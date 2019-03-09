От медсестры до электрика: кому легко найти работу

Министерство труда и социальной защиты России выявило список профессий, перспективных с точки зрения быстрого трудоустройства. Так,

посредством службы занятости быстрее всего найти себе работу могут специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал.

На втором месте, как уточнили в ведомстве RT, идут квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности. А также специалисты в области электротехники и электроники, работники, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

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Следом за ними идут работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности. А вот дольше всех, по данным Минтруда, работу ищут неквалифицированные работники.

Востребованность квалифицированных рабочих в стране становится все более явной тенденцией. Так, еще в ноябре прошлого года депутаты Госдумы предлагали россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемую работу.

«Приходят странные люди, говорят, что у них два, три, четыре высших образования, и хотят, чтобы им предложили какую-то только высокооплачиваемую работу. Они — профессиональные нытики», — говорил в интервью «РИА Новости» член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов.

Дело в том, что в ряде специальностей людей уже постепенно заменяет искусственный интеллект, а некоторые профессии постепенно уходят в прошлое.

Так, например, внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке привело к сокращению сотрудников, занимавшихся простыми решениями, в результате из банка ушли около 70% менеджеров среднего звена.

«Рынок труда, несомненно, изменился и продолжит меняться с масштабированием технологий, которые все плотнее внедряются во все сферы жизни. Согласно нашему последнему опросу HR-специалистов, треть из респондентов считает, что к 2050 году 30% рабочих мест будут заменены роботами. По их мнению, в первую очередь это коснется банков, финансистов и страховщиков», — говорит Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании HeadHunter.

По ее словам,

«смерть» профессии возможна только в том случае, когда человеческий труд будет полностью заменен роботом. На данный момент полностью отказаться от человека невозможно.

К примеру, непонятно, как заменить финансового директора, юриста или инженера. Вероятнее всего, снизится потребность в секретарях, бухгалтерах, риэлторах и турагентах, несмотря на то что они еще входят в двадцатку самых востребованных вакансий. Сфера HR также изменится, например, уже сейчас активно автоматизируются различные процессы: от первичного скрининга до интервьюирования, добавляет Игнатова.

«Чем более специализированная профессия, тем сложнее ее заменить. Меньше всего подвержены потере рабочих мест из-за цифровизации сотрудники сфер IT, инженерия, здравоохранения. Условно говоря, чем больше ты «работаешь головой», тем сложнее тебя заменить»,— говорит Екатерина Горохова, генеральный директор Kelly Services CIS.

Между тем, прошлогоднее исследование портала Rabota.ru показало, что

самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в Москве оказались работники сферы IT. Они зарабатывают в среднем в месяц 84,2 тысячи рублей. При этом такие специалисты востребованы на рынке.

На втором месте по уровню зарплат оказались работники в сфере транспорта и логистики с заработной платой 70,9 тысячи рублей.

«На третьем месте производство — 66 700 рублей. Средняя зарплата в сфере строительства и недвижимости — 65 100 рублей. С небольшим отрывом в зарплате следуют продажи — 62 200 рублей, финансы и бухгалтерия — 61 000 рублей, банки — 59 700 рублей, а также сфера управление персоналом — 58 500 рублей. Специалисты в области маркетинга и рекламы могут рассчитывать на среднюю зарплату в 54 500 рублей», — говорится в исследовании.

Сами же россияне в ноябре заявляли, что для счастья их бы устроила зарплата от 100 до 200 тысяч рублей. Исследование Superjob показало, что самые высокие материальные запросы в России не у столичных жителей или петербуржцев, а у жителей Владивостока — для счастья им необходимо около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для Приморского края.

Следом с желаемыми 207 тысячами рублей в месяц расположились москвичи. Третья позиция — у жителей Ростова-на-Дону: им необходима зарплата в 203 тысячи. А вот запросы петербуржцев менее скромные — им для счастья будет достаточно получать 160 тысяч в месяц.