Санкции душат: Россия создаст новый двигатель

В России скоро появится самолет с новейшим турбовальным двигателем (ТВД) ВК-800. Это семейство двигателей для легких самолетов и вертолетов грузоподъемностью 1—1,5 т., которые должны придти на смену иностранным моторам.

Реклама

«Разработка ориентирована на создание современного надежного, легкого и недорогого экономичного двигателя. Уровень параметров двигателя выбран исходя из условия применения отработанной модели центробежного компрессора и одноступенчатых неохлаждаемых турбин. Эти особенности упрощают конструкцию двигателя и снижают затраты на его производство и эксплуатацию», — отмечается на сайте «ОДК-Климов», участвующего в разработке двигателя вместе с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге

Как сообщил ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов,

сертифицировать самолет, оснащенный ВК-800, планируется в 2020 году. В этом году двигатель будет проходить стендовые испытания. В ближайшее время двигатель ВК-800С будет собран «в железе» для проведения сертификационных испытаний.

Выступая на научно-техническом семинаре в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова, конструктор рассказал, что «уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ».

«В этом году рассчитываем на плотную работу с институтом: планируем использовать стендовую базу ЦИАМ и НИЦ ЦИАМ для проведения сертификационных испытаний. Уже обсуждены технические задания и разосланы проекты договоров», — цитирует Логинова RT.

Как уточняется на сайте ЦИАМ,

«для проведения летных испытаний двигателя в составе самолета выделено два самолета региональной авиации, один из них переоборудуется в летающую лабораторию».

Серийное производство ВК-800 будет развернуто сразу после получения сертификата. Собирать двигатель будет научно-производственный центр «Лопатки. Компрессоры. Турбины», который выпускает большую часть комплектующих для ВК-800. В производстве участвуют и ряд других предприятий, в том числе Омское моторостроительное конструкторское бюро, «ОДК — Пермские моторы», «Металлист-Самара», УНПП «Молния» (Башкортостан).

ВК-800 станет турбовальным двигателем, на основе которого будут созданы силовые установки для самолетов легкого класса и вертолетов грузоподъёмностью 1—1,5 т.

По мнению экспертов, ВК-800С превосходит зарубежные аналоги по ряду характеристик, включая взлетную мощность — 900 л.с. против 850 л.с. у чешского H80 — и экономичность. У отечественного двигателя также ниже расход удельного топлива.

Планируется, что после сертификационных испытаний ВК-800 будет устанавливаться на многоцелевой самолет L-410UPV-E2. Он используется в регионах РФ для перевозки грузов (около 1 т) и пассажиров (до 19 человек), а также для нужд Минобороны.

L-410 был создан чехословацким предприятием Let в конце 1960-х годов для местных авиалиний стран соцлагеря, а основным заказчиком этой машины стал Советский Союз. Самолет оказался экономичным, неприхотливым и удобным в эксплуатации, его совершенствовали и модифицировали.

В настоящее время на L-410 устанавливаются моторы М601 и H80 чешской GE Aviation Czech (Walter) — подразделения американской General Electric. Появление отечественного двигателя ВК-800 избавит производителя от зависимости от иностранных агрегатов.

Кроме того, ВК-800 планируется оснащать легкие многоцелевые вертолеты «Ансат», Ка-226, Ка-126 (Ка-128), Ми-54 и другие отечественные винтокрылые машины, на которые сейчас ставят зарубежные двигатели.

«К большому сожалению, Россия оказалась практически лишена собственных двигателей для авиационной техники легкого класса. Это отголоски недостаточного внимания к малой авиации со стороны советского государства и следствие экономического краха 1990-х годов. В результате наша промышленность была вынуждена создавать вертолеты без отечественных двигателей», — пояснил в беседе с RT заслуженный летчик РФ Владимир Попов.

Однако эксперт уверен, что с началом серийного выпуска ВК-800 ситуация кардинально изменится.

«Благодаря ВК-800 авиационная промышленность получит дополнительный стимул для развития. Теперь на все легкие вертолеты и самолеты можно устанавливать отечественные двигатели, которые ничем не хуже импортных»,

— добавил он.

В прошлом году Сертификат типа получил другой российский авиационный двигатель ПД-14. Это первый в современной России турбореактивный двигатель для гражданской авиации, и предназначен он для перспективного семейства среднемагистральных самолетов МС-21. В этом году ожидается валидация Сертификата типа двигателя ПД-14 в EASA.