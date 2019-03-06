Выжить без российского газа: Украина придумала план

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.

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«Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов», — передает агентство «Укринформ» слова замминистра иностранных дел страны Елены Зеркаль. Проблема газового контракта обсуждалась в ходе конференции, посвященной будущему транзитного маршрута через Украину. Срок контракта истекает в 2019 году.

Деталей запасного плана Зеркаль не обнародовала.

Но она сообщила, что Киев хорошо «изучил уроки» газового кризиса в 2009 году, поэтому совместно с «партнерами» готовит предупредительные меры на случай провала переговоров.

Основной план Украины состоит в том, чтобы после завершения текущего газового контракта с Россией ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС, касающиеся интеграции Украины в энергетическое пространство Евросоюза, «сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае».

«План А» — создать прозрачную среду в самой Украине, которую будет уважать любое будущее правительство», — сказала дипломат.

А чтобы понять, что из себя может представлять план «Б», стоит изучить итоги трехсторонней встречи в Брюсселе, состоявшейся в январе. В ней принимали участие Россия, Украина и Еврокомиссия. Обсуждались вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Новый контракт на 10 лет и побыстрее

ЕК тогда предложила сторонам подписать контракт более чем на 10 лет. При этом объемы прокачки газа по новому контракту должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которые будут участвовать в модернизации украинской ГТС.

Достичь соглашения в январе не удалось. Но 12 февраля проблема транзита обсуждалась вновь. На этот раз в Берлине. Тогда Германия призвала Россию и Украину заключить новый договор о транзите газа.

Новый договор о транзите газа между Россией и Украиной должен быть заключен, заявлял глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на германо-американской конференции в Берлине.

Намерение состоит в том, чтобы реализовать новый газовый договор между Россией и Украиной «как можно скорее», призывал Альтмайер, добавив, что не имеет значения, будет ли договоренность достигнута до или после президентских выборов на Украине.

По словам министра, Германия поддерживает работу трехсторонней группы в Брюсселе с участием вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, на которой обсуждаются вопросы транзита газа после 2019 года.

Российская сторона в ответ на это сообщала, что Россия готова и после 2019 года осуществлять транзит газа через Украину. Однако это должно быть на условиях Москвы, заявил ранее в интервью РИА «Новости» замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Украинское направление невыгодно

26 февраля российский министр энергетики Александр Новак в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказал, что транспортировка газа в Европу через Украину невыгодна для Москвы. По его словам, украинское направление обходится в 2-2,5 раза дороже таких альтернативных маршрутов, как «Ямал — Европа» или «Северный поток — 1», из-за устаревшей газотранспортной системы Украины.

На Украине тем не менее заподозрили, что в 2020 году газотранспортная система страны окажется полностью невостребованной. Об этом 4 марта заявлял глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, запуск «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» лишит Украину «сдерживающего фактора против «российской агрессии».

Но 5 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал условия, при которых транзит российского газа через Украину сохранится. Об этом он рассказал в интервью изданию Luxemburger Wort, текст которого опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Медведев отметил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года. Однако это станет возможным только в случае урегулирования отношений между компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметров сделки, а также стабильной политической обстановки.

Большее количество новых трубопроводов сможет гарантировать надежность поставок, однако их наличие не предусматривает отказа от действующих маршрутов, добавил премьер.

Между тем переговоры по новому транзитному контракту между Москвой и Киевом осложняются судебной историей между «Газпромом» и «Нафтогазом». В прошлом году Стокгольмский арбитраж принял решение взыскать с Украины $2 млрд в качестве оплаты за газ, но отменил правило «бери или плати», при этом подтвердил обязательства «Газпрома» по транзиту и присудил $4,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

Российский газовый концерн не стал платить итоговые $2,56 млрд и подал апелляцию. «Нафтогаз» пытается арестовать имущество «Газпрома» в третьих странах, чтобы взыскать долг. Российская сторона настаивает на нулевом варианте судебных споров для окончательного решения этого вопроса, украинская сторона не собирается отказываться от выигрыша.