Новая цена: как подорожает пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции обратился в Минфин с предложением ввести минимальную розничную цену на пиво в стране по аналогии с действующей нормой в отношении ряда крепких алкогольных напитков.

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Как рассказал «Известиям» представитель союза,

с учетом затрат на сырье и материалы, производственные и внепроизводственные расходы, минимальную рентабельность и акциз минимальная розничная цена на пиво должна составлять не меньше 35 рублей.

Слишком дешевый напиток говорит о том, что изготовитель предъявляет к сырью и технологиям меньше требований, использует, например, процесс ускоренного созревания. По данным союза, на долю нелегального, фальсифицированного и некачественного пива сегодня на рынке приходится около 10%.

Отмечается, что предложенная сумма в 35 рублей не учитывает наценку дистрибутора (порядка 10%) и торговой сети.

В настоящее время минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей. В среднем бутылка пива стоит 50–60 рублей.

В Минфине в целом высказались за установление минимальной цены на пиво, однако обратили внимание на необходимость отладить администрирование.

«Сейчас преждевременно начинать обсуждать уровень минимальной розничной цены, без проведения детальных расчетов МРЦ вводить нельзя», — сказал глава департамента налоговой и таможенной политики финансового ведомства Алексей Сазанов.

В ведомстве уверены, что необходимо ужесточать и ответственность за торговлю по цене ниже МРЦ. Меры контроля, которые используются сейчас на рынке крепкого алкоголя, например отзыв лицензии, в отношении пива работать не будут, так как розничная продажа этого напитка не лицензируется.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что механизм установления МРЦ на алкогольную продукцию уже показал свою эффективность при использовании совместно с другими контрольными мерами. Введение минимальной розничной цены на пиво повысит эффективность госконтроля в борьбе с нелегальной продукцией на рынке, уверены в службе и предлагают обсуждать минимальную цену со всеми заинтересованными сторонами.

Однако производители пива данную инициативу не поддерживают. Так, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев сказал изданию, что пиво не относится к категории тех видов алкогольной продукции, где велика доля нелегального рынка.

«Принятие подобного решения будет способствовать уменьшению гибкости в отношении ценового позиционирования и предоставления скидок конечному потребителю», — добавил он.

Минимальная розничная цена не гарантирует присутствия на полке продукции высокого качества и стопроцентную уплату акцизов с нее, отметил вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа компании «Балтика» Алексей Кедрин.

По мнению экспертов, такая мера будет полезна в плане борьбы с фальсификатом.

С другой стороны, установление высоких минимальных цен всегда приводит к смещению спроса в сторону суррогатов алкоголя, и это тоже опасно: растет число отравлений, стимулируется нелегальный оборот, предупреждает аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов. По оценке аналитика, доля нелегального, фальсифицированного пива на рынке не так уж велика, примерно 5-7% от общего объема пивной продукции. Для сравнения, доля фальсификата на рынке коньяка составляет 40%.

Поэтому на рынке пива будет протестирован подъем цен, а дальше он произойдет и в соседних сегментах, например, крепкого алкоголя,

уверен Антонов.

Вводить повышение цены до четких расчетов МРЦ по всем критериям и ликвидации несоответствующего стандартам товара не рационально, так же как и продолжать регулировать продажи пива прежними способами — мер регулирования практически нет, так как продажа этого напитка не лицензируется, в отличие от крепкого алкоголя, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Ранее в России были введены минимальные розничные цены на ряд алкогольных напитков. Так, на бутылку водки такая цена составляет 215 рублей, бренди — 307 рублей, коньяка — 388 рублей, шампанского — 164 рубля.