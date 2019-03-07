Грязные деньги: Британия предлагает россиянам забыть о визах

Власти Великобритании ужесточат требования к претендентам на получение виз инвестора типа Tier 1.

Согласно новым правилам МВД, как пишет газета Financial Times, желающий получить разрешение на въезд должен будет подтвердить, что не менее двух лет имеет в своем распоряжении 2 млн фунтов стерлингов ($2,55 млн).

Ранее для того, чтобы получить визу инвестора, достаточно было владеть обозначенной суммой в течение 90 дней. Кроме того, заявитель на момент подачи документов должен иметь инвестиции в британский бизнес – исключение составляют вложения в ценные бумаги с высокой степенью надежности.

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Виза инвестора Tier 1 появилась в 2008 году с целью привлечь в Британию богатых людей, проживающих за пределами ЕС. Обозначенная сумма в 2 млн фунтов стерлингов – это минимальный размер инвестиций, необходимый для получения долгосрочной британской визы, вида на жительство и права ведения бизнеса на территории Соединенного королевства. Иностранцы могут вложить в экономику Британии 2, 5 или 10 млн фунтов стерлингов, что позволяет получить вид на жительство в течение двух, трех или пяти лет соответственно. Позже ВНЖ может стать основанием для получения гражданства Великобритании.

Как отмечает издание, ранее по визе инвестора типа Tier 1 в Великобританию прибыло много бизнесменов из России и Китая.

При этом в прошлом году количество инвесторов-россиян, получивших такой документ, уже существенно сократилось – в 2017 году визу получили 46 выходцев из России, а в 2018 только 29 человек с российским паспортом.

Всего же в прошлом году британцы выдали около 1000 виз инвестора гражданам разных государств.

Как пишет FT, причиной изменения правил стала не только борьба с недобросовестными дельцами, но и прошлогодний скандал вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Злоумышленники использовали для этой цели нервнопаралитическое вещество «Новичок», и британцы видят в этом деле «российский след». В МИД России, однако, назвали дело Скрипалей «дохлым котом», призванным отвлечь внимание жителей Британии от их внутренних проблем.

О том, что правила выдачи виз инвестора типа Tier 1 вскоре изменятся, стало известно в декабре прошлого года – британские СМИ писали, что Лондон приостановил прием заявлений на получение таких документов в рамках борьбы с отмыванием денег. Позже выяснилось, что выдача виз продолжается, однако требования к заявителям в скором времени будут ужесточены – предполагалось внедрить систему проверки происхождения финансов инвесторов из-за рубежа.

Министр иммиграции Британии Кэролайн Ноукс в конце прошлого года подчеркивала, что королевство не намерено «терпеть» людей, которые «играют не по правилам».

В январе стало известно, что в Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег.

Первоочередной задачей спецгруппы будет отслеживание финансовых потоков из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. По оценкам британского Минфина, общий объем финансовых преступлений в стране ежегодно составляет 14,4 миллиарда фунтов стерлингов (16,4 миллиарда евро).

В декабре 2018 года выдвигалась гипотеза о том, что звеном в цепочке отмывания иностранных денег в Европе могли стать шотландские компании. Как правило, речь шла о шотландских партнерствах с ограниченной ответственностью (SLP, Scottish limited partnership), сообщал телеканал «Би-би-си». К критике в адрес SLP присоединился и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, на основании заявлений которого прокуратуры Эстонии и Дании начали расследования о возможном отмывании денег в Danske Bank.

При этом на фоне многочисленных скандалов британское правительство обязало SLP сообщать имена своих владельцев и сдавать годовые отчеты — и темпы регистрации новых SLP значительно сократились.

Повышенная подозрительность к иностранным инвесторам и зарубежным капиталам в последнее время характерна не только для Великобритании, но и для других европейских стран. Например, Латвия, довольно долго наслаждавшаяся статусом «прибалтийской Швейцарии» во всем, что касалось финансов, теперь намерена полностью пересмотреть правила регулирования банковского сектора.

В частности, предполагается нарастить полномочия Комиссии по рынку финансов и капитала, доработать и внести изменения в нормативные акты, связанные с финансовым сектором, и ввести презумпцию легальности – то есть законность происхождения денег теперь предстоит доказывать владельцам капитала, а не контролирующим учреждениям.

Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш призвал другие европейские страны сделать то же самое. Поскольку отношение к иностранным инвесторам резко изменилось в худшую сторону, счета в латвийских банках начали стремительно пустеть. Россияне переместили свои капиталы туда, где им по-прежнему рады – частично на родину, частично в другие офшоры, вроде Кипра или Каймановых островов.