Транзит газа через Украину: Медведев поставил условия

Россия готова на сохранение транзита газа через Украину, однако при соблюдении ряда условий. Соответствующую позицию высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort.

«Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка»,

- перечислил он.

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По словам Медведева, газопровод «Северный поток — 2» обеспечит лишь часть необходимого Евросоюзу импорта. «Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток» не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран», — добавил премьер. Речь лишь о намерении диверсифицировать каналы транспортировки газа на европейский рынок. «Ведь чем больше будет транзитных маршрутов, тем надежнее будут поставки», — заверил Медведев.

По его словам, мотивы реализации «Северного потока — 2» очевидны. «Во-первых, экономическая целесообразность, ведь в коммерческом плане «Северный поток» — очень интересный проект, причем для всех его участников», — отметил Медведев. «И, во-вторых, снижение транзитных рисков. Россия работает на европейском газовом рынке уже несколько десятилетий. Мы дорожим своей репутацией надёжного партнера и хотим быть уверены в том, что сможем и дальше выполнять свои обязательства в полном объеме», — добавил он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» заявил, что транзит российского газа через Украину обходится значительно дороже других маршрутов.

«Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты»,

— сказал министр.

Для сравнения он привел в пример газопроводы «Ямал-Европа» и «Северный поток — 1», где цена прокачки 1000 куб. метров газа на 100 км ниже, чем по украинской трубе. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что украинская газотранспортная система (ГТС) создавалась около 50 лет назад, тогда были еще старые технологии, достаточно большой износ основных фондов, большие потери при транспортировке газа, пояснил министр.

«Себестоимость транспортировки газа по «Северному потоку — 1» на сегодняшний день обходится почти в 2 раза дешевле потребителю, чем себестоимость транспортировки по ГТС Украины», — добавил Новак.

Кроме этого, сейчас центр добычи газа находится на Ямале, это Бованенковское месторождение. Маршрут «Северного потока — 1» через Балтийское море оттуда до Германии на 1885 км короче, чем через украинскую ГТС, обращает внимание глава Минэнерго.

В то же время,

по оценкам украинских политиков, прекращение транзита российского газа через территорию Украины, намеченное на первое января 2020 года, приведет к спаду экономики в стране. Кроме того, Киеву придется обслуживать неработающий газопровод, что обойдется в три миллиарда долларов ежегодно.

В ЕС, в частности в Германии, постоянно говорят о важности сохранения украинского транзита, несмотря на запуск «Северного потока — 2». Последние высказывания Новака вызвали негативную реакцию в Берлине . Немецкие политики возмущены попыткой России обойти Украину как транзитную страну для поставок российского природного газа в Европу, пишет местное издание Handelsblatt.

Между тем переговоры по новому транзитному контракту между Москвой и Киевом осложняются судебной историей между «Газпромом» и «Нафтогазом». В прошлом году Стокгольмский арбитраж принял решение взыскать с Украины $2 млрд в качестве оплаты за газ, но отменил правило «бери или плати», при этом подтвердил обязательства «Газпрома» по транзиту и присудил $4,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

Российский газовый концерн не стал платить итоговые $2,56 млрд и подал апелляцию. «Нафтогаз» пытается арестовать имущество «Газпрома» в третьих странах, чтобы взыскать долг. Российская сторона настаивает на нулевом варианте судебных споров для окончательного решения этого вопроса, украинская сторона не собирается отказываться от выигрыша.

«Здесь предстоит еще большая дискуссия. До конца года будем взаимодействовать с нашими коллегами (на Украине) в рабочем порядке и с нашими коллегами из Еврокомиссии», — пообещал Новак.