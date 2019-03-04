«Турецкий поток» и АЭС: что Медведев привезет из Болгарии

Продолжение «Турецкого потока» через Болгарию будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия (ЕК) надежные гарантии беспрепятственной реализации проекту. Об этом заявил 4 марта премьер-министр Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Россия, по его словам, учитывает «не самый приятный опыт», связанный с проектом «Южный поток», что вынуждает быть острожными в принятии решений по новому газотранспортному маршруту.

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«О дальнейших конкретных шагах, я надеюсь, мы сможем говорить после того, как будут выданы соответствующие гарантии, - я имею в виду не со стороны правительства Болгарии, я имею в виду, когда Еврокомиссия предоставит надежные гарантии того, что в будущем этот проект не развалится и никаких препятствий ему чиниться не будет. Надеюсь, что наши болгарские друзья тоже это понимают и ведут соответствующую работу, мы говорили об этом с моим коллегой», - сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Газопровод «Южный поток» планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в Варну, откуда планировалось протянуть газовую магистраль до Италии и Австрии. Болгария была среди ключевых участников проекта и в 2014 году под влиянием Еврокомиссии дважды останавливала работы и в итоге не предоставила разрешение на прокладку труб по своей территории. В итоге от трубы решено было отказаться.

На смену «Южному потоку» был предложен маршрут через Турцию, первая ветка которого рассчитана на турецкий рынок, вторая предназначается для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу, в частности, в Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

В конце ноября прошлого года газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы газовых операторов европейских стран, опубликованные в рамках процедуры бронирования будущих мощностей, сообщила, что маршрут второй ветки «Турецкого потока» определен через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

Ожидается, что в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию — с 2021-го, в Словакию — во второй половине 2022 года.

В начале февраля 2019 года о готовности Болгарии ввести в эксплуатацию к началу 2020 года свою часть газопровода до границы с Сербией заявила министр энергетики страны Теменужка Петкова.

После встречи с Борисовым Медведев также подчеркнул, что Москве и Софии стоит сконцентрировать усилия на сотрудничестве в энергетической сфере.

Так, по его словам, Росатом готов участвовать в возобновлении проекта строительства АЭС «Белене» в Болгарии.

«Мы готовы рассмотреть свое участие в строительстве электростанции. У нашей компании «Росатом» немалый опыт участия в подобных проектах, причем речь идет о проектах, которые реализуются на территории Европейского союза»,

- подчеркнул он.

АЭС «Белене» - еще один не очень удачный опыт сотрудничества двух стран. В 2006 году «Атомстройэкспорт» выиграл международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, но в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года от него оказались вовсе. О намерении возобновить атомную стройку Бойко Борисов заговорил весной прошлого года. Он заявил, что выбор стратегического инвестора для станции будет проходить через конкурсную процедуру. При этом стоимость строительства не должна превысить €10 млрд, а срок запуска - 10 лет.

Глава Росатома Алексей Лихачев, в составе российской делегации сопровождавший Медведева в ходе визита в Софию, сказал журналистам, что оценивает необходимый объем первоначальных вложений в строительство АЭС «Белене» в €1,5 млрд.

«Но очевидно, что сумма на доведение этого объекта будет кратно больше. Поэтому вся соль будущих переговорах состоит в том, на каких условиях может быть привлечено финансирование для реализации проекта», - добавил он.

Несмотря на перспективные совместные проекты на будущее, пока сотрудничество Москвы и Софии развивается непросто. По словам Медведева, до появления различных ограничений и санкций взаимный торговый оборот между странами был в районе $5 млрд, а сейчас - около $3 млрд.

«Очевидно, что это потерянные рабочие места, и это, наверное, не здорово ни для Болгарии, ни для России. Дело даже не в простых отношениях, а в том, что, к сожалению, наши торгово-экономические связи находятся в таком, довольно сложном положении, при том, что Россия остается одним из крупных торговых партнеров Болгарии», - подчеркнул он.