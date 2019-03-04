Директива против «потока»: кто выжимает «Газпром» из трубы

Доработанная газовая директива ЕС должна распространяться на «Северный поток-2», заявил глава департамента Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

«Мы рассчитываем на быстрое вступление [документа] в силу до завершения «Северного потока - 2», то есть директива будет применяться к этому проекту»,

- заявил он.

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По словам Ристори, члены ЕК уже обсуждали со странами ЕС возможности введения в действие директивы «как можно быстрее - на следующий день после ее публикации».

«Мы договорились о немедленном начале использования директивы на национальном уровне», - добавил еврочиновник.

Совет Евросоюза в конце февраля одобрил компромиссный вариант поправок к газовой директиве ЕС. Доработанный документ распространяет действие энергонорм ЕС на все газопроводы из третьих стран на территорию ЕС, включая морские. На практике это означает, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор - в настоящее время это Nord Stream-2, на 100% принадлежащая монополии. При этом помимо «Газпрома» доступ к мощностям должны получить третьи лица, то есть 50% мощности новой трубы должно быть зарезервировано под прокачку газа независимыми поставщиками.

Именно второй момент создает наибольшие риски для проекта, поскольку

по российскому законодательству «Газпром» - единственная компания, имеющая право поставок газа в экспортные газопроводы.Таким образом, какое-то время «Северный поток-2» может оставаться наполовину пустым.

С другой стороны, в ходе рассмотрения поправок в директиву Германия добилась их значительного смягчения. Так, в итоговой версии документа говорится, что решение о предоставлении исключений из действующих норм будет принимать не Брюссель, а та страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию. То есть в случае с «Северным потоком - 2» - сама Германия.

Теоретически Германия может заключить с Россией межправительственное соглашение об исключении из норм директивы, однако такой путь будет длительным, сложным и не обещает полного успеха. Например, для урегулирования аналогичного вопроса с Opal - газопроводом-отводом от «Северного потока» - понадобилось семь лет.

Другие участники европейского энергорынка вряд ли смогут пользоваться этой трубой, поскольку газ в российский конец трубы по задумке самого проекта может подавать только сам «Газпром», так как он является единственной компанией, имеющей право на экспорт голубого топлива, отмечает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

На деле газопровод будет просто работать на 50% от своих возможностей и для того, чтобы это изменить необходимо ждать исключений из обновленного европейского законодательства, уверен эксперт. В целом, если вспомнить ситуацию с Opal, то в моменте резкой нехватки энергоресурсов, Европа вполне быстро может закрыть глаза на принципы и дать исключения довольно быстро, добавил он.

«Северный поток-2» - новый газопровод для поставок газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Речь идет о двух нитках мощностью 55 млрд куб м газа в год, которые повторят маршрут «Северного потока». На прокладку трубы через территориальные или исключительные экономические зоны уже получены разрешения от России, Финляндии, Швеции и Германии. Ожидается только решение Дании, чтобы утвердить окончательный вариант маршрута. Европейские партнеры «Газпрома» по данному проекту - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - не смогли стать акционерами оператора Nord Stream-2 из-за решений антимонопольных регуляторов, однако продолжают финансово участвовать в строительстве.

Руководство «Газпрома» неоднократно подтверждало, что строительство газопровода должно завершиться к концу этого года. Nord Stream 2 на прошлой неделе сообщила, что уже уложено свыше 800 километров трубопровода, а работы идут по плану.

И в Кремле, и в «Газпроме» неоднократно подчеркивали, что запуск новой экспортной трубы позволит снять зависимость от украинского газового транзита и обеспечить ЕС поставки дополнительных объемов газа. Однако в Европе подчеркивают, что не хотят из-за новой трубы отказываться от старого маршрута через Украину. Более того, недавнее высказывание главы Минэнерго РФ Александра Новака в интервью «Газете.Ru» о том, что украинский транзит в 2-2,5 дороже, чем прокачка газа по новому маршруту (из расчета затрат на прокачку 1000 куб. м на 100 км - прим. Газета.Ru), вызвало негативный отклик в Германии.

«Немецкие политики возмущены попыткой России обойти Украину, как транзитную страну для поставок российского природного газа в Европу», — отмечала газета Handelsblatt. «Если заявление Новака станет последним словом, это серьезно подорвет доверие в Германии и поставит под сомнение надежность российских обязательств », — цитирует издание заместителя председателя фракции ХДС/ХСС Йоханна Вадефула. Сама канцлер Германии Ангела Меркель хоть всегда и защищала строительство «Северного потока — 2», настаивала, что Украина должна оставаться транзитной страной для российского газа.

Между тем обсуждение поправок к европейской газовой директиве и вопроса наполняемости «Северного потока-2» активизировала тему либерализации экспортного законодательства внутри РФ. Так, 27 февраля вице-президент «Роснефти» Отабек Каримов на Международной нефтяной неделе в Лондоне заявил, что изменение российского законодательства в части допуска независимых производителей газа на зарубежные рынки позволит ответить на вопросы европейских регуляторов и увеличить долю России на мировом газовом рынке.