк попросил малые банки найти запасного партнера, который смог бы обслуживать их карты на случай отключения их нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем.

«Ведомости» со ссылкой на информационное письмо регулятора сообщали, что договор помимо основного еще с одним банком должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор, что сможет обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт. Получение письма подтвердили пять банков.

Впрочем, если США все-таки введут санкции против крупнейших российских банков и отключат их от Visa и Masterсard, это не повлияет на платежи в России, так как расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт. Однако в других странах карты работать не будут и расплачиваться с их помощью за рубежом держатели российских карт не смогут.

Рассылкой рекомендательных писем ЦБ пытается подстраховаться не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от международных платежных систем Visa и Masterсard, как уже происходило в 2014–2015 годах, считают опрошенные газетой банкиры.