Любители накатить: сколько пьют в России

Больше всего спиртных напитков за год выпивают жители Ненецкого автономного округа, Сахалинской, Магаданской и Московской областей и Карелии, приводят «Известия» данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

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Продажи алкогольной продукции на душу населения были там самыми значительными: более 25 л на человека за год. Ненецкий автономный округ — 28,6 л, Сахалинская — 28,3 л, Магаданская — 26,5 л. За тройкой лидеров следуют немного уступившие Московская область (25,8 л) и Карелия (25,6 л).

В исследовании учитывались продажи только легального спиртного. Эксперты проанализировали данные о реализации водки, коньяка, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. Продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не считались.

Оказалось, что в прошлом году каждый россиянин в среднем выпил 14,3 л спиртного — на 8,3% больше, чем в прошлом году. Средний показатель продаж легальной алкогольной продукции по России в 2017 году составил 13,2 л на человека. Пятерка лидеров по регионам была такой же, но с другим раскладом. Лидером была Сахалинская область (27,5 л), а замыкала топ-5 Московская область (23,5 л).

Значительная часть проданного алкоголя традиционно приходится на водку, отмечают эксперты. Вот какие регионы употребляли водку больше всего в прошлом году: на первом месте в 2018 году Сахалинская область с показателем в 12,2 л на человека, далее следуют Магаданская область (11,6 л) и Коми (10,5 л).

Увеличение показателей связано с расширением легальных продаж. С середины 2017 года в России стали контролировать продажи спиртного в сельской местности, до этого система ЕГАИС не учитывала реализацию там алкоголя. В результате легальные продажи спиртного выросли, а средний показатель потребления увеличился, сказал глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Для производителей алкоголя ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система) стала обязательной в 2007 году. Система учитывает передвижение каждой легальной бутылки алкоголя на всех этапах.

Согласно данным Росстата, в пятерке регионов-лидеров по потреблению спиртного высокие заработные платы. Согласно данным Росстата за декабрь 2018 года, среднемесячная начисленная заработная плата в Чукотском АО составила 120 тыс. рублей — это лучший показатель по стране. Далее идут Магаданская область (114,2 тыс. рублей), Москва (113,9 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий АО (113,6 тыс. рублей), Ненецкий АО (97,5 тыс. рублей). В Сахалинской области уровень средней зарплаты — 92,8 тыс. рублей, а в Московской области — 63,9 тыс. рублей. В среднем по стране заработная плата составила 55,5 тыс. рублей.

По словам Вадима Дробиза, высокие зарплаты означают, что у населения больше возможностей приобретать легальный и более дорогой алкоголь. «Но это не значит, что граждане здесь пьют на порядок больше остальных россиян, Просто у них есть больше средств на легальное и безопасное спиртное», — сказал он.

Статистика растет благодаря легальным продажам, а не потреблению алкоголя, согласна директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко. «Потребление алкоголя в пересчете на этанол в России падает из года в год, хотя легальные продажи спиртного растут. Это означает лишь то, что продажи легальных напитков увеличиваются, а нелегальных — уменьшаются. Также последние 10 лет мы фиксируем падение всех показателей наркологической заболеваемости», — сказала Клименко «Известиям».

По статистике Минздрава в 2017 году объем выпитого на одного человека в пересчете на этиловый спирт снизился на 0,3 л — до 10 л. С 2004 года этот показатель сократился в два раза, тогда он составлял 20,3 л на человека. Ведомство приводит статистику потребления алкоголя в пересчете на этиловый спирт.

В конце 2018 года самыми трезвыми регионами страны назывались республики Северного Кавказа — Чечня, Ингушетия и Дагестан. Однако при составлении исследования не учитывалось традиционное для юга приготовление домашнего вина, уточняют составители рейтинга «Трезвая Россия».