Бедность не грозит: сколько получают чиновники

Росстат опубликовал данные о зарплатах чиновников в России. По данным службы статистики, среднемесячная заработная плата гражданских федеральных чиновников по итогам 2018 года составила 126,6 тысячи рублей. Речь идет о росте на 5,4%.

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В администрации президента в прошлом году служащие зарабатывали в среднем 236,6 тысяч рублей в месяц. Здесь зарплаты выросли к 2017 году на 8,8%. При этом

самые высокие зарплаты у служащих в аппарате правительства — 240,3 тысячи рублей,

что выше показателей 2017 года на 5,7%.

В Госдуме РФ в среднем получают 158,8 тысячи рублей, в Совете Федерации — 186,4 тысячи рублей в месяц.

Сотрудники Федерального казначейства зарабатывали в среднем по 159 тысяч рублей в месяц. В федеральных министерствах среднемесячные зарплаты ниже. Так, зарплаты чиновников в Министерстве иностранных дел по итогам года составили 151,1 тыс. руб., в МЧС — 145 тыс., в Минфине — 139,1 тыс., в Минэкономразвития — 121,3 тыс.

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации среднемесячный заработок составил чуть больше 100 тысяч рублей. Гораздо ниже зарплаты у работников Следственного комитета РФ.

Здесь в 2018 году зарабатывали по 59,4 тысячи рублей в месяц. К 2017 году падение составило 22,2%. Это худшая динамика по зарплатам среди госслужащих.

Тем временем население продолжает беднеть. Банк России зафиксировал в январе снижение реальных доходов населения, а также заработных плат.

«Рост реальных располагаемых денежных доходов населения прекратился, и в январе 2019 г. они снизились на 1,3% в годовом выражении», — говорится в комментариях ЦБ РФ об экономике.

Ранее такие же прогнозы делал Росстат. В докладе службы статистики говорится, что, по предварительным данным, показатель по реальным доходам в январе текущего года по сравнению с январем 2018 года снизился на 1,3%.

На изменение доходов продолжают влиять в том числе снижение доходов от собственности в реальном выражении, а также рост обязательных платежей и взносов.

По мнению аналитиков Центробанка, отрицательный вклад в изменение доходов от последнего фактора составил 1,2 п.п. «Это произошло в результате как увеличения процентных платежей на фоне расширения потребительского кредитования, так и роста налоговых платежей в условиях повышения собираемости и налоговой базы», — объясняется в материалах регулятора.

Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%. Далее статистика ежегодно фиксирует падение. В 2018 году речь шла о снижении на 0,2%, в 2017 году — на 1,2%. В 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%.

Падение реальных доходов россиян — это многолетний тренд, который скорее всего продолжится, указывает гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. В стране взят курс на повышение налогов, начиная от роста НДС с 18% до 20% и заканчивая мероприятиями на выявлению самозанятых, на повышение кадастровой стоимости недвижимости и взыскание с нее налогов, а также увеличение разнообразных обязательных платежей, например, квартплаты, стоимости парковок, и так далее, перечисляет эксперт.

Шустов полагает, что в 2019 году на рост реальных доходов выйти не удастся, если только статистику так или иначе не подрихтуют.

«Дело в том, что кризисы в нашей экономике, занимающей 1,8% от мировой, происходят с периодичностью в 6-10 лет, последний был 4,5 года назад, а в мире в целом ожидается замедление экономического роста, которое может привести к коррекции на финансовых площадках США, которая затем перекинется и на российские финансовые площадки. Если бы стояла задача повысить реальные доходы — то были бы снижены налоги и обязательные платежи, а отчисления в резервные фонды были бы направлены в реальный сектор экономики, в строительство инфраструктуры, в нацпроекты. Можно было бы пойти и по пути либерализации законодательства и регулирования частного предпринимательства — тогда многие граждане сами мы обеспечили себе прирост доходов и были бы мотивированны», — поделился мнением эксперт.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата в январе выросла на 5,2% в номинальном (до 41,1 тысячи рублей) и на 0,2%в реальном выражении.

Как говорится в комментариях ЦБ РФ, влияние исполнения «майских указов» на годовой прирост заработной платы уменьшается. «Вместе с ускорением инфляции это сказалось на динамике реальной заработной платы, годовой прирост которой замедлился до 0,2% — минимума с середины 2016 года», — говорится в материалах Банка России.

При этом в Банке России заявили о замедлении темпа прироста номинальной зарплаты.

По данным среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, который подготовлен Минэкономразвития, в 2019 году темп роста номинальной заработной палаты составит 6,1%, в 2020 году — 5,4%, а в 2021 году — 6,6%.

Также ЦБ сообщил о снижении потребительской активности, которое связано с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС до 20% с 18%. «Замедление роста продаж коснулось в первую очередь сегмента непродовольственных товаров, пик активности в котором наблюдался в конце 2018 года. В целом реакция российской экономики на повышение НДС остается умеренной. По оценкам, годовой прирост ВВП в I квартале составит 1–1,5%», — сказано в комментариях регулятора.