Нефть не удержит: когда оступится рубль

Курс рубля падает по отношению к евро и доллару на фоне дешевеющей нефти. Так, 6 марта нефтяные котировки снижались на 1% , а в течение дня стоимость барреля марки Brent опускалась до $65,3.

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По данным на 18.30 мск, курс доллара расчетами «завтра» повышался на 25 коп. до 66 рублей, а курс евро рос на 29 коп до 74,62 руб.

Однако пока поводов для дальнейшего подъема курса доллара не наблюдается. Более того, при текущих ценах на нефть рубль имеет определенный потенциал для укрепления, и более адекватным диапазоном для пары доллар/рубль, с фундаментальной точки зрения, выглядит район 64 – 65 рублей, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Наибольшую поддержку рублю оказывают стабильно высокие цены на нефть эталонной марки Brent, которые удерживаются у $65 за баррель в течение трех недель, обращает внимание аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Уже ближе к 20:00 мск цена Brent вернулась к росту на 0,18% и достигла отметки $65,74 за баррель.

По данным Московской биржи, к 20:00 мск рубль по отношению к доллару снижался в стоимости на 0,18%, до 65,93 руб., по отношению к евро — на 0,26%, до 74,6 за евро.

Если цены на нефть преодолеют отметку $67 за баррель на фоне разрешения торгового конфликта США и Китая, то, возможно, рынок углеводородов сможет частично поддержать российскую валюту и в более долгосрочной перспективе, но в случае снижения цен на нефть до $60 за баррель рубль станет более уязвимым,

добавляет аналитик.

В среду, 6 марта, министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на правительственном часе в Госдуме, сообщил, что его ведомство пересмотрело годовой прогноз по курсу рубля в сторону снижения. На 2019 год Минэкономразвития закладывает прогноз 66,4 руб. за доллар. Прежние параметры были 63,9 руб. за доллар. Изменение прогноза по рублю ​«связано скорее с изменением в паре евро/доллар, чем с какими-то внутренними факторами», уточнил министр.



Позже он уточнил, что ведомство придерживается оценок, которые были даны после выхода указа президента и после объявленных решений, в том числе о повышении НДС. «Они были положены в модели, и те оценки, которые мы получили тогда, мы их придерживаемся. Сейчас только идут небольшие технические поправки в соответствии с тем, что происходит на нефтяном рынке, что происходит на финансовом рынке, немного корректируем показатели», — уточнил он.

По словам Анастасии Сосновой, наиболее сдерживающий фактор укрепления рубля ниже 65 за доллар сейчас — это риск активизации санкционной риторики со стороны Запада, который способен вызвать повышенную волатильность рубля.

В случае введения антироссийских санкций и дальнейшего усиления санкционного давления курс может дойти до 70 руб.за доллар и выше в долгосрочной перспективе,

полагает аналитик.

Однако, если санкции так и не будут приняты, то, вероятно, резких колебаний на валютном рынке не стоит ожидать, и диапазон для рубля составит 65-68 за доллар, добавляет она.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что в перспективе марта существует вероятность возвращения рубля в коридор 66-68 руб. за доллар под давлением геополитики. На этой же неделе движение курса будет идти в диапазоне 65,3-66,5 руб. за доллар.

В то же время, по расчетам аналитиков, влияние повышения объемов покупок валюты ЦБ на рынке с марта оказывает весьма ограниченное воздействие на курс рубля. Даже повышенный объем покупок вблизи 18 млрд руб. в день остается достаточно сдержанной цифрой, отмечает Покатович. Другими словами, регулятор продолжает реализовывать аккуратную стратегию возвращения на рынок. Также давление данного фактора на курс рубля, по крайней мере в марте, балансируется сохранением сезонно повышенного профицита счета текущих операций, который, скорее всего, начнет ослабевать лишь в апреле.

Накануне Минфин сообщил, что планирует потратить 310 млрд руб. на закупки иностранной валюты с 7 марта по 4 апреля. Это почти на 60% больше аналогичных затрат в прошлом месяце. С 7 февраля по 6 марта на закупки валюты было направлено 194 млрд руб.

По оценке Минфина, в марте бюджет получит 269,6 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов из-за того, что фактическая цена на нефть превысила базовый уровень. «Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,5 млрд руб.», — отметили в Минфине.