Развод по-английски: Brexit будет долгим, но жестким

Британские парламентарии вновь отвергли соглашение с ЕС по Brexit. Полученные накануне премьером Терезой Мэй уступки от европейских властей не спасли ситуацию. Против сделки высказался 391 парламентарий, за — 242. При этом среди противников Мэй в этом судьбоносном вопросе оказались 75 ее однопартийцев.

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После итогов голосования Мэй напомнила,что теперь парламентарии должны определить дальнейший порядок действий. Формальный срок Brexit — 29 марта и медлить уже нельзя. 13 марта в палате общин пройдет голосование за жесткий вариант Brexit или Brexit без сделки. В случае его принятия через 17 дней Великобритания перестанет быть членом ЕС без всяких оговорок. Если же парламентарии столь жесткий сценарий не поддержат, то 14 марта им предстоит проголосовать за продление сроков Brexit. Этот вариант кажется сейчас наиболее реалистичным, однако, как предупредила парламент Мэй, перенос срока Brexit не решает проблему.

»Евросоюз захочет узнать, что мы хотим от такого продления. И парламент должен ответить на этот вопрос. Он хочет отозвать заявку о выходе из ЕС? Хочет провести второй референдум? Или он хочет выхода с соглашением, но не с этим?» — перечислила варианты премьер.

Против шантажа правительства Мэй

Brexit уже расколол британское общество. Англия и Уэльс проголосовали за то, чтобы уйти из ЕС, но большинство в Шотландии и Северной Ирландии проголосовало за то, чтобы остаться.

Шотландия и Северная Ирландия обеспокоены экономическими последствиями, и голосование стало способом формализации их политической позиции.

«Сделка премьер-министра нанесет серьезный, долговременный ущерб рабочим местам, уровню жизни и государственным службам, таким как Национальная служба здравоохранения», — сказал министр конституционных отношений Шотландии Майкл Рассел.

Шотландский министр даже обвинил Мэй в шантаже. «Правительство Великобритании также должно прекратить использовать угрозу катастрофического выхода «no deal», (без сделки) и шантажировать парламент Великобритании, чтобы тот одобрил ее глубоко разрушительные планы», — сказал он.

Вердикты парламентов Шотландии и Уэльса, как уточняет Reuters, не будут иметь обязывающей силы, окончательное решение по сделке с ЕС имеет право принять только британский парламент.

Бунт в рядах чиновников

По сделке нет единства не только между парламентариями, но и внутри самого правительства Мэй. Еще 21 февраля сразу четыре британских министра призвали главу правительства отложить дату Brexit для того, чтобы избежать выхода из Евросоюза без сделки.

В случае отказа четверка министров и еще 20 членов правительства пообещали поддержать инициативу о передаче вопроса переноса срока Brexit на рассмотрение парламента.

То есть, Мэй будет отстранена от решения этого вопроса. Причем, глава Евросовета Дональд Туск назвал это предложение британских министров рациональным.

Основной камень преткновения между Лондоном и Брюсселем – граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Сейчас между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и Республикой Ирландия, которая входит в Евросоюз, нет границы. Лондон настаивает на полноценной границе после Brexit, а в Брюсселе предупреждают, что этот рубеж спровоцирует внутриполитический кризис и обрушит экономику региона.

Сделка, которую предлагает Мэй, предполагает, что Британия покинет Евросоюз 29 марта этого года, но при этом до конца 2020 останется частью Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕС). Это так называемый вариант мягкого Brexit. Во время переходного периода Лондон и Брюссель согласуют параметры дальнейшего сотрудничества и в первую очередь, по поводу соглашения, позволяющего избежать появления физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. В документе прописана возможность задействовать механизма backstop, который предусматривает сохранение регламентов ЕС на территории Северной Ирландии, пока Лондон и Брюссель не смогут достичь компромисса в этом вопросе.

Британские сторонники евроразвода критикуют данный механизм, опасаясь, что он может быть использован, чтобы привязать страну к европейским правилам на неопределенный срок. Еще 11 марта на встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Мэй удалось добиться нескольких поправок от ЕС, смягчающих возможность для Лондона выйти из backstop. Однако генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс заключил, что эти уточнения «снижают риск» того, что Великобритания может остаться связанной европейскими правилами на неопределенный срок, но не устраняют его полностью. Это ослабило и без того не очень сильные позиции Мэй в парламенте.

Никому хорошо не будет

Подавляющее большинство опрошенных ранее Reuters экономистов (51 из 54) считают, что выход Великобритании из ЕС, назначенный на 29 марта, не состоится. Три четверти опрошенных полагают, что период отсрочки продлится до июля нынешнего года. Обе стороны, ЕС и Великобритания, не успевают договориться по торговым и таможенным соглашениям, не говоря уже о принципиальном пограничном конфликте.

По данным Reuters, доля тех, кто ожидает «жесткого Brexit», то есть, без достижения договоренностей с ЕС, составляет всего 15% — это минимальный уровень с даты первого опроса в июле 2017 года.

Минусы от выхода Великобритании из ЕС известны, а плюсы не очевидны, отмечают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Но, по крайней мере, сократится число трудовых мигрантов, примерно на 200 тысяч человек в год. Вряд ли, это повысит уровень жизни самих британцев, но снимет растущее раздражение в британском обществе относительно слишком толерантной миграционной политики, взятой на вооружение Брюсселем.

«Я не вижу плюсов для практически всех участников развода ЕС и Англии. Бизнес пострадает и репутационно, и инвестиционно. Разумеется, многолетние бизнес-связи не порвутся абсолютно, но возникает огромное количество трудностей со взаимодействием во внешней торговле, что в текущих экономических условиях выходит на первый план», — говорит Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

Основная проблема, с которой столкнутся британцы после Brexit — это таможенный коллапс. Даже если Брюссель и Лондон смогут договориться по вопросу регулирования торговли, трудностей не убавится, считает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Последствия от Brexit для Европы будут различными для сильных стран и слабых. Слабые, такие как Греция и новоиспеченные члены ЕС из Восточной Европы, будут требовать себе все больше поблажек и финансовой помощи. А сильные (Германия, Франция, Италия, страны Северной Европы) наоборот будут стараться «закручивать гайки». А это путь к расшатыванию общеевропейской лодки, отмечают эксперты.

Многие страны могли бы извлечь урок из текущей ситуация в Великобритании. «Если не хотите подобных угрожающих проблем, договаривайтесь заранее, а не руководствуйтесь эмоциями и личными амбициями», — говорит Николаев.